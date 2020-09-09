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09.09.2020 - 15:07 |

Pincher Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Minyatür Pinscher (M,n Pin) Cinsi Hakkında Bilgiler

Köpek cinslerine bakıldığında Pinscher cinsi köpekler oldukça ilgi görmektedir. İlk bakışta Doberman cinsine benzeyen Pinscher köpekler fiziksel özellikleri ve karakterleri birçok kişi tarafından da merak edilmektedir. Peki Pincher köpek özellikleri nelerdir? Yavru minyatür Pinscher cinsi hakkında bilgileri sizlere detaylıca inceledik.

Pincher Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Minyatür Pinscher (M,n Pin) Cinsi Hakkında Bilgiler
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Pincher köpek cinsleri tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. Geçmiş yıllarında fare avcılığı yaptıkları dönemde çiftçilere yaptıkları yardımları ile bilinen köpekler idi. Günümüzde pek çok yerde karşılaşmak mümkündür.

Pincher Köpek Özellikleri Nelerdir?

Pincher köpekler minyatürler kralı olarak bilinirler. Adında da anlaşılacağı gibi minyatür bir köpek cinsidir. Zarif bir görünüme sahip olan Pincher köpekleri oldukça enerji dolu bir cinstir. Bu nedenle düzenli egzersiz yaptırmak gerekir. Küçük bir köpek olduğu için bu egzersizler evlerde yaptırılabilir. Pincher köpeklerin av güdüsü çok güçlüdür. Bu sebeple köpeklerin etrafında tehlike arz edecek nesnelerin olmaması gerekir. Ayrıca obezite problemlerinin yaşanmaması için düzenli egzersiz ve düzenli beslenme Pincher köpekleri için oldukça önemlidir. Pincher köpeklerinin tüy bakımı oldukça kolaydır. Haftada bir fırçalamak yeterli olacaktır. Bu fırçalama yöntemi ile Pincher köpeklerinin ölü kılları temizlenmiş olur. Ayrıca soğuk sevmeyen hayvanlardır. Pincher köpeklerin vücudunun soğuğa karşı baş edemeyeceği asla unutulmamalıdır.

Yavru Minyatür Pincher Cinsi Hakkında Bilgiler

Pincher köpekleri evde yaşamak için oldukça uygun köpeklerdir. Küçük bir bedene sahip olsa da kasları ile atletik bir ırktır. Kedimsi küçük bir kuyruğu ve sert bir tüy yapısına sahiptir. Bu köpeklerin en belirgin özelliği minyatür bir Doberman gibi görünmesidir. Küçük bedeni ile oldukça cesur bir köpek olan Pincher köpekleri yavru iken eğitilmesi gerekir. Bu köpekler için köpek eğitimi oldukça önemlidir.

Pincher ırkı köpekleri eğitimi bazı kişilere göre zor gelebilir. Özellikle ilk kez köpek sahiplenecek kişiler için pek uygun değildir. Eğitim ile saldırganlık ve agresiflik durumu engellenebilir. Fakat bu eğitim oldukça zordur. Ayrıca Yavru iken Pincher köpekleri daha kolay eğitilir.
Pincher ırkı köpeklerin il belirtileri 1600 yıllarında ortaya çıkmıştır. 1900 yıllarda ise Almanya'da popülerliğini yitirmiştir. Fakat günümüzde özellikle Avrupa ve dünya ülkelerinde oldukça sevilen bir köpek olmuştur. 1929 yılında ise Amerikan Kennel Kulübü ile tescil sahibi olmuştur.

Pincher Karakter Özellikleri

Pincher köpekler genellikle kendilerini büyük görür ve büyük köpekler gibi davranırlar. Pincher köpekleri kişilikli bit köpek türüdür. Cesur, korkusuz, enerjik ve istekli köpeklerdir. Pincher köpeklerin mizaçları terrierlere benzer. Fakat terrierlerden daha yumuşak hayvanlardır. Pincher köpekler yoldaş hayvanlardır. Sahipleri ile beraber vakit geçirmekten hoşlanırlar. Bu köpeklerin sadakatleri çok şiddetli boyutlarda olabilir. Fakat bazı Pincher köpekleri içine kapanık olabilir. Bu köpeklerin hemen hemen hepsi kucağı çok sever. Sürekli bir konfor arayışındadır. Tüm bu özelliklerinin yanında en sevdiği şeylerden birisi de oyun oynamaktır. Minyatür bir köpek olmasına karşı gürültüye karşı dayanıklıdır. Büyük çocukları çok sever onlar ile arasında iyi bir bağ oluşabilir. Fakat küçük çocuklara dikkat edilmelidir. Farkında olmadan Pincher köpeklere zarar verebilirler. Çünkü boyutları çok küçüktür. Ayrıca Pincher köpekler ceza almayı sevmez. Eğer kendini savunması gerekir ise bunu kolaylıkla yapabilir. Yabancılara karşı soğuk olan Pincher köpeklerinin soğuk olmasının sebebi koruma içgüdüsünden gelmektedir.

Pincher Fiziksel Özellikleri

- Zarif bir görünüme sahiptir.
- Kemerli boyun yapısı ve kaslı vücudu bulunur.
- Kuyrukları düz ve uzundur.
- Büyük ve yumuşak kulakları vardır. Uçları hafif aşağı doğru sarkıktır.
- Tüyleri kısa, parlak ve düzdür.
- Kızıl, erkek geyik kızılı, siyah veya sarımsı kahverengi tonlarında renge sahip olabilirler.

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