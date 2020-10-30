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30.10.2020 - 11:53 |

'Pink October' projesine ünlü isimlerden destek!

PembeNar'ın Ekim ayı boyunca meme kanserine dikkat çekmeye çalıştığı ''Pink October'' (Pembe Ekim) hareketi; oldukça ses getirdi. Projeyi, meme kanserine farkındalık konusunda toplumda bilinçlendirme yaratmak isteyen birçok ünlü isim destek verdi. İşte detaylar...

'Pink October' projesine ünlü isimlerden destek!
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Ekim ayı boyunca, kadın ve kadın yaşamını ele alan PembeNar platformu, proje ile daha da pembeleşti!

''2020 yılı zorlu ve mücadelelerle dolu günler geçirmemize neden olsa da hepimizin yaşam yolunda birlikte olduğunun güçlü bir kanıtı. Seçimlerimiz ve eylemlerimiz, aramızdaki savunmasız kişileri büyük bir şekilde etkileme gücüne sahip. Aynı şey meme kanseri için de geçerli. Unutma #KontrolSende! PembeNar’ın farkındalık hareketine katıl; insanları meme kanserinin erken teşhisi, tedavi seçenekleri ve hayat kurtarmaya yardımcı olabilecek önleme yöntemleri konusunda bilinçlendirmede iyilik elçimiz ol!'' açıklaması ile yola çıkılan proje, herkesi meme kanseri farkındalığına çağırdı.

PembeNar, sadece Ekim ayı boyunca değil; tüm yıl boyunca bu önemli hareketi hatırlatmayı ve toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyor. 

Pink October projesine ünlü isimlerden destek



Projeye Larissa Gacemer, Çağla Demir, Beste Kökdemir, Şenay Devi, Sibil Çetinkaya, Simay Özyiğit ve Adil Yıldırım gibi birçok ünlü isim destek verdi.

Hep birlikte #kontrolsende dediğimiz nice günlere!


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