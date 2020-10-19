Pırlanta Renkleri Nelerdir? Pırlantada G, F, H Ne Anlama Gelir, En İyisi Hangisidir?

Pırlanta takılar satın alınacağı zaman tüm bayanlar çok özenmektedir. Genellikle şeffaf beyaz taşlar tercih edilirken pırlanta modelleri arasında birçok renk de bulunmaktadır.



Pırlanta Renkleri Nelerdir?



Pırlanta renklerine bakıldığında karşımıza pek çok farklı renk çıkmaktadır. Pırlanta satın alınacağı zaman genellikle beyaz şeffaf renk taşlar tercih edilir. Pırlantada renkler D ile Z arasında beş genel kategoride değerlendirilmektedir. Bu renkler ekstra beyaz, beyaz, zayıf sarı, çok açık sarı ve açık sarıdır.



Pırlantalar doğada bulunan tüm renkleri bünyesinde barındırmaktadır. Pırlantalardaki renkler belirlenir iken pırlantadaki baskın olan renk görülmektedir. Şeffaf renk pırlantalarda baskın olan renk azot elementinden gelen sarı renk olmaktadır. Ayrıca pırlanta içerisindeki azot oranı arttıkça hem değeri hem de beyazlığı artmaktadır.



Pırlanta Renk Skalası



Pırlanta renk skalası D harfi ile başlamaktadır. Genel olarak iki pırlanta arasındaki renkler karşılaştırıldığı zaman iki pırlanta birbirinden en az iki derece farklı olmalıdır. Bu şekilde aradaki fark daha iyi anlaşılabilmektedir.



Pırlanta renk skalasında ardışık iki renk arasındaki renk farklı görmek oldukça imkansızdır. Pırlantalara üst taraftan bakıldığında parlaklık ve güzelliği göze çarparken yan açıdan bakıldığında ise renk değişimleri göze çarpmaktadır.



Pırlantada G, F, H Ne Anlama Gelir?



Pırlanta renk skalasında bulunan F pırlanta ekstra beyaz pırlanta sınıfında en yüksek olan pırlantadır. İçerdiği renk bakımından E pırlantadan farkı gemologlar tarafından ayırt edilebilir. Ayrıca fiyat bakımından D ve E renk pırlantaya göre daha uygun olduğu için ekstra beyaz pırlanta sınıfında bulunan pırlantaların en çok tercih edilen modelidir.



Diğer bir renk olan G ve H renk pırlanta ise sarı renge dair hiçbir iz barındırmayan pırlanta derecesidir. Ülkemizde ise en fazla tercih edilen pırlantalardır. Beyaz renk gösteren G ve H renk pırlantalar uygun fiyatlarda sarılmaktadır.



Pırlantada En İyisi Hangisidir?



Pırlantalar arasında en değerli olan renk D renk pırlantadır. Hiçbir zaman renk göstermeyen, içerisinde az farklı renk barındıran ve gelen ışığı en iyi şekilde yansıtan pırlanta rengidir. Ülkemizde çok yüksek fiyatlarda satılmaktadır. Özellikle pırlantada renk unsurunu önemsemeyeneler tarafından tercih edilmektedir.