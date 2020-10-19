İlişkiler

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEvlilik Haberleri Pırlanta Renkleri Nelerdir? Pırlantada G, F, H Ne Anlama Gelir, En İyisi Hangisidir?
19.10.2020 - 06:30 |

Pırlanta Renkleri Nelerdir? Pırlantada G, F, H Ne Anlama Gelir, En İyisi Hangisidir?

Kadınların en önemli eşyalarından birisi de aksesuarlarıdır. Özellikle pırlanta takılar kadınlar tarafından hem özel hem de çok değerli aksesuarlar arasında yer almaktadır. Fakat pırlantalar taş renkleri ve kalitesi bakımından da birbirinden farklılık göstermektedir. Peki Pırlanta renkleri nelerdir? Pırlantada G, F, H ne anlama gelir, en iyisi hangisidir? Sizlere pırlanta renkleri ve harfleri hakkında merak edilenleri detaylıca inceledik.

Pırlanta Renkleri Nelerdir? Pırlantada G, F, H Ne Anlama Gelir, En İyisi Hangisidir?
ABONE OL

Pırlanta takılar satın alınacağı zaman tüm bayanlar çok özenmektedir. Genellikle şeffaf beyaz taşlar tercih edilirken pırlanta modelleri arasında birçok renk de bulunmaktadır.

Pırlanta Renkleri Nelerdir?

Pırlanta renklerine bakıldığında karşımıza pek çok farklı renk çıkmaktadır. Pırlanta satın alınacağı zaman genellikle beyaz şeffaf renk taşlar tercih edilir. Pırlantada renkler D ile Z arasında beş genel kategoride değerlendirilmektedir. Bu renkler ekstra beyaz, beyaz, zayıf sarı, çok açık sarı ve açık sarıdır.

Pırlantalar doğada bulunan tüm renkleri bünyesinde barındırmaktadır. Pırlantalardaki renkler belirlenir iken pırlantadaki baskın olan renk görülmektedir. Şeffaf renk pırlantalarda baskın olan renk azot elementinden gelen sarı renk olmaktadır. Ayrıca pırlanta içerisindeki azot oranı arttıkça hem değeri hem de beyazlığı artmaktadır.

Pırlanta Renk Skalası

Pırlanta renk skalası D harfi ile başlamaktadır. Genel olarak iki pırlanta arasındaki renkler karşılaştırıldığı zaman iki pırlanta birbirinden en az iki derece farklı olmalıdır. Bu şekilde aradaki fark daha iyi anlaşılabilmektedir.

Pırlanta renk skalasında ardışık iki renk arasındaki renk farklı görmek oldukça imkansızdır. Pırlantalara üst taraftan bakıldığında parlaklık ve güzelliği göze çarparken yan açıdan bakıldığında ise renk değişimleri göze çarpmaktadır.

Pırlantada G, F, H Ne Anlama Gelir?

Pırlanta renk skalasında bulunan F pırlanta ekstra beyaz pırlanta sınıfında en yüksek olan pırlantadır. İçerdiği renk bakımından E pırlantadan farkı gemologlar tarafından ayırt edilebilir. Ayrıca fiyat bakımından D ve E renk pırlantaya göre daha uygun olduğu için ekstra beyaz pırlanta sınıfında bulunan pırlantaların en çok tercih edilen modelidir.

Diğer bir renk olan G ve H renk pırlanta ise sarı renge dair hiçbir iz barındırmayan pırlanta derecesidir. Ülkemizde ise en fazla tercih edilen pırlantalardır. Beyaz renk gösteren G ve H renk pırlantalar uygun fiyatlarda sarılmaktadır.

Pırlantada En İyisi Hangisidir?

Pırlantalar arasında en değerli olan renk D renk pırlantadır. Hiçbir zaman renk göstermeyen, içerisinde az farklı renk barındıran ve gelen ışığı en iyi şekilde yansıtan pırlanta rengidir. Ülkemizde çok yüksek fiyatlarda satılmaktadır. Özellikle pırlantada renk unsurunu önemsemeyeneler tarafından tercih edilmektedir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde yapacağınız görüşmelerde fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. Çalışma hayatınızda bitirmeniz gereken işlere yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde ilişkilerinizde tartışmalar çıkabilir. Akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal yönden bağlayıcı koşullar gündeme gelebilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sabah saatlerinde endişe duyduğunuz konular nedeniyle sürtüşme yaşayabilirsiniz. Öğle saatlerinde kendinizi dağılmış hissedeceğiniz zamanlar olabilir. Parasal konularda yenilenme ihtiyacı duyabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkileriniz bugün ön plana çıkıyor. Sabah saatlerindeki iletişimde olduğunuz kişilerle fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Bu durum sizi uğraştırabilir.  Dengeniz bozulabilir. İlerleyen zamanlarda kendinizi dağılmış hissedebilirsiniz. Tolerans göstermeniz gereken olaylar yaşanabilir. Akşam saatlerinde sosyal konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde iş arkadaşlarınızla görüşleriniz nedeniyle tartışmaya girebilirsiniz. İşe ait sorumluluklarınızın sizi yıprattığını düşünebilirsiniz. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınızı ihmal etmeyin. Öğle saatlerinde yolunuzu bulmakta zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Gün içinde yaptığınız plana uymanız işlerinizi toparlamanızda size yardımcı olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi ifade etmek isterken karşınızdakiyle tartışmaya girmemeye özen göstermelisiniz. İlgilendiğiniz konularda risk almaya yatkınsınız. Gün içinde kendinizi dağılmış hissedeceğiniz zamanlar olabilir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz. Tartışmalardan uzak durun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Geçmişe yönelik konularla ilgili fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. Gün ortasında kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Eve ait konular gündeme gelebilir. İç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Akşam arkadaşlarınızla birlikte program yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde yakın çevrenizdekilerle fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Hareketli bir gün sizi bekliyor. Yazışmaların ve konuşmaların yoğun olduğu zamanlar var. Gün ortasında kendinizi dağılmış hissedebilirsiniz. Kulağınıza yeni haberler gelebilir. Akşam saatlerinde sosyal konulara yönelebilirsiniz. Fikirlerinizi daha güçlü savunabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Öğle saatlerinde kendinizi dağınık hissedebilirsiniz. İlerleyen saatlerde tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel hassasiyetiniz olan konulara yönelebilirsiniz. Sabah saatleri iletişimde olduğunuz kişilerle fikir ayrılıkları olabilir. Gün içinde yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumlulukların içinde kendinizi dağılmış hissedeceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde ilişkilerinizdeki sıkıntılar ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gizli kalmış olaylardan dolayı bugün kayıplar yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi kabullenmeye itebilir. Öğle saatlerinde kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz. Yaşadığınız içsel süreçler nedeniyle dağınık hissedebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızı düzenlemek ve daha iyiye götürmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili planlar yapacağınız bir gündesiniz. Yeni yolculuklar planlayabilirsiniz. Sabah saatlerinde çalışma arkadaşlarınızla fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler ilerlemenizi kolaylaştıracaktır. Akşam saatlerinde sosyalleşmek için organizasyonlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hedeflerinize ulaşmak için yaratıcılığınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Daha hızlı ilerlemek isteyeceğiniz zamanlardasınız. Üstlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Annenizle ilgili konular bunalmanıza neden olabilir. Uğraştığınız işleri düzeltmek ve daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde fikir ayrılığından tartışmalar yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Esra Ertuğrul
Esra ErtuğrulBebeklere Kahvaltı Önerileri
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluDüşündüğün Gibi Değil!
Dr. Murat Ulusoy
Dr. Murat UlusoyVajinismus Varoluşçu Kişilik
Dr. Astrolog Şenay Devi
Dr. Astrolog Şenay Devi19 Ekim haftası burç yorumları
Dr. Astrolog Şenay Devi
Dr. Astrolog Şenay DeviAstroloji 'Benzerlik Yasası'ndan faydalanır
Diyetisyen Ecem Bozbel
Diyetisyen Ecem BozbelÇocuklarda Beslenme (1-3 Yaş)
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluKorona’nın gidişatı
Gonca Berktay
Gonca BerktayNeler oluyor işime?
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaGüneş lekeleri için ne yapabiliriz?
PROTEZ AMELİYATINDA YAŞANANLAR
En Çok İzlenen Videolar
Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?
Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yarı Değerli Taşlar Nelerdir? Taşların İsim Listesi İle Birlikte Özellikleri

Yarı Değerli Taşlar Nelerdir? Taşların İsim Listesi İle Birlikte Özellikleri

Evlilik Yüzüğü Kadında Ve Erkekte Hangi Parmağa Takılır?

Evlilik Yüzüğü Kadında Ve Erkekte Hangi Parmağa Takılır?

Heyecanı yüksek bir gün

Heyecanı yüksek bir gün

Düğün Halay Şarkıları Listesi 2020 - Düğünde Çalınabilecek Halay Müzikleri Ve İsimleri

Düğün Halay Şarkıları Listesi 2020 - Düğünde Çalınabilecek Halay Müzikleri Ve İsimleri

Sıradaki Haber