Polat İsminin Anlamı Nedir? Polat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Farsça kökenli isimlerden birisi olan Polat ismi, erkek çocuklar için kullanılmaktadır. Polat isminin renk profili ise mavi olarak geçmektedir.



Polat Ne Demek?



Çocuğuna Polat ismini düşünen kişilerin merak ettikleri konulardan birisi ismin anlamıdır. Polat isminin 3 farklı temel anlamı bulunuyor. Çelik, güç ve kuvvet anlamlarını taşıyan Polat ismi, aynı zamanda çekici ve mıknatıs anlamlarını da içermektedir. Polat isminin sözlük anlamına bakıldığında dayanıklı ve güçlü kimse ifadeleri geçmektedir. Türkiye’de ortalama 15 binden fazla Polat ismi bulunuyor. Polat isminin karakter analizinde ise kişinin kendinden emin olduğu ve hayatında enerjik yapıya sahip olduğu görülmektedir.



Duygusal bir yapıya sahiptirler ve karşısındaki kişilere duygularını ifade etmekte zorlanırlar. Kendisine verilen sırrı mezara kadar saklayabilen yapıya sahiptirler. Ayrıca gizliliğe önem verir ve sanatsal faaliyetlere düşkün bir hayat sürerler. Hayatta benimsedikleri hedeflere ulaşmak için her türlü yolu denerler ve kıskançlık konusunda ön plana çıkan insanlar arasında yer alırlar. Gezmeyi ve dolaşmayı severler. Öte yandan insanlara ve hayvanlara karşı sürekli iyilik yapma çabası içine girerler.



Polat İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Erkek çocuk bekleyen ve çocuklarına Polat ismini düşünen ebeveynler için Polat ismi Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. Kur’an da Polat ismi geçmese bile anlamı ve ismin güzelliği bakımından İslami açıdan Polat ismini çocuğunuza koymanızda bir sakınca yoktur. Günümüzde Kur’an da geçmese dahi İslami açıdan çocuğa koyulması engel olmayan pek çok isim bulunmakta ve bu isimler arasında Polat ismi de yer almaktadır.