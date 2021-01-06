Polen alerjisine ne iyi gelir, nasıl geçer? Bahar alerjisi için doğal tedavi yöntemleri

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte saman nezlesi olarak da bilinen alerjik rinit, burun solunum yollarında meydana gelen bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık ise genellikle açık havada ve yeşil alanlarda çiçek polenlerinin etrafa yayılması ile artış gösterir.

Polen alerjisine ne iyi gelir?

Polen alerjisi, hayatı olumsuz etkileyen ve güzel bahar günlerini zehir eden bir alerjik reaksiyondur. Polen alerjisi, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve sinüs basınçları ile birlikte bazı semptomlarla ortaya çıkar. Polen alerjisi, soğuk algınlığı gibi bir virüs kaynaklı bir hastalık değil aksine açık havada polenlerin etrafa yayılması ile alerjik bir tepki ile meydana gelir. İnsanlar polen alerjisini genellikle, bitki ve mantarlardan kaynaklanan bir alerjik reaksiyon olduğunu düşünür. Fakat alerjik rinit, havada bulunan polen gibi parçacıklara göz, burun, gözleri ve sinüsleri etkileyerek akıntıya neden olur. Polen alerjisi, genellikle aşı ve ilaç tedavisi ile tedavi edilir.

Polen alerjisi nasıl geçer?

Polen alerjisinden kurtulmak için kişiye alerji yapan şeylerden uzak tutmak gerekir. Bu kişiler, özellikle de toz ve dumanın bulunduğu ortamlardan uzak tutulmalıdır. Eğer kişi çok hassassa bu ortamlara girmek zorunda kaldığı zaman maske takması gerekebilir. Bulunan ortamlarda ısı ve nem çok iyi ayarlanmalıdır. Polenlerin arttığı mevsimlerde ise olabildiğince dış mekanlardan uzak durmak gerekir.

Bahar alerjisi için doğal tedavi yöntemleri

Bahar alerjisinin tedavisi için bulunan ortamın ısı ve neminin çok iyi ayarlanması gerekir. Tozlu ve polenli havaların olduğu dönmelerde çok fazla kapı ve cam açmamaya özen göstermeniz gerekir. Yastığınıza iki damla lavanta yağı damlatarak rahatlayabilirsiniz. Aynı zamanda burun deliklerinize viks ürerek burun tıkanıklığınızı kolaylıkla açabilirsiniz. Papatya çayı kürü ve keçiboynuzu kürü yaparak polenin olumsuz etkilerini azaltabilirsiniz.

Polen alerjisini önlemek için yapmanız gerekenler

Evde akar tutan halı, kilim, bitki ve battaniye evde bulundurmamaya özen gösterilmelidir. Hayvan tüylerinin de alerjiye neden olduğunu unutmamanız gerekir. Nevresimler sık sık yıkanarak elektrik süpürgesi satın almalı ve tozu dışarı vermeyen modelleri tercih etmelisiniz. Çocukları korumak için evde alerji yapacak tüylü ve peluş oyuncakları kaldırmanız gerekir.