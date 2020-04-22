Polyamid Kumaş Nedir? Polyamid Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Polyamid belli başlı kimyasal bazı işlemler ile beraber üretilen bir kumaş türüdür. Dayanıklı olmasının yanı sıra parlak görünümü ile beraber pek çok alanda önemli bir potansiyele sahiptir. En merak edilen ve araştırılan kumaş türleri arasında yer alıyor.



Polyamid Kumaş Nedir?



Polyamid kumaş aynı zamanda naylon kumaş olarak da bilinmektedir. Plastikten üretimi gerçekleştirilmiş ve yüksek ısı ile basınca maruz kalarak, belli başlı bazı kimyasal aşamalar kapsamında üretilen bir kumaş olduğunu söylemek mümkün. Özellikle dayanıklı yapısı ile beraber farklı giyim çeşitlerinde ve birçok üründe değerlendirilmektedir.



Polyamid Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Birçok farklı özelliği ile beraber polyamid kumaş günümüzde en sık kullanılan türler arasında yer alıyor.



- Gergin bir yapıya sahiptir.

- Çok çeşitli parlaklık özellikleri bulunur.

- Kolay şekilde statik elektriklenme yaratır.

- Dayanıklıdır.

- Yüksek oranda su salar.



Özellikle yüksek basınç ve sıcaklık altında kimyasal aşamalar ile geçerek hazırlandığı için, kullanımının doğru olup olmadığı merak edilen kumaş türleri arasında bulunmaktadır. Ancak gündelik yaşam içerisinde çok sık değerlendirilen kumaş türlerinden biri olduğunu söylemek mümkün. Buna bağlı olarak parlak görünümü ve dayanıklı yapısıyla değişik alanlarda önemli bir potansiyel teşkil ediyor.