Polyester Kumaş Nedir? Polyester Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Polyester, tekstil dünyasında sıkça kullanılsa da avantajlarının yanında dezavantajlar da barındıran bir üründür. Polyesterin ham maddesinin petrol ürünü ve taş kömürü olması, bu ürünün en büyük dezavantajı olarak gösterilmektedir.

Polyester Kumaş Nedir?

Polyester kumaş, 1940 senesinde İngiltere merkezli piyasaya sürülen ve doğal olmayan bir kumaş türüdür. Açılımı sentetik polimer olan polyester, basitçe bir plastik çeşidi olarak tarif edilmektedir. Bu kumaş çeşidi genellikle farklı kumaşlarla karıştırılarak kullanılmaktadır. Polyesterin giyim sektöründe kullanım amacı, doğal ürünlere esneklik katmak ve kırışma oranlarını azaltmaktır.

Polyester Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Polyester kumaş, fabrika üretimi olmasına rağmen oldukça avantajlı bir üründür. Polyester kumaşın hem üretimde hem de giyim sektöründe tercih edilmesinin pek çok nedeni bulunmaktadır. Polyester kumaşa ait özellikler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

- Esnek ve hafif bir yapıdadır.

- Zor kırışır ve genellikle ütü gerektirmez.

- Leke tutmayan bir yapısı vardır.

- Yıkama sebebiyle kumaş renginde solma görülmez.

- Diğer ürünlerde kullanıma bağlı olarak görülen kumaş izleri, polyesterde oluşmaz.

- Diğer kumaş türlerine kıyasla daha ucuzdur.

- Mantar, küf gibi organizmalar ile güve benzeri böceklerden etkilenmez.