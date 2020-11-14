Portakalın Faydaları Nelerdir? Portakal Kabuğu, Suyu Ve Yağı Neye İyi Gelir?

Turunçgiller ailesinden olmakla beraber Akdeniz ikliminin olduğu yerlerde yetişmektedir. Sulu bir meyve olmasının yanı sıra parfüm ya da marmelat yapımında kullanılmaktadır.



Portakalın Faydaları Nelerdir?



Genel olarak sabah kahvaltısında içilmekte olan portakal suyunun vücut için pek çok yararı bulunmaktadır. Güne sağlıklı ve dinç başlamak isteyenlerin ya da bağışıklık sistemlerini diri tutmayı planlayanların tercih edebileceği portakal ve taze sıkılmış portakal suları ile beraber pek çok hastalığa karşı direnç kazanılması imkan dahilindedir.



Soğuk algınlığında, kalp rahatsızlıklarında, kas incinmelerinde ve felç durumlarında yenebilecek portakalın, içerisinde olan bioflavia bir nevi antioksidan görevi güderek özellikle kılcal damarların güçlendirilmesi hususunda kritik roller üstlenebilir.



Kalbin hasar görmesini engelleyen portakal, vücudun çeşitli bölgelerinde meydana gelen çürüme ve ezilmelerin kısa zamanda iyileşmesine fırsat verir. Portakalın içerisinde bulunan folik asit öksürük üzerinde de oldukça etkilidir. Kanın pıhtılaşmasına yarayan portakal bunun dışında pankreas kanseri ve mide kanserinde destekleyici tedavi yolu olarak tercih edilebilir.



Doğanın harikalarından birisi olan portakalın en önemli yararlarından birisi ise içerisinde barındırdığı yüksek oranda potasyum miktarı ile tansiyonu dengelemesidir. Bunun yanı sıra cilt kuruması üzerinde etkisi bulunan bu meyve, kırışıklıkları önleyerek cildi gençleştirmesi ile de tanınır. Portakal küçük yaşta ve gelişmekte olan çocuklarda fiziksel ve zihinsel gelişime iyi bir yönde katkı sağlar. Bazı kanser çeşitlerinde uzman doktorlar tarafından dahi önerilen portakal damar tıkanıklığını önleyerek yaşam süresini uzatır.



Portakal Kabuğu Neye İyi Gelir?



Portakal kabuğu A ve vitamini açısından oldukça zengindir. Bulundurduğu C vitamini sayesinde kanser hücrelerinin büyümesini etkiler. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve solunum yolu hastalıklarına karşı etkilidir. Bunun yanı sıra damar tıkanıklığını da gidermektir. Ayrıca kendinde bulundurmuş olduğu narenciye kokusu ile sivrisinek ve haşerelerin evden uzak durmasını sağlar. Portakal kabuğunun faydalarından bir diğeri ise oda parfümü şeklinde kullanılabilmesidir. Portakal kabuğu belirli aşamalardan geçerek oda parfümü haline gelmektedir.



Portakal Suyu Neye İyi Gelir?



Portakal suyu da portakal kabuğu gibi pek çok şeye iyi gelmektedir. Bunlardan ilki sindirim sisteminin gerçekleştirmekte olduğu sindirim işlemini kolaylaştırmasıdır. İyi geldiği bir diğer nokta ise saçlardır. Portakal suyunun şampuana eklenmesiyle yeni bir şampuan elde edilmiş olur. Bu şampuan saçlara daha parlak bir görünüm vermektedir. Saçları güçlendirerek dökülme riskini de azaltmaktadır. Portakal suyunun faydaları saymakla bitmemektedir. Sağlık açısından da pek çok şeye iyi gelmektedir. Sindirim sistemi, kalp, cilt ve daha pek çok şeye iyi gelmektedir.



Portakal Yağı Neye İyi Gelir?



Portakal yağı selülite iyi gelen bir yağ olarak görülmektedir. Selülitli olan kısma uygulandığında belirli sürede selülit oluşumunu yok eder. İçerdiği etken maddeler ile kan dolaşımını arttırır. Yağ yakımını kolaylaştırır ve hızlı hale getirir. Bu olumlu yönleri için 7 damla portakal yağı, 6 damla kekik yağı, 7 damla biberiye yağı, 1 tatlı kaşığı susam yağı ve 5 damla melisa yağı bir araya getirilerek karıştırılır. Hazırlanan karışım selülitli kısma yukarıdan aşağıya olacak biçimde masaj yapar şekilde dairesel hareketlerle sürülür. O kısım streç film kullanılarak sarılır. 20 dakikanın ardından uygulanan kısım su ile yıkanır. Portakal yağının bir diğer faydası ise cilttir. Portakal yağı ciltte bulunan akneleri yok etmede rol oynar. Son olarak ise antioksidan özelliği ile beraber ortama gelen zararlı Uv ışınlarına karşı kişiye koruma sağlamaktadır.