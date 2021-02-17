Potasyum Nedir, Ne İşe Yarar? Potasyum İçeren Besinler Hangileridir?

Potasyumum eksikliği veya yüksekliği vücut için ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bunun için vücuttaki potasyum miktarın dengede tutmak için sağlıklı beslenmek önemlidir. Bunun için birçok noktaya dikkat edilmelidir.

Potasyum Nedir?

Potasyum, hücrelerin doğru şekilde çalışmalarını sağlayan elektrolit mineraller gurubunda yer alır. Potasyum, vücudun sıvı dengesini kontrol etme, kas-sinir sistemini doğru şekilde yürütme gibi çok önemli görevlere sahiptir. Vücudun ihtiyacı olan potasyum değeri genellikle tüketilen besinlerde yeterli seviyelerde bulunur.

Potasyum Ne İşe Yarar?

Potasyumun vücut için birçok faydası bulunur.

Sodyumun, tansiyon üzerinde olabilecek zararlarını önleme görevi görür.

Kalp atışını düzenlemeye yardımcıdır. Bunun yanında kaslarda kasılma, refleks oluşumu gibi pek çok duruma katkı sağlar.

Vücudun sıvı dengesini sağlamakta yardımcıdır.

Besinlerdeki enerjilerin hücrelere ulaştırılması ve atıkların dışa atılmasında fayda sağlar.

Vücudun pH dengesini korumasında yardımcı görev görür.

Bunların haricinde de potasyum mineralinin vücudun devamlılığını sağlayan çok sayıda görevi vardır.

Potasyum İçeren Besinler Hangileridir?

Potasyum içeren besinler, günlük yaşantımızda kullandığımız gıdalar olarak tabir edilebilir. Bunların içerisinde belirli miktarlarda potasyum bulunur.

100 gram kuru eriğin içerisinde yaklaşık 732 miligram potasyum bulunur.

100 gram patatesi içerisinde ortalama 535 miligram potasyum mevcuttur.

100 gram ıspanağın içerisinde 558 miligram potasyum bulunur.

Bunlarla birlikte, muz, avokado ve domates gibi ürünlerde de potasyum miktarı oldukça yüksektir.

Potasyum Eksikliği Nedir?

Potasyum eksikliği, vücudun yeterli miktarda potasyum mineraline sahip olmaması durumlarında ifade edilir. Daha çok yaşlılıkla birlikte sıkça görülür. Fakat daha farklı sebepleri olabilir.

Kandaki sodyum yüksekliği potasyum eksikliğine neden olabilir.

Kronik böbrek rahatsızlıkları, diyaliz, pH dengesinde bozukluk potasyum eksikliğini ortaya çıkarabilir.

Ayrıca gereksiz antibiyotik kullanımıyla birlikte, aşırı alkol tüketimi potasyum eksikliğine neden olabilir.

Potasyum Yüksekliği Nedir?

Vücuttaki potasyum miktarının yüksek olması durumu, potasyum yüksekliği olarak adlandırılır. Hızlı şekilde yükselmesi durumunda bazı tehlikeli hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Normal ve normal üstü seviyelerin üzerinde potasyum miktarı, felç, kalp yetmezliği, diyabet ve karaciğer rahatsızlığına neden olabilir.

Bunun için potasyum miktarının normal değerlerin çok üzerinde seyretmesi halinde mutlaka uzman doktorlara başvurulmalı ve gereken tedavi yapılmalıdır.