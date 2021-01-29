Pozitif ne demek? Koronavirüs gibi testlerin pozitif çıkması ne anlama gelir?

Koronavirüs, içerisinde yaşadığımız dönemde sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın gündemini oluşturmaktadır. Hastalık belirtileri bulunan veya koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerle görüşen temaslı kişilere de test uygulanmaktadır. Peki, bu hastalık için yapılan test sonuçlarında belirtilen ifadelerin anlamını ne kadar doğru biliyoruz, birlikte bakalım...



Pozitif Ne Demek?



Koronavirüs testi yaptırdığınız takdirde test sonuçlarınız en kısa zaman içerisinde açıklanır ve tarafınıza bildirilir. Test sonuçları ya pozitif ya da negatif olarak bildirilmektedir. Pozitif kelime anlamı olarak olumlu anlamına gelmektedir. Test sonucunun pozitif çıkması siz de koronavirüse rastlandığını ifade etmektedir. Yani kısaca pozitif ne demek diye soracak olursanız, test sonucunuz da bu virüse rastlandığını ifade eder. Yapılan koronavirüs test sonucunun covid-19 uyumlu olması durumunda test sonucunuz pozitif olarak nitelendirilmektedir.



Koronavirüs Gibi Testlerin Pozitif Çıkması Ne Anlama Gelir?



Test sonuçlarının pozitif olarak çıkması test yaptıran kişilerde farklı anlaşılmalara sebep olabilmektedir. Hatta bazı kişiler de durumun pozitif olduğuna dair yanlış bir yorumlama oluşabilmektedir. Koronavirüs testinizin pozitif olarak sonuçlanması siz de virüsün bulunduğunu ve durumunuza göre de tedavi olmanız gerektiğini ifade etmek için kullanılan bir ifadedir.



Bir kişiye yapılan koronavirüs testinin pozitif olarak çıkması durumunda kişinin karantinaya girmesi gerekmektedir. Siz de test sonucunu öğrendikten sonra sağlık kuruluşlarından gerekli bilgileri alabilirsiniz. Karantina süreci boyunca kimseyle temas halinde bulunmamak oldukça önemlidir.



Koronavirüs Belirtileri Nelerdir?



- Öksürük ve nefes almada yaşanan zorluk

- Ateşin yükselmesi

- Nefes Darlığı

- Tat alma bozukluğu

- Yorgunluk

- Baş ağrısı

- Konuşma ve hareket kaybı yaşanması

- Ağrı ve sızı yaşanması

- Boğaz ağrısı

- Baş ağrısı

- İshal

- Ciltte döküntü

- El ve ayaklarda bulunan parmaklarda meydana gelen renk değişimleri

- Göğüs ağrısı



Ancak bazıları yaygın olarak görülen belirtiler olarak ifade edilebilirken bazıları da sık olarak rastlanmayan belirtiler arasında yer almaktadır. Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız evden çıkmamanız önerilmektedir. Siz de eğer koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerle yakın bir temas halinde bulunduysanız test yaptırarak size bulaşıp bulaşmadığını öğrenebilirsiniz.



Koronavirüsten Korunmak İçin Alınması Gereken Tedbirler Nelerdir?



Covid-19'un daha fazla yayılmasını önlemek ve sevdiklerinize de bulaştırmamak için alınan önlemlere sizin de oldukça fazla dikkat etmeniz gerekmektedir. En fazla bilinmekte olan tedbirler arasında maske takmak yer almaktadır. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına her zaman dikkat etmek gerekmektedir. Aynı zamanda da kalabalık ortamlara girmemeye ve mümkün olduğunca evde kalmaya özen göstermeniz gerekmektedir.



- Ellerinizi sürekli olarak sabunla yıkamanız veya sıklıkla dezenfektan kullanmanız önerilmektedir.

- Kalabalık ortamlarda hapşıran ve öksüren kişilerden mümkün olduğunca uzak durmalısınız.

- Dışarda bulunduğunuz zamanlarda ellerinizi yüzünüze, gözünüze ve ağzınıza götürmemeniz gerekmektedir.

- Mesafe kuralına oldukça özen göstermeniz gerekir.

- Ateş ve öksürük şikayetleriniz varsa en yakın sağlık kuruluşuna giderek durumunuz hakkında bilgi alabilirsiniz.



Hastalık belirtileriniz varsa durumunuz ilerlemeden en kısa zaman içerisinde bir sağlık kuruluşu ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Hastalığınızın durumuna göre evde veya hastanede tedavi görerek bu süreci daha kolay bir şekilde, ilerlemeden atlatabilirsiniz.