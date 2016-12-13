Preeklampsi (gebelik zehirlenmesi) nedir?

Kadınlarda bulunan fazla gebelik hormonları, beyaz kan hücrelerinin işlevini değiştirir.

Beyaz kan hücreleri veya akyuvarlar, anneden gelen yiyeceğin bebeğin ulaşamama riskine sahip plasentadaki kan hücrelerinin zarar görmesini önleyebilir. Bununla birlikte, beyaz kan hücreleri (neutrophils) bu kan hücrelerinin düzenli bir şekilde gelişmesine yardımcı olur.

Dr. Suchita Nadkarni: "Bilim insanları beyaz kan hücrelerinin kötü ve zararlı olduğunu, preeklampsiye (gebelik zehirlenmesi) neden olduğunu düşünüyor."

Yaptığı çalışmayla bu konuya açıklık getireceğini belirten Dr. Nadkarni, bağışıklık sisteminde preeklampsinin nasıl ve neden bulunduğunu daha iyi anlamamıza yardımcı olacağını söyledi. Aynı zamanda beyaz kan hücreleri ile yeni bir tedavi geliştirilmesinin mümkün olduğunu ekledi.

Bağışıklık hücrelerini incelemek için 10'u preeklampsiye sahip kadın ile 15 sağlıklı hamile kadından alınan kan örnekleriyle küçük bir araştırma yapıldı.

Araştırmaya göre, sağlıklı kadınlarda beyaz kan hücrelerin bir çeşidi olan T hücresi bulundu ve bu hücreler birlikte çalışarak plasentanın normal bir şekilde gelişmesine yardımcı olduğu gözlemlendi.

Buna göre, normal bir gebelikte babadan gelen yabancı DNA, bebeğin bağışıklık sistemiyle hemen uyum sağlasa da yüksek kan basıncına sebep olan preeklampsili kadınlarda, beyaz kan hücreleri T hücreleriyle ilişkilendirilemediği için bebeklerin bağışıklık sistemi ile uyum sağlanamıyor.

Bu yüzden bilim insanları bebeklerin plasentadaki kan hücrelerinin normal şekilde üremeyeceğini ve doğduğunda aşırı küçük olabileceklerini belirtti.

Bir araştırmaya göre, 40 yaş üstü kadınlarda daha fazla görülen preeklampsi, aşırı kilo veya aile geçmişinde olması durumunda anne ile çocuğun ölümüne sebep olabilir.

Başka bir araştırma da plasenta gelişimindeki olağanüstü bir durumda preeklampsi oluşabileceğini gösterdi. Araştırmacılar kadınlardan beyaz kan hücrelerinin alınıp yerine ek hormon tedavisi yapılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Daily Mail

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