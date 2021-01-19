Rahim sarkması belirtileri ve tedavisi

Rahim sarkması nedir?

Rahim kasık boşluğunda düz kas yapısından oluşan, pelvik kaslar ve bağlardan destek alarak konumunu koruyan üreme organıdır. Rahmi destekleyen kas ve bağlar zayıflarsa, desteği zayıflayan rahim vajenden dışarı sarkar ve Rahim sarkması yada tıbbi literatürde Uterin Prolapsus gerçekleşir.

Rahim sarkması kısmi yada tam olarak olabilir. Kısmi sarkma durumunda rahmin bir parçası vajen içine doğru sarkarken, tam rahim sarkmasında rahim vajenden tam olarak dışarı sarkar.

Rahim sarkmasının bulguları nelerdir?

Rahim sarkmasını kısmi olarak yaşayan kadınlarda önemli bir bulgu görülmeyebilir. Şiddetli rahim sarkmasında hastaların farklı yakınmaları olabilir. Bu yakınmaları kısaca özetleyecek olursak;

-Bir top üzerinde oturuyormuş hissi

-Vajinal kanama

-Artmış vajinal akıntı

-Cinsel ilişkide zorluk

-Rahim ya da rahim ağzı olan serviksin vajenden dışarı çıkması

-Kasıkta çekme veya ağırlık hissi

-Kabızlık veya dışkılamada zorluk

-Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları veya mesaneyi boşaltmada zorluk hissi

Rahim sarkması yaratan nedenler nelerdir?

Rahim sarkması ihtimali kadın yaşı ilerleyince ve östrojen düzeyi düşünce artar. Östrojen kasıktaki rahim destek kaslarını güçlü tutan bir hormondur. Gebelik ve doğumda pelvik kasların zarar görmesi rahim sarkması ihtimalini artırır. Birden fazla doğum yapmış menapoz sonrası kadınlarda rahim sarkması riski yüksektir.

-Kilo

-Kronik öksürük

-Kronik kabızlık

Rahim sarkması riskini artıran nedenlerdir.

Rahim sarkması tanısı nasıl konur?

Rahim sarkması tanısı bulguların değerlendirilmesi ve jinekolojik muayene masasında konur. Bu muayenede vajene konulan spekulum yardımıyla vajinal kanal ve rahim ağzı incelenebilir. Hastadan ıkınması istenerek ve gerekirse de rahim ağzından tutulup rahim çekilerek rahim sarkması derecesi belirlenir.

Rahim sarkması nasıl tedavi edilir?

Rahim sarkması erken seviyede ise tedavi gereksizdir.

Rahim sarkmasında cerrahi olmayan tedaviler;

-Kilo kaybederek kasıktaki rahim destek doku üzerindeki yük azaltılabilir

-Ağır kaldırmaktan kaçınılır

-Kegel egzersizleri yapılarak vajina çevresindeki kaslar güçlendirilir

-Pesser cihazlarını vajinaya serviks ağzına yerleştirerek rahmi stabilize etmek ve yukarı itmek

Vajinal östrojen ilaçları kullanmak vajinal doku yenilenmesinde ve kasların güçlenmesinde etkilidir. Vajinal östrojen kullanırken ilacın tek başına rahim sarkmasını önlemeyeceği bilinmelidir.

Cerrahi tedaviler Rahmin Asılmasını veya Rahmin Alınmasını (histerektomi) kapsar. Rahim askı ameliyatı sırasında cerrahi yamalar kullanarak rahim kalça kemiğine asılır ve orijinal pozisyonuna getirilir. Rahim alma ameliyatında rahim karından veya vajenden açık yada kapalı ameliyatla batın dışına alınır.

Rahim sarkmasında cerrahi tedavi çocuk planlayan hastalara önerilmez çünkü gebelik ve doğum kasıktaki kaslara aşırı yük yükleyerek yapılan cerrahi onarımı bozabilir.

Rahim sarkmasını önlemenin bir yolu var mıdır?

Rahim sarkması önlenebilir bir durumdur. Rahim sarkmasını önlemek için hayat tarzınızda bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Bunları kısaca sırlayacak olursak;

-Düzenli fizik egzersiz yapmak

-Sağlıklı kiloyu korumak

-Kegel egzersizleri pratiği yapmak

-Kabızlık ve kronik öksürük gibi karın içi basınç artışını artırıp kasık kaslarına ekstra yük yükleyen durumlardan kaçınmak

Prof. Dr. Önder KOÇ

Kadın hastalıkları ve Doğum, Reproduktif Endokrinoloji ve İnfertilite Uzmanı

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