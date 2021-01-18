Hangi Alın Germe Yöntemi Sizin İçin Daha Uygun?

Gözler ve kaş bölgesi kişinin diğer insanlarla iletişiminde dış dünyaya açılan ilk penceresidir. Kişilerin duygularını ifade etmesinde kaş ve göz şekli en az sözler kadar etkilidir. Kişinin bakışlarını ve kaş yapısının temelinde bulunan alın bölgesi ister doğuştan gelen faktörlerle isterse yıllar için oluşan yaşlanma belirtileriyle, kişinin daha yorgun ve yaşlı görünmesine neden olabilir. Sarkmış ve kırışıklarla dolu bir alın kişinin mutsuz olmasına neden olabilir. İşte bu tarz durumlarda alın germe operasyonu ile çok kısa sürede yaşlanmanın olumsuz etkilerini tersine çevirmek mümkündür.

Alın germe operasyonu temel amacı kişinin daha genç ve dinç bakışlar elde etmesini sağlamaktır. Kişinin alın bölgesinde sarkma varsa alın derisi gerilerek kaşlar yukarıya doğru kaldırılır. Bazı durumlarda bu işlem göz kapaklarındaki düşüklüğün giderilmesinde için bile o kadar etkilidir ki ekstra bir göz kapağı ameliyatı ihtiyacının önüne geçilebilir. Ancak çoğu zaman alın germe operasyonları göz kapağı operasyonu ile kombine edilerek daha iyi sonuçlar alınması sağlanabilir. 40 yaş üstü kadın erkek fark etmeksizin herkes için gerçekleştirilebilen alın germe her türlü yüz ve alın şekli için uygundur.

Estetik alın germe ameliyatları iki farklı yöntemiyle yapılmaktadır. İlki klasik alın germe ameliyatı diğeri ise endoskopik alın germe ameliyatı şeklinde gerçekleştirilir.

Klasik alın germe ameliyatında her iki şakak arasında saçlı deri içerisinde yapılan ince bir kesi ile alın derisi kaldırılarak yukarı çekilir. Alında kırışıklık yaratan ve kaşların aşağı düşmesine neden olan kaslar yine yukarı doğru gerdirilir. Alın derisi göz çukurunun üst kemik kemerinden serbestleştirilir ve fazla deri çıkarılarak atılır. Birçok hasta alnında yara izi görüneceğinden korkmaktadır ancak yapılan ince kesi, saçlı derinin altına gizleneceği için gönül rahatlığı ile hasta içi rahat bir şekilde yeni alnının yeni görüntüsünün tadını çıkarır.

Diğer bir yöntem olan endoskopik alın germe ameliyatı ise teknolojik yöntemler ile klasik yöntemin birlikte uygulandığı bir tekniktir. Bu yöntemde saçlı deri içerisinde 4-5 tane ve 2 cm uzunlukta dikey kesiler uygulanır. İşleme adını veren Endoskop mikro kameraları ile alın bölgesi rahatlatılır ve daha gergin bir hale getirilir. Endoskop cihazları ve özel cerrahi araçlar ile gerçekleştirilen bu yöntemde alın ve kaş dokusu altındaki kemik yapısı da tespit edilir. Endoskopik alın germe ameliyatı saç çizgisi düşük ve alın mesafesi 5 CM’den daha dar olan hastalar için uygundur. Endoskopik alın germe tekniği alın yaşlanmasının erken dönemlerindeki hastalar için çok daha uygun bir seçenektir.

Genetik olarak kaşların alındaki üst kemik kemeri seviyesinde konumlandığı hastalarda alın sarkması nedeniyle olan kaş düşmesi çok bariz hale gelir. Bu hastalarda erken dönemde endoskopik alın germe ile iyi sonuçlar elde edilebilir. Fakat herhangi bir cerrahi girişim geçirmeyen hastalarda 40’lı yaşların sonuna doğru gelindiğinde alındaki çizgilerde derinleşmeye başlar ve alın derisi bollaşarak sarkar. Bu durumda endoskopik alın germe ile yeterli sonuç alınamayabilir çünkü alından bir miktar deri çıkartılmasına ihtiyaç duyulur. O zaman klasik alın germe yöntemi ile alın gerilir.

Alın germe ameliyatı en fazla 3 saat içerisinde tamamlanır. Operasyon genel anestezi altında gerçekleştirilir. Alın germe ameliyatından sonraki 3 ile 4 gün boyunca alın bölgesinde şişlik ve morluk görülebilir. Hasta ağrı kesiciler ile önüne geçilebilen hafif ağrılar yaşayabilir. Bir haftadan kısa süren iyileşme dönemi tamamlandığında hasta sahip olduğu yenilenmiş ve gençleşmiş görüntüsü ile birlikte, duygularını çok daha dinç bakışlar ile ifade etmeye başlar.