Botoks Öncesi & Sonrası

Botoks Öncesi Ve Sonrasında Nasıl Spor Yapılmalıdır ?

Botoks, cildin daha genç görünmesi için uygulanan bir kozmetik prosedürdür. Botoks, özellikle göz çevresi ve alın kırışıklıklarının giderilmesi ayrıca migren ve aşırı terleme gibi rahatsızlıkların da tedavi edilmesinde kullanılan toksinin adıdır. Seyreltilerek kullanılan toksin, cildin belirli bölgelerine enjekte edilerek yüz kaslarını gevşetip çizgi ve kırışıklıkların belirginliğini azaltacaktır. Botoksun etkisi yaklaşık olarak dört ila altı ay sürecektir.

Botoks sonrasında egzersiz önerilmez çünkü egzersiz botoksun sonuçlarını etkileyebilecektir:

1. Bunun başlıca nedenlerinden biri de sporun enjeksiyon bölgelerine baskı uygulamasıdır. Botoks uygulamasından sonra en az ilk dört saat boyunca aktiviteden kaçınmalı ve botoksun kas içine yerleşmesi için zaman tanınmalıdır. Bir basınç uygulanması botoksun enjekte edildiği alandan kaymasına sebep olacaktır. Hala hassasiyete sahip bu alana mümkünse dokunmamanız önerilmektedir. Örneğin, egzersiz sonrasında terleyen anlınızı elinizle silmeniz bile masaj etkisi yaratıp, baskı uygulayarak enjekte edilen sıvının kaymasına ve hareket etmesine yol açacaktır. Spor yaparken kullanacağınız baş ve yüz ekipmanları da enjeksiyon alanlarına basınç uygulanmasına neden olabilecektir.

2. Egzersiz sırasında kalbiniz kan pompalamaya başlar ve kan akışı hızlanır. Egzersiz sırasında oluşan bu durum, kalp ve damar sağlığınız için oldukça önemlidir fakat botoksu negatif yönde etkileyecektir. Kan akışının hızlanması botoksun yer değiştirmesine neden olarak etkisini çevredeki kaslara taşıyacaktır. Kan basıncındaki artış aynı zamanda ödem ve morarmaya yol açabilir.

Aktivitelerinizi botoks enjeksiyonundan birkaç saat önce yapmanız ve en az 24 saat boyunca spor yapmamanız botoks işleminden verim almanızı sağlayacaktır.

3. Botoks uygulamasından sonra baş pozisyonunda değişiklik yapmamaya dikkat edilmesi ve kişinin eğilmemesi önerilmektedir. Bazı araştırmalarda, hastaların %3’ünün göz kapaklarında sarkma oluştuğu gözlenmiştir. Bu oluşan etkinin başlıca nedeni enjekte edilen sıvının yer değiştirmesidir. Baş pozisyon egzersizlerinden, botoks sıvısının kaymasını önlemek için 24 saat boyunca kaçınmanız gerekmektedir. Egzersiz sırasında yüzde bir gerilme olması da botoksu olumsuz etkileyecektir.

En az dört saat boyunca eğilme ve uzanma gibi basit hareketlerden kaçınmanız önerilmektedir. Botoksunuzun tam olarak etki sağlayabilmesi için 24 saat boyunca spor yapmamanız önemlidir fakat bazen doktorlar, daha güvenilir bir sonuç almak bir hafta egzersizlerden uzak durmanızı önermektedir.

Botoks enjeksiyonundan sonra size yapmamanız gereken aktivitelerin bir listesi verilecektir. Yüzünüze dokunmamanın yanı sıra alkolden, kafeinden, enjeksiyon yapılan bölgeye basınç uygulamaktan, banyo yapmak, kanı sulandıran ağrı kesiciler içmek, güneşlenmek, aşırı soğuk ve sıcak uygulamalar, makyaj yapmak ve temizlemek, kaş almak gibi günlük işlerinizden de kısa bir süre uzak durmanız tavsiye edilmektedir.

Yüzün belli bir alanına enjekte edilen botoks, sinir uçları tarafından emilerek bir süre kasların kasılmasını ve cildin kırışmasını engelleyecektir. Yaklaşık beş ila on dakika sonra bu saflaştırılmış toksinin sinir uçları tarafından emildiği bilinmektedir. Fakat toksin içindeki proteinlerin düzgün bir şekilde deri alt yüzeyine yayılması için riske girmeden belirli bir süre kafa hareketlerini içeren egzersizlerden ve kan basıncınızı yükseltmekten kaçınmalısınız. Botoksun düzgün yayılmasını sağlamanın yanı sıra egzersiz nedeniyle bu bölgenin ödem ve morarmaya yatkın olacağını da unutmamalısınız. Kan basıncının artışı ödemi tetikleyecektir. Özellikle yüzme ve bisiklet sürme gibi sporları yaparken kullanacağınız baş ekipmanlarının da botoks uygulanan bölgeye baskı yapabileceğini unutmamalısınız.

Botoksun etkisini tam olarak göstereceği süre olan üç ila yedi gün içerisinde spor yapmanız, estetik uygulamanızı olumsuz olarak etkileyebilecektir. Bu süre boyunca dinlenmeye ve kendinize vakit ayırmaya özen gösterebilirsiniz. Sizi terletmeyecek birkaç yavaş antrenman tercih edebilirsiniz.

Prof. Dr. Selçuk İnanlı

KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı

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