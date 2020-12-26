Burun Deliği Estetiği

Burun deliklerikişinin yüz görünümünü güzelleştiren ve çekiciliğini arttıran önemli bir unsurdur. Özellikle simetrik olmayan burun delikleri birçok kişiyi burnundaki diğer kusurlardan daha çok mutsuz edebilir. Bu nedenle burun deliği tasarımı, bir burun estetiği ameliyatının başarı göstergelerinden biri olmaktadır. Asimetrik burun delikleri burnun hem fonksiyonel hem de görsel açıdan çok daha verimli olmasını sağlar.

Bir rinoplasti ameliyatının çok daha doğal sonuçlara sahip olmasını sağlayan şey burun delikleridir. Simetrik ve normal büyüklükteki oval burun delikleri burun ameliyatı sonuçlarının çok daha doğal görünmesini sağlar. Özellikle nefes alma işlevinin hakkıyla yerine getirebilmesi için burun deliklerinin yeterli genişlikte olması gerekmektedir. Bazı durumlarda burnun aşırı dar olması nedeniyle burun delikleri doğuştan küçük olabilmektedir. Bu gibi durumlarda burun kanatlarının genişletilebilmesi adına vücudun diğer bölgesinden alınan kıkırdak ile burun bölgesine greftleme işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem hem burnun duvarının yükseltilmesi hem de genel yüz görünümünün daha çekici hale getirilmesi açısından önemlidir. Geniş veya açık burun delikleri için ise rinoplasti operasyonlarında genellikle burun deliğinin yanakla birleştiği kısımdan doku alınarak burunda daraltma işlemi gerçekleştirilir. Ancak bazen burun yapısının bir parçası olan burnun taban dokusundan da parça alınması da gerekebilir. Bu durum burun deliklerinin içeri doğru daraltılmasını sağlar. Burun deliklerinin simetrik hale gelmesi kişinin genel yüz ifadesini tamamıyla değiştirebilir ve daha sağlıklı bir imaj verebilir, öyle ki bazı durumlarda burun deliklerindeki asimetrinin giderilmesi ile kişinin burnu üzerinde başka bir operasyon yaptırmasına gerek bırakmayabilir. Ancak burun deliklerindeki asimetrinin en büyük nedenlerinden biri burun eğriliğidir. İnsan burnu için 0.5-1 derecelik eğim aralığı normal standartlarda kabul edilir. Erkeklerde estetik kaygılar nedeniyle burun eğriliğine tolerans kadınlardan fazladır. Rinoplasti ameliyatının asıl hedefi burun eğriliği ve asimetrik burun delikleri gibi problemleri normal fizyolojik sınırlara getirmektir. Ameliyat öncesinde 3-4 derecelik bir eğriliğe sahip olan burnu ameliyattan sonra 1 derecenin altına indirilmesi ise ameliyatı hedefine ulaştırmış sayılır.

Burun ameliyatıöncesinde ise cerrahın muayenesinde hastanın şikayetçi olduğu burun için hangi operasyon çeşidinin gerçekleştirileceğine karar verilir. Dijital ortamda kişinin sahip olacağı yeni burun görüntüsü tasarlanarak hastaya sunulur. Hasta, psikolojik olarak operasyon fikrine ve yeni görünümüne hazırlanır.

Rinoplastiameliyatlarında burun deliği tasarımının başarılı olmasında önemli olan birçok faktör vardır. Bunlardan ilki cerrahın deneyim ve el becerisidir. Daha sonra işin içine biraz matematik girer ve altın oran ile kişiye en uygun burun deliği boyutları hesaplanır. Kişinin burun delikleri arasındaki mesafe gözün iç kenarlarındaki mesafe ile doğru orantılı olmalıdır. Hastanın nefes alması için yeterli büyüklükteyse ve yüzünün genel şekline uyumluysa burun deliklerine daha önceden planlanmış olan şekil verilir.

Burun deliği estetiğisonrasında hastanın iyileşme süreci ilk olarak hastanın cilt yapısına bağlıdır. Bugün kullanılan son teknikler ile hastaların iyileşme sürecini büyük oranda kısaltmıştır. Hasta, yaklaşık bir hafta içerisinde iyileşerek işinin başına geri dönebilir ve gündelik yaşamına rahatlıkla devam edecek hale gelir.

Burun deliği estetiğiameliyatı, kişinin estetik görünümü iyileştirmesinin yanı sıra yaşam kalitesini de olumlu yönde geliştirir. Yeterli miktarda nefes alabilen hastalar, genel sağlığı etkileyen alerji gibi problemlerinden kurtulabilir. Burun deliklerinde asimetrik görünümden rahatsız olan ve 18 yaşını geçmiş bütün bireyler burun deliği tasarımı için rinoplastı ameliyatı başvurusunda bulunabilir

Burun deliği asimetrisive bu konudaki tedavi seçenekleri hakkında daha detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyacağız.