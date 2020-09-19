Burun estetiği sonrası darbelerden korunma

Burun estetiği de denilen rinoplasti ile burun şekli, boyutları ve yapısının kalıcı olarak iyileşmesi hedef alınmaktadır. Burun estetiği öncesi ve sonrası, maddi ve manevi olarak planlamanız gereken bir dönemdir. Burun estetiği operasyonuna bu kadar yatırım yaptıktan sonra etkilerinin de kalıcı olmasını beklersiniz. Fakat burnunuzda kalıcı etkileri yakalayabilmek için iyileşme sürecinizi çok kontrollü geçirmeniz gerekmektedir. Burun estetiği operasyonundan sonra burnunuzu gerektiği şekilde korumaya dikkat etmelisiniz.

Rinoplastide operasyon kadar ameliyat sonrası bakım da oldukça önemlidir ve ihmal edilmemesi gerekir. Burun, yüzdeki konumu dolayısı ile dışardan gelecek darbelere karşı oldukça korunaksızdır. Küçük bir ihmal ve bir kaza burnunuzun hasar almasına ve dramatik yaralanmalara neden olabilir. Burna gelebilecek bir darbe; burun çevresindeki dokular, kıkırdak ve kemiklerin de zarar görmesine yol açabilecektir. Doğal yapısı değiştirilen bir burun, operasyon sonrasında darbelere karşı daha hassas olacaktır. Burun operasyondan ancak sekiz hafta sonra kendini toparlayarak eski direncinin yüzde seksen beşine kavuşmaktadır. Operasyondan sonraki bir yıl boyunca burnunuzdaki kıkırdak, kemik ve çevre dokularının iyileşmesi sürecektir ama bu süreç boyunca burnun korunması gerekmektedir.

Burun estetiği operasyonundan sonra ilaçla kontrol edilebilen hafif ve orta dereceli ağrılarınızın olması normaldir: bu ağrı ve rahatsızlıkların üç gün içinde geçmesi beklenmektedir. Operasyondan sonra en sık görülen komplikasyonlardan biri de ödem ve morarmaların oluşmasıdır. İlk gün daha az belirginken ikinci gün daha çok arttığı görülebilir. Bu kişinin komplikasyonların derecesi kişiden kişiye değişebilmektedir. Göz çevresinde ödemlerde artış görülürken, yanak çevresinde de morarmalar izlenebilir. Burnunuzdan bir süre kanlı burun akıntısının da gelmesi oldukça normaldir. Zamanla bu semptomların hepsinin geçtiği görülecektir.

Rinoplastiden sonraki bir ay boyunca gözlük kullanmamanız önerilmektedir. Gözlük burun köprüsüne baskı yapacağından burun şeklinde bir değişiklik meydana getirebilir. Kontakt lens kullanabilir ya da gözlüğünüzü anınızdan bir bantla burun kemiğine oturtmadan aşağıya doğru sarkıtabilirsiniz.

Operasyondan sonra ağır egzersizler yapılmamalı, 3 hafta boyunca kaldırma, gerinme gibi sizi zorlayacak hareketlerden uzak durmalısınız. Yaralarınızın iyileşmesi için kendinize zaman tanımalı ve bu süreci dinlenerek geçirmelisiniz. Ağır aktiviteler yaralarınızın yeniden açılmasına ya da iyileşmenizin gecikmesine ve kanamalara neden olabilir. Siz egzersiz yaparken burnunuzda mevcut bir sızı hissetmeseniz de hala hassas durumda olduğu için hasar almaya açık olduğunu kabul etmelisiniz Özellikle burnunuzu çarpmamaya ve sıkmamaya dikkat etmelisiniz. Rinoplasti sonrası görülen yaralanmaların en sık nedeninin çocuklar ve evcil hayvanlar olduğunu da göz önünde bulundurarak, bu gibi yanlışlıkla çarpma risklerine karşı kendinizi koruma yöntemleri geliştirmeniz oldukça önemlidir. Burun estetiği operasyonundan birkaç ay sonra darbelere karşı hassas olsanız da bu çarpmaların ciddi sonuçlar doğurması genelde nadir olarak gözlenmektedir. Fakat ciddi bir darbe alınırsa bu operasyon sonucunu etkileyebilecektir.

Burnunuzun darbe alması muhtemel bir spor dalı ile uğraşıyorsanız özel koruyucu maske kullanmanız, burnunuzu korumanız açısından gerekli olabilir. Rinoplasti sonrası burnunuzun bakım ve koruması ile ilgili cerrahınızdan bilgilendirme almanız önemlidir. Riskler konusunda önceden uyarılmanız ve bir süre kendinizi bu yeni şartlara göre korumaya almanız gereklidir.

İyileşme sürecinde, operasyon sonucunuza zarar verecek gereksiz risklerden uzak durmalı ve burnunuza darbe almanıza neden olabilecek faaliyetlerden bir süre kaçınmalısınız. Tüm korumalara rağmen burnunuzdan darbe alırsanız hemen soğuk kompres uygulayın. Buruna alınan ciddi darbeler bazen morarmalara, ödemlere ve kırıklara neden olabilecektir. Rinoplasti sonrasında burnunuzdan ciddi bir darbe alırsanız, hasarın sonucunu düzeltebilmek için revizyon rinoplasti gerekebilir. Darbe sonucunda kalıcı bir hasar oluşup olmadığını ve revizyon rinoplasti gerekip gerekmediğini cerrahınıza danışarak öğrenebilirsiniz.

Prof. Dr. Selçuk İnanlı

KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı

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