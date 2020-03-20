Burun törpüleme işlemi kimler için uygundur?

En yaygın burun estetiği türlerinden biri de burun kemiğindeki kemerlerin çıkarılmasıdır. Herhangi bir kaza, tramva sonucu oluşabileceği gibi bu kemerler genetik miras da olabilir. Operasyona karar verirken erkekler doğal görünümü kaybetmeden kemerin azaltılmasını talep ederken kadınlar ise kemeri oluşturan kemik ve kıkırdakların çıkarılması ya da azaltılması talebiyle daha kadınsı bir görünüme kavuşmayı arzu ederler.

Burun kemerleri kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Burun köprüsünün üçte ikisi kıkırdaktan oluşurken üçte biri kemikten oluşmaktadır. Burun kemerleri kemikle birlikte kıkırdakta yoğunlaşabileceği gibi sadece kemikte de yoğunlaşabilir. En yaygın görülme şekli hem kıkırdakta hem de kemikte görülen kemer oluşumudur. Bu durumda kemik ve kıkırdak, burun törpüleme operasyonu ile istenilen profil çizgisine göre uygun seviyeye indirilmesi için törpülenecektir. Kemeri çıkarmak ya da azaltmak için operasyon, hastanın yüz anatomisine göre planlanır.

Burun törpüleme işleminden sonra burun estetiği ameliyatlarında yaşanan yüzdeki ve gözlerdeki morarma ve ödeme rastlanmamaktadır. Operasyon riski az ve iyileşme süreci de oldukça hızlıdır. Ameliyat sonrasında hasta, günlük hayatına kısa sürede dönebilir. Burun törpüleme ameliyatlarında basit bir yöntemle burun sırtındaki kemer istenen orana düşürülecek ve burun şekillendirilecektir fakat bu operasyonlar ile burun eğriliği düzeltilmesi işlemi bir arada yapılamamaktadır.

Özellikle burun sırtındaki kemerin daha küçük olduğu durumlarda Burun törpüleme ameliyatları tercih edilmektedir keza çıkıntının büyük olduğu burunlar için ise bu operasyon tek başına yeterli olmayacaktır. Operasyon yöntemine, hastaya yapılacak burun analizi ile karar verilir. Burun törpüleme ameliyatında burnunuzun şekline göre burun ucu kaldırma ve burun küçültme işlemleri de kombine olarak yapılabilmekte yani aynı seansta bu operasyonlar bir arada yürütülebilmektedir.

Burun törpüleme işlemlerinde ayrıntılı bir ölçümleme gerektiren planlama; sizin yüz, profil ve burun açınıza uygun olarak yapılacaktır. Yüzünüze en uygun, genel estetik ölçüsü sayılan altın orana en yakın burun yapısı tercih edilecek ve operasyon planlaması yapılacaktır. Bu durumda burun köprüsü ve alın açısı, alın yapınız, burun ucu boyutları, burun ve kaş arasındaki mesafe, burun köprüsü ve üst dudak uzunluğu, diş ve çene yapısı, burun ve dudak arasındaki açı gibi yüzünüze ait pek çok ölçüm alınacaktır.

Burun törpüleme işlemlerinin yararı, klasik burun ameliyatlarına göre riskinin daha az olması ve hastanın iyileşme sürecinin çok hızlı olmasıdır. Ödem ve yüzde oluşan morluk gibi komplikasyonlar görülmez. Bu operasyonla kalıcı bir burun şekli elde edersiniz. Burun törpüleme ameliyatı sırasında burun ucu düşüklüğü, burun eğriliği gibi burnun estetik yapısını bozan deformasyonlar da giderilmektedir. Operasyon süresince kullanılacak anestezi türüne, uygulanacak işlemin uzunluğunu ve buna bağlı diğer faktörleri göz önüne alarak hekiminiz karar verecektir.

Prof. Dr. Selçuk İnanlı

KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı

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