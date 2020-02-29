Deviasyon operasyonu nedir?

Burun deliklerini ayıran burun kıkırdağına septum denir. Bu kıkırdak tam merkezde olmalı ve burun deliklerini eşit olarak ikiye ayırmalıdır. Fakat bazı kişilerde septumda düzensizler izlenebilir ve bu durumlarda iki burun deliği eşit olarak görünmez.

Deviasyon, konjenital yani kişinin bu halde doğduğu durumlarda söz konusudur ya da dışardan alınan bir travma (kaza, darbe vs…) ile de oluşabilir.

Sapmış bir septum genellikle dışardan belli olmaz ve herhangi bir soruna da yol açmaz. Nazal septumda bir tarafa doğru aşırı deviasyon görüldüğünde burun yolunda tıkanıklığa yol açacaktır. Buna eşlik eden diğer semptomlar da; hava akışında azalma görülmesi, solunum problemlerinin ortaya çıkması, burunda tıkanıklık sorunları, burun drenajına müdahale sonucunda enfeksiyona yol açması ve burun akıntısının artması olarak sayılabilir.

Burun kıkırdağında görülen deviasyonun belirtileri, en belirgin olarak burun tıkanıklığıdır. Tekrarlayan sinüs enfeksiyonlarına da deviasyon neden olabilmektedir. Baş ağrısı, yüz ağrısı, burun akıntısı ve uyku sırasında horlama ve yüksek sesle nefes alma gibi başlıca belirtiler sayılabilir.



Septoplasti ile deviasyon görülen kıkırdak ve kemik düzeltilmeye çalışılır. Burun septumu düzeltilerek, burnun tam ortasına yeniden oturtulur. Kıkırdak ve kemik yeniden şekillendirilirken bazen de bir kısmı çıkarılabilir. Septoplasti sadece deviasyon görülen kıkırdağı ve burun kemiği eğriliğini düzeltmek amacıyla değil bazen sinüziti tedavi etmek, burun poliplerini çıkarmak ve burundaki hava yolunu engelleyen tüm etkenleri tedavi etmek amacıyla da yapılabilmektedir.

Septoplasti sonucunda deviasyon kaynaklı sorunlar tamamen giderilebilecekken, alerji ve sinüzit gibi hastalıkların tedavisi sadece ameliyatla mümkün olmadığı için ilaçla tedavi süreci devam edecektir.

Bu ameliyat çoğunlukla genel anestezi halinde yapılmaktadır. Bazen burnun yeniden şekillendirilmesi (rinoplasti) ile septoplasti bir arada da yapılabilmektedir. Rinoplasti ile burun kemik ve kıkırdağının şekli ve yapısı değiştirilmektedir.

septoplasti lokal anestezi ile de yapılabilir. Hastanın durumuna göre yaklaşık olarak 90 dakika sürmektedir. Septoplasti oldukça başarılı neticeler veren ve çok düşük risk içeren bir cerrahi yöntemdir. Nadir olarak komplikasyon gelişir. Sadece septoplasti yapılan hastalarda ameliyat sonrasında dışarıdan burun şeklinde bir değişiklik görülmeyecektir.

Septoplasti ameliyatı için mümkünse hastanın, burun büyümesi duruncaya kadar özellikle 15 yaşını bitirinceye kadar operasyon için beklemesi önerilmektedir.

Prof. Dr. Selçuk İnanlı

KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı

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