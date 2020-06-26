Erkekler için yapılan rinoplasti farklı mıdır?

Rinoplastinin seyri bu konsültasyonda şekillense de burnunuzun ve yüz hatlarınızın oranları ölçülerek birbirleri ile uyumları da dikkate alınıp size İki boyutlu bir görsel hazırlanarak yeni burnunuzun nasıl görüneceğine dair bir çalışma yapılacaktır.

Yüzün en tanımlayıcı unsurlarından biri olan burun; yüzünüzdeki diğer organları da vurgulamaktadır. Güzel bir burun yüzü daha çekici hale getirirken, orantısız bir burun; yüzünüzden memnun olmamanıza neden olabilecektir. Rinoplasti ile yapılacak mikro milimetrik değişiklikler yüzünüzde ve ifadenizde köklü değişiklikler yaratabilir. Bu sebeple burun estetiği ameliyatları, kendinizi daha iyi hissetmenize ve özsaygınızı perçinlemenize yardımcı olur. Başarılı bir rinoplasti ile elde edilen doğal ve güzel bir sonuç, yüzünüzün daha çekici görünmesini sağlayacaktır. Burun estetik ameliyatlarının (rinoplasti) genelde burun ucunu kaldırmak ve burnu küçültmek amacıyla yapıldığı düşünülmektedir. Rinoplasti, estetik nedenlerle tercih edilebileceği gibi solunum problemini ortadan kaldırmak için de bu operasyona başvurulabilir. Fakat herkes için rinoplasti nedeni, burun yapısına göre değişebilmektedir. Kadınlar genellikle burunlarının küçültülmesini talep ederken, erkekler burun şeklinin değiştirilmesini ister ve efemineleştirmeden yüze uyumlu erkeksi bir burun tercih ederler.

Erkekler arasında en yaygın estetik operasyonlardan biri de rinoplastidir. Estetik olarak hoş görünecek bir burun şekli; alın, dudaklar, kaş ve çenenin oranlarına ve birlikte uyumuna bağlıdır. Kadın ve erkeklere göre bu oranlar ince bir çizgide farklılık göstermektedir. Erkeklerde burun açısı ve eğimi kadınlara göre farklılık gösterir. Kadınlarda rinoplasti ile burnun daha zarif görünmesini sağlayacak kadınsı açılar tercih edilecektir. Erkeklerde ise burun üzerinde yer alan kemer törpülenirken sadece şekil kusurları azaltılarak düzeltme tercih edilmektedir. Burnun bir kadın burnu gibi zarif, daraltılmış ve kalkık olması beklenmez, mevcut kusurlar düzeltilerek burnun hem işlevsel hem de görünüm olarak iyileştirilmesi yoluna gidilir. Burun işlevsel olarak size doğru çalışabiliyor gibi gelse de nefes almada sıkıntı, vertigo ve alerji gibi hastalıklar da burundaki şekil bozuklukları sebebiyle oluşup şiddetlenebilmektedir.

Erkek hastalarda başarılı bir rinoplastiden bahsedebilmek için burun yüze uygun olmalıdır. Burnun yüze göre büyük ya da küçük olması yüzünüzdeki uyumu bozacaktır. Rinoplasti yaptırmanıza neden olan sorun giderildikten sonra burun hala güçlü ve maskülen görünmelidir. Burnunuz size özel olarak yeniden tasarlanmalıdır; operasyondan sonra tanınmaz hale gelmemelisiniz. Yüzünüz daha çekici görünürken, hala kendiniz gibi görünmelisiniz. Erkekler, burun estetiği operasyonu geçirdiklerinin belli olmasını genellikle istemezler; bu nedenle burnun doğal ve maskülen görünmesi birincil amaç olarak öne çıkmaktadır.

Rinoplastiden önce yapılacak konsültasyonda beklentilerinizi ve burnunuzla ilgili şikâyetlerinizi açıkça dile getirmeniz, operasyon sonucundan memnun kalmanızı etkileyecektir. Siz isteklerinizi anlatırken, doktorunuzun da size sunduğu önerileri dikkate almalısınız. Gerçekçi beklentiler içinde olmak ve en sağlıklı sonucu elde edebilmek için karşılıklı uyum yakalanması önemlidir. Rinoplasti özgüveninizi artıracaktır ama dış görünüşünüzü idealize edecek bir estetik operasyon değildir. Burun estetiği sizin görünümünüzü mükemmelleştirmeyecek sadece iyileştirecektir. Sahip olduğunuz burun şeklinin iyileştirileceğini bilmeniz ve bu konuda gerçekçi beklentiler içinde olmanız önemlidir. Operasyon geçirildiğinin belli olmaması ve yeni burnunuzun doğal görünmesi için yüzünüze en iyi oturacak burnun 2 boyutlu olarak tasarlanıp ameliyattan önce planlamanın yapılması önemlidir.

Rinoplasti ile burun kıkırdağınız azaltılabilir, burnunuzun uzunluğu artırılıp kısaltılabilir. Burnunuza aldığınız darbe sonucu oluşan yumru ya da şekil bozuklukları düzeltilebilir. Burun üzerindeki kemer çıkarılabilir ve burun ucu kaldırılarak, delikleri şekillendirilir. Doğum kusurları ya da travma sonucu oluşmuş hasarlar da düzeltilerek, solunum problemleri giderilebilir. Erkekler için rinoplasti; fiziksel ve psikolojik olarak sağlıklı bireylerin, gerçekçi beklentiler içinde burnundaki kırığı düzleştirmek, burun boyutlarını ya da şeklini değiştirmek için başvurdukları ve başarılı sonuçlar alabileceği bir plastik cerrahi yöntemidir. Doğal bir sonuç için küçük dokunuşlarla yüzünüzde inanılmaz farklılar yaratacaktır.

Prof. Dr. Selçuk İnanlı

KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı

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