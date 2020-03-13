Estetik operasyon yaptırırken mevsim faktörü önemli rol oynar mı?

Estetik operasyon yaptırmak isteyenlerin içine düştüğü ikilemlerden biri de bu ameliyat için hangi mevsimin daha uygun olduğudur. Plastik cerrahide elde edilen sonuçların kusursuza yakın olması için mevsime göre planlama yapmak oldukça akıllıcadır. İyileşme, yara izlerinin geçmesi ve ödemin azalması için gerekli süreyi kendinize tanımanız gerekmektedir. Birçok kişi kış aylarının plastik cerrahi için daha uygun olduğunu düşünür. Genel anlamda bu doğrudur ama her estetik operasyon tek mevsim ile sınırlandırılmamalıdır.

Estetik operasyonu planlarken kendimize hazırlık için belirli bir süre tanımalıyız. Doğru plastik cerrahı seçmek ve konsültasyon yapmak oldukça önemlidir. Bazen estetik operasyon için randevu almanız bile aylarca sürebilir.

Kış Ayları:

Kış mevsimi, her türlü estetik operasyon için oldukça ideal bir dönemdir. Yüz, göğüs ve vücut cerrahisinde, birkaç haftadan birkaç aya kadar değişebilen iyileşme süreci gereklidir. Bazen estetik operasyon sonucu oluşan ödemler aylar boyunca geçmeyebilir. Kış aylarında evde kapalı kalmak, doğrudan güneş ışığından kaçınmak ve hacimli, kalın kıyafetler altında vücudunuzdaki ödem ve morlukları gizlemek daha kolay olacaktır. Şapkalar, şallar ve balıkçı yakalı giysilerle; yüz germe, göz kapağı germe, lazerle cilt yenileme, kaş kaldırma ve burun estetiği izleri kolaylıkla saklanabilir. Kış ayları her türlü estetik operasyon; yüz germe, burun estetiği, liposuction ve meme ameliyatları için oldukça elverişli bir mevsimdir.

Dinlenme ve iyileşme döneminde de doğrudan güneş ışığından uzak kalmak, yapılan operasyondan daha iyi bir netice almanızı sağlayacaktır.

Bahar Ayları:

Bahar mevsimi de estetik operasyonlar için oldukça uygundur. Çünkü yaz aylarına hazırlanmanız için önünüzde yeterli süre olacaktır. Vücut şekillendirme ve yüz ameliyatları için bu aylar tercih edilebilir. Kış tatili ve kış sporlarını sevenler için bahar ayları, ikinci bir seçenek olabilir. Meme büyütme ve liposuction yaptırmayı düşünenler, yaza hazırlanmak için yeterli zamanları olup olmadığına dikkat etmelidir.

Yaz Ayları:

Yaz mevsimi, aktiviteler ve tatiller için oldukça popüler bir dönemdir. Bu dönemde estetik operasyon yaptırmak isteyenler için pek de önerilmez. Yazı iç mekanlarda geçirmeniz, havuz ve deniz kenarından uzak durmanız gerekir ki bu da oldukça can sıkıcı olacaktır. Güneş ve sıcaklık, ödemi artıracağı gibi ameliyat sonrası komplikasyon gelişmesine de yol açabilir. Yaz aylarında estetik operasyona karar verirseniz, iyileşme sürecinde kapalı yerde kalmanız önerilecektir.

Lazerle cilt yenileme gibi estetik operasyonlarda da tedavi edilen bölgenin altı hafta boyunca güneş ışığından uzak tutulması gerekmektedir. Vücut şekillendirme operasyonundan sonra kullanılması gereken karın bağları sıcakta sizi rahatsız edecektir. Ayrıca yeni kesi izlerinin de güneş ışığı ile temas etmesi daha da belirginleşmelerine yol açacaktır.

Sonbahar Ayları:

Sonbahar mevsimi de estetik operasyonlar için elverişli dönemlerden biridir. Kış tatiline hazırlık yapmak, kış sporlarına vakit ayırmak isteyenler için tercih edilebilir. Yüz germe, burun, boyun germe, göğüs ve vücudu hedefleyen karın germe ve liposuction gibi plastik cerrahi operasyonlar yapılabilir. İyileşme süreci uzun sürecek ameliyatlar için evde kapalı kalmanız da sonbahar aylarında sorun olmayacaktır. Havalar soğuduğu için kalın kıyafetlerinizle de operasyon izlerini kolaylıkla kamufle edebilirsiniz.

Yaz daha ince kıyafetlerin giyildiği, plaj sezonunun açıldığı bir dönem olduğu için vücudunuzdaki herhangi bir bölgeyi ve operasyon izlerinizi saklamanız oldukça güç olacaktır. Estetik operasyon geçirdikten sonra kimse, yaz aylarında evde kapalı kalarak iyileşme dönemini geçirmek istemez. Bu nedenlerle kış aylarının estetik operasyonların için daha uygun olduğu düşünülmektedir.

Prof. Dr. Selçuk İnanlı

KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı

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