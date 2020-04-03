Etnik Rinoplasti Nedir?

Etnik Rinoplasti Kimler İçin Uygundur

Bireylerin ait oldukları ırka bağlı özelliklerini bozmadan burun yapılarındaki bozukluğu gidermek için kişiye özel yapılan, minimal cerrahi tekniklerin titizlikle uygulandığı,doğal görünümlü sonuçlar elde edilebilen burun estetiğine etnik rinoplasti denir.

Farklı etnik yapılardan kaynaklı burun tiplerinde ortak özellikler görülmektedir. Bu özellikteki burunlara dair yapılacak ameliyat teknikleri de farklılık arz etmektedir. Etnik rinoplasti, Kafkas kökenliler için yapılan klasik burun küçültme ameliyatlarından önemli ölçüde farklıdır. Kafkaslar da kıkırdak ve kemik alınması gerektiren burun yapısı görülmektedir fakat Afro-Amerikan kökenli kişilerde ve Asyalılarda etnik rinoplasti, burun büyütme ve kıkırdak ekleme yöntemi ile yapılmaktadır. Etnik rinoplasti; Afrikalı, Orta Doğulu, Latin Amerikalı, Asyalı ve İspanyol gibi farklı burun boyutlarına sahip bireyler için yapılan özel geliştirilmiş bir rinoplasti tekniğidir. En önemlisi, bu operasyon, hastaların etnik geçmişlerinden izler taşıyan benzersiz yüz özelliklerini kaybetmeden yüz görünümlerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Hastaların yüz oranlarına göre genel görünümlerini ve etnik özelliklerini bozmadan burun estetiği yapılarak etnik kökenlerinin korunması sağlanmaktadır. Hastaların ameliyattan sonra benzersiz özelliklere sahip karakteristik yapılarını korumak istedikleri gözlemlemektedir. Etnik rinoplasti, farklı etnik gruplar için kapsamlı deneyim, uzmanlık ve yüz standartları bilgisi gerektiren son derece uzmanlaşmış bir alandır. Operasyon öncesinde burun analizi yapılır ve yüzünüze en uygun buruna sahip olmanız için gereken yeni burun oranları belirlenir. Diğer rinoplasti yöntemlerine göre daha ince teknikler içeren bir çalışmadır. Doğal sonuç elde etmek için burun anatomisi ve yüz oranları dikkate alınarak kişinin istediği sonuca ulaşılır. Burun şeklini belirleyen temel kıkırdak ve kemikli yapıdır. Bu operasyonlarda daha belirgin ve yükseltilmiş bir burun yapısı elde etmek için greftlere ve implant gibi malzemelerine ihtiyaç duyulabilir. Hastaların yüz şekli ve etnik kökenine uygun bir burun elde etmek için doğal doku ve gözenekli güvenilir implantlar kullanılmaktadır.

Etnik rinoplasti ile bireylerin burun yapıları kökenlerine göre gruplandırılsa da her hastanın burun yapısı ve oranları birbirinden oldukça farklıdır. Burun estetiğinde amaç hastanın burnunun yeniden şekillendirilmesi ve varsa yapısal kusurların onarılmasıdır. Operasyondan başarılı bir sonuç elde etmek için şekillendirilecek burnun, yüzün geri kalanlarıyla orantılı olması önemlidir. Hastaların farklı yüz yapılarına göre ameliyat uyarlanmaktadır.

Etnik rinoplasti için uygun burun tipleri şöyle sıralanabilir; çok küçük, çok düz bir buruna sahip olanlar, çene ve alın yapısı ile uyumsuz burun dengesizliği söz konusu ise, geniş burun delikleri mevcutsa, genişlik ve uzunluk gibi burunda estetik görünümü bozan durumlar. Sarkık, orantısız, asimetrik burunlar, soğanlı burun uçları, aşırı kalkık burun gibi yaygın burun özellikleri olan hastalar da bu operasyon için uygun adaylardır. Diğer burun operasyonlarında olduğu gibi burun gelişimini tamamlamamış çocuklarda etnik rinoplasti yapılamamaktadır, hastaların en az 15 yaşını doldurmuş olması gerekir.

Etnik rinoplasti sonucunda hastaların etnik kökenleri baskılanmadan yüz özellikleri dengelenir. Burun yeniden şekillendirebilir ve yüz görünümünü destekleyebilir; siluette belirgin bir değişiklik elde edilir. Yüz simetrik hale getirilir, hastaların gözleri, çenesi, yanakları ve diğer yüz özelliklerini yeniden tanımlanır. Daha iyi bir yüz profili elde edilecektir. Hastanın ruh halinde ve özgüveninde iyileşme görülür. Solunum problemleri, kıkırdakta deviasyon ve burnun diğer yapısal kusurları da rinoplasti ile düzeltilebilir.

Prof. Dr. Selçuk İnanlı

KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı

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