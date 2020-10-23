Kepçe Kulak Ameliyatında Zaman

Kepçe kulak olarak tabir edilen çıkık kulaklara sahip çocuklar genellikle akranları tarafından zorbalığa ve alaya maruz kalmaktadır. Çocukların küçük yaşlarda arkadaşları tarafından maruz bırakıldıkları bu davranışlar neticesinde bazı sosyal ve psikolojik sorunlar yaşarlar. Geleceklerinde de izler bırakacak bu durum çocuklarda özsaygının yitirilmesine, sosyal adaptasyon zorluklarına ve akademik performans düşüklüğüne neden olabilecektir. Çocuklar bu zorbalığa genellikle okul yıllarında maruz kaldıkları için otoplastinin (kulak estetiği) çocuk okula başlamadan önce yapılması, çocuğun psikolojik sağlığı için oldukça önemlidir.

Kepçe kulak ameliyatı ile kulaklar normal boyut ve konuma getirilerek yeniden şekillendirilmektedir. Otoplasti, kulakların tam olarak gelişmesinin ardından istenilen yaşta yapılabilen, oldukça başarılı netice veren ve nispeten kolay bir operasyondur. Kulak ile baş arasındaki açının 30 ya da 40 derece kadar olması idealdir fakat 40 derecenin üzerinde bir açıya sahip kulak, daha belirgin ve dışarı çıkık görünecektir. Bu yapıdaki kulaklara kepçe kulak denilmektedir. Çocuğun kulak gelişiminin yüzde seksen beşinin tamamlaması yaklaşık olarak beş yaş civarına denk gelmektedir. Bu nedenle kepçe kulak ameliyatları büyük çoğunlukla beş ile yedi yaş arasında gerçekleştirilmektedir. Bu yaşlara gelen bir çocuğun kulak kıkırdakları cerrahiye dayanabilecek güçte ama hala şekil verilebilir esnekliktedir. Kepçe kulak operasyonları için ideal olan bu yaşlar, ayrıca çocuğun öz bilinci oluşmaya başlamadan gereksiz zorbalığa maruz kalmasını önlenmesine yardımcı olabilir. Bu operasyon için herhangi bir yaş sınırlaması bulunmadığından kepçe kulaklarından şikâyetçi olan her yaşta hastanın rahatlıkla başvurabildiği, yetişkinler arasında da oldukça yaygın bir estetik ameliyat yöntemidir.

Çocuklara uygulanacak en ideal yaş beş ile yedi yaş arasında olmasına rağmen öncelikle çocuğunuzun bu operasyona hazır olması gerekir. Öncelikle çocuğunuzun da bu değişime istekli olması ve operasyon talebinin ondan gelmesi önemlidir. Operasyonla ve iyileşme süreci ile ilgili onu doğru bilgilendirmeniz ve gerekirse bir pedagogdan yardım almanız önerilir. Çocuğunuzu operasyona psikolojik olarak da hazırlamanız gerekir. Çocuğunuzun anlayabileceği dilde konuşarak ona gerekli temel talimatları öğretebilirsiniz. Kepçe kulak ameliyatı, özellikle çocuklar için genel anestezi altında yapılmaktadır. Çocuğunuzun tıbbi geçmişi ile ilgili doktorunuzu tam aydınlatmanız bu nedenle oldukça önemli olacaktır.

Kulak estetik operasyonu iyileşme sürecinde de bazı talimatlara uyulması gereken bir cerrahi operasyondur. Ameliyattan sonra hastanın iyileşme sürecinde bir hafta on gün boyunca bandaj sarılmakta ve pansuman edilmesi gerekmektedir. Çocuklar çoğunlukla bu süreci kolay ve kısa sürede atlatmakta ve bir hafta içinde de okula dönebilmektedir.

Kepçe kulak ameliyatından sonra hastanın işe ya da okula dönebilmesi için yedi ile on günlük bir iyileşme sürecini kendisine tanıması gerekmektedir. Bu süreçte ödem ve morarma azalarak, duyulan rahatsızlıklar da azalacak ve bandajlar sökülecektir. Çocuklar için özellikle bu operasyonun okulların tatil olduğu süreçte yapılması derslerinden geri kalmasını önleyecektir. Böylece çocuklar daha normal görünümlü kulakları ile okula başlayabilir.

Kulak estetik operasyonlarını yaş dışında sınırlayan bir başka neden de hastanın sigara kullanmasıdır. Sigara komplikasyonları artırarak iyileşmenin gecikmesine ve skarlaşmanın artmasına neden olabilecektir. Hastanın sağlıklı bir operasyon ve iyileşme süreci geçirebilmesi için operasyondan birkaç ay evvel sigarayı bırakması önerilmektedir.

Kulakta mevcut bir hastalık veya enfeksiyon söz konusu ise öncelikle bu hastalığın tedavi edilmesi, enfeksiyonun da temizlenmesi gerekmektedir. Operasyon için önce hastanın sağlıklı olması beklenir.

Kepçe kulak ameliyatı ebeveynlerin atması gereken zor adımlardan biridir, sizin ve çocuğunuzun güvenebileceği bir cerrah bulup içiniz rahat olarak bu operasyonu yaptırabilirsiniz.

Prof. Dr. Selçuk İnanlı

KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı

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