Koronavirüsden (Covid-19) korunmak için alınabilecek bireysel önlemler

Artık küresel bir salgın halini alın koronavirüs hastalığı, ilk olarak Aralık 2019’da ortaya çıkmıştır. Çin’in Wuhan kentinde ilk kez rastlanan bu hastalığın, canlı hayvanların ve egzotik etlerin satıldığı bir deniz ürünleri pazarından yayıldığı iddia ediliyor. Bir hayvandan bulaştığı düşünülen yeni tip koronavirüsün mutasyon geçirerek insandan insana yayılma özelliği kazandığı görülmektedir. Çok hızlı yayılması ve kolay bulaşması nedeniyle kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına almıştır.

Koronavirüs enfeksiyonu, bazı kişilerde hafif soğuk algınlığı etkisi gösterirken bazı vakalarda ise çok ciddi, hayatı tehdit eden komplikasyonlara neden olmaktadır. Özellikle 65 yaş üstündeki yaşlılar, kronik hastalıkları olanlar ve bağışıklık sistemi düşük olan kişilerde COVID-19’un ağır seyrettiği gözlenmektedir.

Koronavirüse karşı her ülke, kendi sınırları içinde ciddi önlemler alarak vatandaşlarını bu salgına karşı koruma altına almaya ve sağlık sistemini ayakta tutmaya çalışmaktadır. Birçok ülke sınırlarını kapatarak, uluslararası seyahat engeli koymuştur. COVID-19’un yayılması önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı, şehirlerarası yolculuk yasağı gibi önlemler alınmaktadır. Hükümetlerin aldıkları önlemleri yanı sıra alınacak kişisel önlemler de bu hastalığın yayılmasını engelleyecektir.

COVID-19’un yayılmasını önlemenin en önemli ve basit yolu virüsü taşıyanların izole edilmesidir. Virüsün vücuda girmesinden sonra on dört günlük bir kuluçka süresi vardır. Bu süre zarfında hastalık belirtilerini gösterecektir. Ancak bazı hastaların belirti taşımadan da bu virüsü taşıyabileceği görülmektedir. Yüksek risk gruplarının da korunması için izole edilmesi bu nedenle oldukça önemlidir.

Koronavirüs, çoğu kişide evde tedavi edilebilen hafif ve asemptomatik bir hastalıktır. Bu hastalığa maruz kaldığınız düşünüyor ve belirtilerini taşıyorsanız öncelikle kendinizi izole etmeli ve yayılmasını önlemek için diğer kişilerle teması kesmelisiniz.

COVID-19 semptomları; yüksek ateş (37.8 ° C’nin üzerinde), kuru öksürük, eklem ağrıları ve baş ağrısı, halsizlik-kırgınlık, boğaz ağrısı, tat alma ve koku duyusunda kayıp, nefes darlığı ve solunum güçlüğü… gibi sayılabilir. Hastalığın ilk günlerinde bazen burun akıntısı ve hapşırmada izlenebilir. Koronavirüse maruz kaldıysanız semptomlar, iki ila yedi gün içinde kendini gösterecektir. Hastalığın seyri bağışıklık sisteminize bağlıdır.

Belirtiler sizde görülür görülmez kendinizi izole edip, kısa sürece önce temas ettiğiniz kişileri bu durumdan haberdar etmelisiniz. Koronavirüs hastalığını hafif geçiriyorsanız tıbbi yardıma ihtiyaç duymazsınız. Fakat semptomlarla baş edemiyor, durumunuzun kötüleştiğini düşünüyor ve solunum sıkıntısı çekiyorsanız derhal tıbbi yardım isteyin. Hastaneye giderek; yolda ve hastanede virüsü başkalarına bulaştırabileceğinizi göz önünde tutarak öncelikle telefonla Alo 184’ü aramalı ve acil yardım istemelisiniz. Her hâlükârda hastaneye gitmeniz gerekliyse maske takmalı ve sosyal mesafeyi korumalısınız. Sizin hafif ve ayakta geçirebileceğiniz bu hastalığın bazı kişiler için hayati tehlike taşıdığını unutmamalısınız.

Hastalığı evde geçiriyorsanız, grip ya da soğuk algınlığı ile baş eder gibi bol sıvı almalı ve C vitamininden zengin meyve sebzeleri tüketmeye özen göstermelisiniz. Ayrıca bolca dinlenin ve yeterince uyuyun.

Henüz koronavirüs hastalığına karşı bir ilaç ya da aşı geliştirilememiştir. Yapılan tedaviler, sadece semptomları gidermek ve hafifletmek içindir. Hastaların % 80’i bu hastalığı bir soğuk algınlığı gibi geçirmektedir. Sadece geriye kalan % 20’lik bir kısım ise hastane şartlarında tedaviye gereksinim duyar.

Tıbbi yardım almadıysanız ateşinizi ve ağrılarınızı hafifletmek için parasetamol gibi ilaçları kullanabilirsiniz. Özellikle antienflamatuar ilaçların enfeksiyonu şiddetlendirdiği düşünüldüğü için bunları kullanmaktan kaçınmalısınız. Boğaz ağrınızı hafifletmek için pastil ve limonlu bitki çaylarını deneyebilirsiniz.

Hastanelerin daha ağır COVID-19 vakaları ile kapasitelerinin üzerinde doluluk yaşadığını göz önüne alarak, bu salgın sürecinde diğer acil olmayan tedavi ve ameliyatlarınızı ertelemeniz önemlidir. Yaptırmak istediğiniz estetik operasyonları salgından sonraya erteleyerek, korunaklı evinizden çıkmayıp virüse karşı kendinizi izole edebilirsiniz. Stressiz bir ortam ve zamanda yaptıracağınız estetik operasyonlardan daha başarılı bir sonuç alabileceğiniz kuşkusuzdur. Erteleyeceğiniz estetik ameliyatlarla hastane ortamından uzak kalarak, virüse maruz kalma riskinizi de düşürebilirsiniz.

Son olarak eklemek isterim ki bu pandemi sürecini hep birlikte dayanışma içinde atlatacak ve kısa sürede güzel günlere kavuşacağız.

Lütfen şimdi #evdekaltürkiye

Prof. Dr. Selçuk İnanlı

KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı

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