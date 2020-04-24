Mikometrik burun estetiğinin diğer burun estetiklerinden farkı nedir?

Rinoplasti (burun estetiği) ameliyatları, dünya üzerinde en çok yapılan estetik operasyonlardan biridir. Mikrometrik burun estetiği yöntemi de denilen piezo (ultrasonik) rinoplasti, yeni geliştirilmiş devrim niteliğinde bir tekniktir.

Burun estetiği yaptırmak isteyen kişiler genel olarak burunlarının büyüklüğünden, üstündeki kemerden, yüz şekillerine uygun olmadığından, geniş burun deliklerinden ya da büyük burun ucunda şikâyetçilerdir. Burnun istenen ölçülere getirilebilmesi için kıkırdak ve kemiklerin yeniden şekillendirilmesi gerekmektedir. Burun üzerindeki kemer törpülenirken bu işlem için bazı cerrahi aletler kullanılmaktadır. Mikrometrik burun estetiği yöntemi ile bu klasik cerrahi aletler yerlerini ultrasonik, yüksek hızlı ses dalgaları ile çalışan minimal aletlere bırakıyor.

Mikrometrik burun estetiğinin farklılığı, şekillendirmenin burun üzerinde yumuşak dokulara zarar vermeden rahatlıkla yapılabilmesidir. Klasik burun ameliyatlarında, cilt altındaki kemik görülmediği için daha kapalı bir şekilde işlem yapılmaktadır. Bu nedenle daha kontrolsüz bir yöntem olduğu söylenebilir. Açık burun estetiklerinde kullanılan piezoelektrik yönteminde, ultrasonik cihaza bağlı el aletleri ve uçları ile mükemmel şekilde başarılı sonuçlar alınmaktadır. Nazal kemikler yüksek hızlı ses dalgaları kullanılarak yeniden şekillendirilir. Piezo yöntemi ile asimetriler ve burunda görülen tüm düzensizlikler en hassas biçimde düzeltilebilir. Operasyon sırasında tüm müdahaleler görselleştirilebildiği için burnun profilden ve önden görünümünde istenen sonuçlar alınacaktır. Doğru ve yerinde yapılmış minimal müdahalelerle burunda istenen netice kolaylıkla elde edilir. Mikrometrik burun estetiği sırasında damarlara ve kıkırdakları çevreleyen yumuşak dokuya zarar verilmez. Bu nedenle operasyon sonrasında ödem ve ağrı oranı oldukça azalmaktadır. Hasta normal yaşantısına daha kısa sürede dönecektir.

Ultrasonik rinoplasti de denilen mikrometrik rinoplasti, ses dalgaları kullanılarak burun kemiğinin kırılmadan şekillendirilmesini ve nazal konturların oluşturulmasını sağlayan yeni bir teknolojidir. Bu ultrasonik yöntemle burun etrafındaki dokularda travmaya neden olmadan kemikte istenen değişiklikler başarıyla gerçekleştirilmektedir. Burun kıvrımları iyileştirilir. Burun boyutu, genişliği, profili ve ucu şekillendirilebilir. Bu yeni piezoelektrik teknolojisi ile yapılacak birkaç usta minimal dokunuşla burnunuz daha doğal ve yüzünüze uyumlu görünecektir. Burun estetiği ile hava alma kanalları iyileştirilip eğer mevcutsa kıkırdaktaki deviasyon düzeltilerek yaşam kaliteniz artırılacaktır.

Burun estetiği ile sadece yüz ölçülerinize uyumlu çekici bir buruna sahip olmazsınız. Rinoplasti, aynı zamanda kendinize güveninizi artıracak ve sizi sosyo-psikolojik olarak destekleyerek, hayata bakış açınızı da yeniden şekillendirecektir.

Mikrometrik rinoplasti, burnunun görünümünden şikayetçi olan, 18 yaşından büyük, sağlıklı herkes için başarıyla uygulanabilecek bir yöntemdir. Operasyon sonucu için gerçekçi ve makul beklentiler içinde olunmalıdır. Yüz oran ve ölçülerinize göre burnunuz size en uygun olarak yeniden şekillendirilecektir.

Burun estetiği yaptırmak istenen kişinin tıbbi geçmişi gözden geçirilerek, endoskopik burun muayenesinden geçirilir. Çeşitli yüz hareketlerinde burnunuzun durumu analiz edilerek, fonksiyonel bir değerlendirme yapılır. Bilgisayarlı bir simülasyonla kişisel hedeflerinize ve yüzünüze en uyumlu ölçülerde bir burun yapısına karar verilerek, operasyon için bir model oluşturulur.

Mikrometrik burun estetiği genel anestezi altında yapılmaktadır. Klasik rinoplastiye göre hasta daha hızlı iyileşecektir. Operasyondan sonra minimal ödem ve morarma görülebilir. Kısa sürede evinize dönerek, normal yaşantınıza devam edebilirsiniz.

Prof. Dr. Selçuk İnanlı

KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı

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