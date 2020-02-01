Neden Rinoplasti Yapılmalıdır?

Rinoplasti Kimler İçin Uygundur?

Günümüzde (Rinoplasti) burun ameliyatı, tıp alanında kaydedilen teknolojik gelişmeler sayesinde başarı oranı en yüksek operasyonlar arasında nitelendirilmektedir. Sağlık açısından önemli bir operasyon olan Rinoplasti, burnun estetik görünümünü de etkiler. Kişi burnunu görsel açıdan beğenmiyorsa burun ameliyatı olmak isteyebilir. Bu durumda kişi, alanında uzman olan bir hekimden yardım istemelidir.

Rinoplasti Nedir?

Rinoplasti genel olarak Nazoplasti adı ile de bilinmektedir. Estetik operasyonlar arasında en çok uygulanan operasyon burun estetiği operasyonu olmaktadır. Doğuştan burunda var olan, ya da herhangi bir şekilde sonradan oluşum gösteren biçimsel bozuklukların giderilmesi için burun ameliyatı yapılmaktadır.. Solunum bozukluğu ile alakalı bazı rahatsızlıklar sonucunda ya da bireyin görsel bakımdan burnunu beğenmemesi sonucunda bu ameliyat gerçekleştirilebilmektedir. Burun ameliyatı hangi neden ile yaptırılmış olursa olsun ilk amaç solunum yolunun ameliyat sonrasında sorunsuz bir şekilde işleyişine devam etmesidir.

Rinoplasti Neden Yapılır?

Rinoplasti ameliyatının gerçekleştirilmesinin en önemli sebebi nefes problemleridir. Kişinin burnunda, doğuştan ya da daha sonra ortaya çıkan herhangi bir biçimsel bozukluk sebebiyle birlikte nefes alıp vermesinde sorunlar meydana gelmesidir. Diğer bir neden ise bireyin estetik kaygılarıdır. Burunda oluşan yamukluklar, kıkırdak kısmında meydana gelen şekilsel bozulmalar, burnun olması gerekenden daha büyük olması, asimetrik görünümü gibi bazı durumlar sonucunda da burun ameliyatı yapılmaktadır.

Burun Ameliyatı Kimler İçin Uygundur?

Peki Rinoplasti nedir ve kimler için uygundur? Rinoplasti, erkek çocuklarında 18 yaşından sonra yapılması uygun olurken, kız çocuklarında 16 yaşından sonra yapılması daha uygun olan bir ameliyattır. Bunda etkin olan sebep ise erkek ve kadın fizyolojisinin birbirinden farklı olması ile alakalı olmaktadır.

Burun Estetiği İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?

Rinoplasti uygulaması sonucunda her hastanın iyileşme süreci değişiklik gösterebilir. Bu durum, operasyonun boyutu ile ilgili olmaktadır. Fakat genel olarak hasta ameliyattan sonra 5-6 saat gibi kısa bir süre içinde ayağa kalkabilir. Bu geçen süreden sonra eğer kusma ya da bulantı gibi semptomlar görülmüyorsa yemek yemeye de başlayabilmektedir. Aynı gün içerisinde taburcu edilen hastalar da vardır. Bunun yanı sıra 1 gece hastanede yatan hastalar da vardır. Her ameliyat sonrasında olduğu gibi bu ameliyattan sonra da hasta kendisine çok dikkat etmeli, doktorun bütün tavsiyelerine harfiyen uymalıdır.