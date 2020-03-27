Piezo Rinoplasti Nedir

PİEZO RİNOPLASTİ YAPTIRMANIN AVANTAJLARI NELERDİR?







Dünyada en sık yapılan plastik cerrahi ameliyatlardan biri de burun estetiğidir. Bilinen ilk modern rinoplasti, ABD'de 1887 yılında gerçekleştirilmiştir. Üzerinden nerdeyse yüzyılı aşkın bir süre geçmesine rağmen operasyon ile ilgili bir çok şey değişmeden günümüze aktarılmıştır.

Burun estetiği operasyonunda burun kemiklerini oldukça hassas bir şekilde biçimlendirmek için ultrosonik salınımlarla kemiği şekillendirme işlemine Piezo rinoplasti denilmektedir. Piezo rinoplasti cerrahisi, burun ve yüz kemiklerinde oldukça hassas bir çalışma imkanı sağlamasından dolayı burun estetiği operasyonlarında devrim yaratan yenilikçi bir teknolojidir. Kıkırdak ve cilt gibi yumuşak dokulara zarar vermeyen piezoelektrik aletler kemiği şekillendirmek için ultrosonik titreşimler kullanır. Bu titreşimler sayesinde, çevresindeki yumuşak doku korunurken burun kemiği görünümünü değiştirmek mümkündür. Ayrıca gelişmiş hassasiyet sağlar. Piezo rinoplasti yöntemi ile burun yapısındaki asimetrik ve yapısal bozukluklar hassas bir şekilde düzeltilir. Burun derisinin yeterli desteğini sağlamak için ameliyat sırasında burun kıkırdağını dikkatli bir şekilde dönüştürmekte ve değiştirmektedir.

Ultrasonik rinoplasti, geleneksel bir rinoplastiden biraz farklıdır, cihaz sadece açık burun estetiği prosedürlerinde kullanılabilir. Burun kemikleri şekillendirilirken, genişliğinin ve şeklinin değiştirilmesi gerekiyorsa diğer yumuşak burun dokularına zarar vermeden müdahale etmeyi sağlayan küçük hassas aletler ultrason teknolojisiyle kullanmaktadır. Piezo rinoplasti farklıdır çünkü burun kemikleri bir sanatçının hassasiyeti ile şekillendirilebilir. Bu yöntemle operasyon sonucunda oluşabilecek hata riski en düşük seviyededir. Klasik cihazlardan farklı olarak, piezo teknolojisi yumuşak dokuya yanlışlıkla zarar verme riski olmadan kemiğin şekillendirilmesini sağlamaktadır. Birçok farklı kullanıma uyarlanabilir bir teknolojidir.

Uzun seneler boyunca diş hekimliği tedavilerinde kullanılan bu yöntem daha sonra, dünyada en çok başvurulan estetik operasyonlardan biri olan burun estetiği ameliyatı ihtiyaçlarına göre ayarlanmış bir dizi özel mikroçip oluşturulmuştur. Piezo rinoplasti yöntemi ile burun kemiğinde son derece hassas şekillendirme, yumuşak dokuyu koruma, daha az ödem ve morarma, hızlı iyileşme, ameliyat sonrası az ağrı, zahmetsiz ve güvenilir bir operasyon gibi klasik burun estetiği ameliyatlarına kıyasla pek çok faydası sayılabilir.

Piezo rinoplasti genellikle açık olarak uygulanmaktadır. Operasyon sonrasında hedeflenen burun değişikliğinde en yüksek başarı elde edilmektedir. İşlem sırasında kemik özenle şekillendirilerek konumlandırılır, düzeltilir. Piezoelektrik aletler, klasik enstrümanların yerini alır. Bu operasyonlardaki amaç ile klasik burun estetiğindeki amaç aynıdır sadece kullanılan yöntem, teknik ve aletler fark yaratmaktadır. Piezo rinoplasti ile de burundan kemerin çıkarılması, burunun yeniden şekillendirilmesi hatasız olarak yapılabilmektedir. Hastalar hızla iyileşir ve daha kesin sonuç alınır. Yeni formu tam olarak kontrol edilmek istenen kemiğin görülmesini ve kemik zayıflığının yakından izlemesini sağlar. Piezo sadece kemikleri etkilediği için ameliyat edilen bölgedeki yumuşak dokuların, cilt veya mukoza zarlarının zarar görmeyeceği bilinerek işlem yürütüldüğünden, rahat ve güvenilir bir operasyon imkanı sunar.

Prof. Dr. Selçuk İnanlı

KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı



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