Revizyon Burun Estetiği

Burun, insan yüzünün en dikkat çekici bölümlerinden biridir. Düz bir buruna sahip olmak herkesin hayalidir. Bu nedenle günümüzde, çeşitli estetik ya da sağlıksal kaygılarla gerçekleştirilen burun estetiği operasyonları oldukça yaygındır. Doğru doktor ile pek çok hasta hayal ettikleri buruna kavuşabilmektedir.

Revizyon Burun Estetiğinden Korkmalı mısınız?

Ancak bazı durumlarda, ilk burun ameliyatından sonra ikinci bir düzeltme gerekebilmektedir. İlk operasyonun ardından hayal ettikleri buruna kavuşamayan ya da başka bir sorun nedeniyle revizyon rinoplasti olmaları gereken hastalar genellikle ikinci ameliyattan korkar. Ancak literatürde her dört hastadan birinde yapılan revizyon burun estetiği daha zor bir operasyon süreci olmakla birlikte, büyük bir oranda başarılı sonuç vermektedir.

Revizyon ameliyatlarını, ilk ameliyatı gerçekleştiren doktorun uygulaması tavsiye edilir. Hem yaptığı işlemi en iyi bileceği için, hem de hastayı tanıdığı için böyle olması tercih edilmektedir. Doktor hastanın psikolojik olarak ikinci operasyona hazırlanmasına, korkularını gidermesine ve operasyonun gerekliliğini anlamasına yardımcı olacaktır. Ancak doktor kaynaklı bir hata ya da hasta ile anlaşmazlıklar varsa başka bir doktora yönlenilebilir. Bu durumda yeni doktorun ilk ameliyatla ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olması ve işinde ehil olması şarttır.

Bazı durumlarda ise hastalar ilk ameliyat üzerinden yeterli süre geçmeden revizyon rinoplasti talep etmektedir. Ancak hastanın memnuiyetsizliği fonksiyonel bir sorundan değil, yeni burun şekliyle ilgiliyse ilk ameliyatın kesin sonuçlarının görmek ve başarılı olup olmadığına karar vermek için 6 ay ile 1 yıl arası bir süre geçmesi gerekmektedir. Bu süreden önce yapılan düzeltme ameliyatlarının başarı oranı daha düşüktür. Fakat yeni burunda eğrilik ya da düşüklük gibi şekilsek bozukluklar söz konusuyla, revizyon üç ay sonra gerçekleştirilebilir.

Revizyon (Düzeltme) Rinoplasti Hangi Durumlarda Gereklidir?

Yapılan araştırmalara göre burun ameliyatı geçiren hastaların %25’inde ikinci bir düzeltme operasyonu karşımıza çıkmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz gibi revizyon rinoplastiye daha çok estetik amaçlarla ihtiyaç duyulmaktadır. Hastaların rinoplastiden en büyük beklentisi orantılı ve düzgün, fakat doğal bir burundur. Bu anlamda doktor ile hasta iletişimi çok önemlidir. Revizyon burun estetiği en çok yeni burunlarını doğallıktan uzak bulan ya da yüz şekillerine yakıştırmayan hastalar tarafından talep edilmektedir. Burun estetiğinin en büyük amacı hastalara mutlu olacakları bir burun yapmak olduğundan, ikinci ameliyat için de sağlık sorunları dışında en önemli ölçüt hastanın tercihleridir.

Revizyon Burun Estetiğinde Doktor Seçiminin Önemi

Revizyon burun estetiğinin başarılı olması elbette en çok ameliyatı gerçekleştirecek doktora bağlıdır. Bu nedenle cerrah seçimi çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki ne doktorlar ne de hastalar ikinci bir ameliyata gerek kalmasını istemez. Bu yüzden hastaların rinoplasti için doktor seçiminde önce doktorlarının revizyon istatistiklerini incelemeleri önem taşır. Mutlaka kurul onaylı ve başarı oranı yüksek cerrahlar tercih edilmelidir. Özellikle, daha hassas bir süreç olan revizyon rinoplastide tecrübeli doktorlar hastaları ameliyat öncesi psikolojik anlamda da rahatlatmayı ihmal etmeyecektir. Doktorunuza aklınıza takılan tüm soruları sormayı ve süreç hakkında detaylı bilgi almayı ihmal etmeyin.

Tüm bu süreci sizin için en yararlı şekilde yürütmek ve sizi hayallerinizdeki buruna kavuşturmak için bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz.

Prof. Dr. Selçuk İnanlı

KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı

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