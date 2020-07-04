Revizyon rinoplastiye ne zaman karar vermeliyim?

Revizyon rinoplasti, daha önce burun şeklini ve işlevini onarmak için yapılan estetik cerrahi bir operasyondan sonra tekrar aynı burun üzerinde yapılan ameliyattır. İlk burun ameliyatı olan primer rinoplastiden daha karmaşık olan bu operasyon ile burunda önceki operasyondan kaynaklanan fonksiyonel (nefes alma) ve dış şekli ile ilgili sorunlar çözümlenmeye çalışılır.

Revizyon rinoplasti isteği ile gelen hastalar, genellikle önceki ameliyatlarından çeşitli nedenlerle memnun değillerdir. Estetik kaygılar ya da operasyonun ardından oluşan işlevsel sorunlardan dolayı revizyon rinoplastiye ihtiyaç duyulmaktadır. Burun operasyonunun sonucunda estetik deformasyonlar ortaya çıkabilir ya da istenen değişikliğin tam sağlanamamış olması da memnuniyeti etkileyecektir. İlk rinoplastiden sonra oluşan genel sorunlardan biri de burun yapısından çok fazla ya da çok az çıkarılmış olmasıdır. Simetrinin bozulması ve skarlaşma da operasyonun yenilenmesi nedenleri arasında görülmektedir. Rinoplastiden sonra nazal septum sapması da görülebilir. Bu sonucun da operasyonla düzeltilmesi gerekmektedir. Septum sapması burunda tıkanıklığa, uç kıkırdak çökmesine neden olabilecektir.

Revizyon rinoplasti, primer rinoplastiden sonra ortaya çıkan sorunları düzeltebilmek amacıyla yapılan önceki operasyonun bir takibi olacaktır. Önceki operasyonun üzerine küçük düzeltmeler yapılarak deformasyonlar ya da estetik bozukluklar giderilir.

İlk operasyondan sonra gerçekçi beklentiler içinde olduğunuz halde burnunuzun görünüşünden memnun kalmadıysanız, nefes almakta zorluk çekiyorsanız ve bu durum günlük yaşamınızı olumsuz etkiliyorsa ve burnunuzda kıkırdak kayması, çökme, eziklikler gibi deformasyonlar oluştuysa revizyon rinoplastiye karar verebilirsiniz.

İlk burun ameliyatından sonra istenilen sonuç alınamadığı zaman bu durum cesaret kırıcı olarak görülebilir. Zorlu iyileşme süreci ve bu süreçten sonra tekrar ameliyata karar verirken dikkatlice planlamak ve revizyon rinoplasti sonucunda gerçekçi beklentiler içinde bulunmak önemlidir.

Revizyon rinoplastinin yapılabilmesi için öncelikle bundan önceki operasyonun tamamen iyileşmesi ve burun yapısının tekrar bir ameliyatı kaldırabilecek durumda olması gerekir. Rinoplastiden sonra bir burnun tam olarak iyileşebilmesi için yaklaşık olarak bir yıl geçmesi gerekmektedir. Kesinlikle burunda ve yüzde tüm kızarıklık, şişlik ve morlukların iyileşmesi gerekmektedir. Revizyon rinoplasti için doktorunuz burnunuzun iyileşip iyileşmediğini kontrol edebilir. Tekrar bir burun ameliyatı geçirebilmeniz için sağlıklı yüz dokusuna ve yüz kaslarına sahip olmanız gerekir.

Fakat bazı durumlarda bu bir yıllık iyileşme sürecini beklemeden de acil olarak revizyon rinoplasti yapılabilmektedir. Eğer yeni bir operasyona karar verme nedeniniz sadece estetik kaygılarla ilgiliyse bir yıl beklemeniz en doğrusu olacaktır fakat burun yaralanması, solunum yollarında meydana gelen bir tıkanıklık ya da cerrahi bir hata oluşması nedenleriyle operasyon daha yakın bir tarihe çekilebilir. Bu gibi beklenmedik, acil bir durumla karşılaşıldığında cerrahınızla sizin için yarar ve zarar dengesi gözetilerek en sağlıklı bekleme süresi belirlenebilir. Bazen vakalar hiç bekletilmeden operasyona da alınabilir. Her hastanın iyileşme süreci ve durumu farklılık gösterdiği için bekleme sürenizi doktorunuza danışmanız ve muayene olarak bu süreyi belirlemeniz gerekebilir.

Yeni bir rinoplastiye karar verdikten sonra önceki operasyonu gerçekleştiren cerrahınızla, primer rinoplasti hakkında bilgi almalı ve operasyon sonuçlarını değerlendirmelisiniz. Tıbbi kayıtlarınız revizyon rinoplasti için de kaynak niteliğinde olacaktır.

Revizyon rinoplasti ayrı bir uzmanlık gerektiren oldukça karmaşık bir operasyondur. Bu nedenle rinoplastiden daha zordur ve daha deneyimli bir cerrahın ellerinde kendinizi daha güvende hissedeceğiniz tartışmasızdır.Deneyimli, sizi ve ihtiyaçlarınızı anlayan bir plastik cerrah seçerek yeni operasyonunuzu riske atmazsınız. Revizyon rinoplastide karşılaşılabilecek sorunları ve öngörülemeyen anomalilikleri operasyon sırasında çözümleyebilecek, deneyim ve bilgiye sahip bir estetik cerrahı seçmeniz önemlidir.

Prof. Dr. Selçuk İnanlı

KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı

Site : http://www.selcukinanli.com/

Instagram : https://www.instagram.com/rinoplasti/

Facebook : https://www.facebook.com/prof.dr.selcuk.inanli/