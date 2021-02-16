Rinoplasti Sonrası Şişlikler

Burun Estetiği Sonrası Şişlikler Ne Zaman İner?

Burun estetiği operasyonunda belki de hastaların en çok endişelendiği ve merak ettiği kısım ameliyat sonrası süreçtir. Hastaların akıllarına gelen ilk soru ameliyat sonrası şişliklerin ve morlukların ne zaman geçeceğidir. Ancak ne yazık ki ameliyattan sonra aynaya bakar bakmaz hayal edilen burunla karşılaşılacağının düşünülmesi gerçek dışıdır. Burun estetiği operasyonu geçiren hastaların yeni burunlarının tam şeklini görebilmek için bir süre beklemeleri gerekir.

Burun Ameliyatı Sonrası Şişlikleri ve Morlukları Önlemek Mümkün müdür?

Öncelikle belirtmek gerekir ki burun estetiği kişiye özel uygulanan bir cerrahi operasyondur. Ameliyat öncesinde doktor titizlikle yürüttüğü değerlendirmeler sonucu uygun tekniğe karar kılar ve hastayı en memnun edecek sonuç için özenle çalışır. Her hastaya aynı uygulama yapılmadığı gibi buna bağlı olarak hastaların ameliyat sonrası deneyimleri de farklılık gösterebilir. Ancak her ne olursa olsun miktarı değişmekle birlikte, burun ameliyatından sonra tüm hastalarda morluk ve şişlik gözleneceği kesindir. Uygulanan cerrahi işlem ne kadar profesyonel bir şekilde yapılsa ve sonrasında da çeşitli ilaçlar ve yöntemler kullanılsa da bunlar ancak şişliğin bir miktar azalmasını sağlayabilir, tamamen ortadan kaldırmaz.

Ameliyattan Sonraki Süreç

Burun estetiği ameliyatından sonra ilk saatlerde şişlik miktarı azken, zaman ilerledikçe artar. Genel olarak ameliyat sonrası göz çevresinde meydana gelen şişlikler 3-4 gün içinde azalır. Burun etrafındaki ödemin tamamen dağılması ise hızlı bir süreç olmayacaktır. Ameliyattan sonraki 6 ay içinde şişlikler çok büyük ölçüde azalır, 1 yıl içinde ise tam anlamıyla yok olmaları beklenir. Ancak bahsedilen şişliklerin dışarıdan bakıldığında anlaşılması oldukça güçtür. Çünkü ameliyat sonrası büyük şişlikler ilk ayda büyük bir oranda kaybolmaktadır. Hatta ilk haftanın sonunda bile şişliklerde gözle görülen bir azalma olur. Geri kalan 6 ay-1 yıllık süreçte ise daha çok hastanın hissedeceği şişlikler yavaşça dağılır. Hastalar ilk zamanlarda burunlarında bu şişliklerden dolayı bir ağırlık hissedebilir, ancak ilk haftalardan sonra bu his geçecektir.

İyileşme Süreci

Yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden burun estetiği operasyonu sonrası iyileşme süreci de hastadan hastaya farklılık gösterebilir. Genel olarak ilk bir haftadan sonra hasta toparlanmaya başlar. İlk zamanlar hafif bir ağrı ya da şişliklerden dolayı burun tıkanıklığı olabilir. Ancak kısa süre sonra bu sıkıntılar yok olacaktır. Hastalar birçoğu iyileştikten sonra ameliyat öncesine göre çok daha rahat bir şekilde nefes aldıklarını belirtmektedir.

Ameliyat sonrası şişlik ve morlukların azalması için düzenli olarak soğuk uygulama yapılır. Hiloterapi adı verilen uygulama ameliyat esnasında başlayıp hasta odaya çıkana kadar özel olarak tasarlanmış cihaz ve maskelerle yapılmaktadır. Bu yöntem 15 derecede kontrollü bir uygulama ile gerçekleşmektedir. Buz uygulaması kontrollü bir şekilde yapılmazsa dokulara hasar vererek istenenin tam aksi, olumsuz bir reaksiyona neden olabilir.

Burun ameliyatı sonrası süreç sosyal hayatınızdan geri kalmanıza neden olmaz. Bir haftalık istirahattan sonra okula ya da işe geri dönebilirsiniz. Bu iyileşme sürecinde randevularınıza uyarak düzenli bir şekilde doktorunuza görünmeyi ihmal etmemelisiniz. Doktorunuz uygun gördüğü zamandan itibaren burun masajı yapabilirsiniz. Ancak herhangi bir uygulama yaparken veya bir ilaç alırken mutlaka doktorunuzun tavsiyelerine uyun. Bu sayede iyileşme sürecini daha rahat ve daha hızlı bir şekilde geçirebilirsiniz.

Prof. Dr. Selçuk İnanlı

KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı

Site : http://www.selcukinanli.com/

Instagram: https://www.instagram.com/rinoplasti/

Facebook : https://www.facebook.com/prof.dr.selcuk.inanli/