Rinoplasti sonrasında iyileşme sürecini hızlandırmak için neler yapabilirsiniz?

Rinoplasti sonucunu bir an önce görmek için sabırsızlanan hastanın, iyileşme sürecini hızlandırmak için uygulayabileceği bazı yöntemler bulunmaktadır. Her şeyden önce hastanın operasyondan sonra tam olarak iyileşme süresinin bir seneyi bulabileceğinin farkında olması gerekir.

Rinoplasti yani burun estetik operasyonundan sonra ağrı kesici ilaçlarla kontrol edilebilecek hafif ve orta dereceli ağrılarınızın bulunması normaldir. Bu ağrı ve hissettiğiniz rahatsızlıkların 72 saat sonrasında hafiflediği görülür. Operasyondan ödem ve bölgesel çürükler oluşması da oldukça normaldir. Bu semptomlar, operasyonun ikinci gününde artarken zamanla normale dönüşecektir. Kişiden kişiye semptomların izlenmesi ve çabuk iyileşmesi farklılık gösterecektir.

Bir hafta içinde burnunuzdaki atel çıkarken, morluklar da yaklaşık olarak bu süre içinde azalacaktır ve bir iki hafta içinde günlük yaşantınıza dönebileceksiniz. İkinci haftada ödem inerken, morarmalar da tamamen yok olur. Bir ay içinde hasta, bireysel basit spor aktivitelerine dönebilir, sporunu güvenle yapabilir. Altı hafta içinde burnunuzdaki kemikler yerleşir ve gözlük takmaya başlayabilirsiniz. Altı ay içinde de burun derinizdeki uyuşma geçecektir. Bir yıl içinde yüzdeki tüm ödem giderek, burun şekliniz tam olarak belli olacaktır.

Bu bir yıllık süreci ve iyileşme adımlarını hızlandırabilmek için yerine getirebileceğiniz bazı ipuçları bulunmaktadır:

Ödem ve morlukları azaltabilmek için başınızı en az altı hafta boyunca dik tutmanız önemlidir. Buna özen göstermediğiniz durumlarda morarma ve ödem artarak iyileşme sürecinizi uzatabilecektir. Uyurken iki ya da üç yastık kullanarak başınız ve kalbinizi yüksekte tutmalı ve riski azaltmalısınız. Başınızı yüksekte tutmadan uyuduğunuz takdirde sadece ödem ve morluklar artmaz aynı zamanda burnunuzun şekli bile değişebilecektir. Evin içinde dolaşırken birinin kolunuza girerek size yardımcı olması da önemlidir.

Rinoplastiden sonra uygulayacağınız soğuk kompres ödemi azaltacaktır. Özellikle burun, üst dudak, göz çevresi ve yanaklarda ödem ve morarma görülebilir fakat on gün içinde kendiliğinden azalacaktır. 72 saat boyunca bu uygulamaya yanaklarınızda devam etmeniz, burnunuza dokundurmamanız önemlidir. Buz torbaları ağrılarınızın da hafiflemesine yardımcı olacaktır.

Rinoplastiden sonra yatak istirahati gereklidir, bol bol dinlenerek iyileşme sürecinizi hızlandırmalısınız. Burun tıkanıklıkları uykuya dalmanızı zorlaştırsa da her gece yedi sekiz saat uyumaya özen gösterin. Aşırı konuşma, gülme, sert çiğneme ya da yorucu aktivitelerden uzak durmalı; darbeler ve çarpmalara karşı burnunuzu korumalısınız.

Operasyondan sonra hafif ve ılık yemekler yemeye özen gösterin. Birkaç gün sıcak sıvı tüketmemeye gayret edin. Bulantı ve kusmayı önlemek için hafif yemekler seçilmeli ve az az yenmeli. Gerekli görülürse bulantı ve kusma için ilaç da kullanılabilir. Sebze ve meyvelerden zengin dengeli bir diyet uygulamanız önemlidir. Vücut kendisi için gerekli vitamin ve mineralleri aldığı sürece daha hızlı toparlanarak, iyileşecektir. Ayrıca proteinden zengin gıdalar da cilt, kas ve kıkırdak yapınızın tamiratında önemli bir paya sahiptir. Kabızlık sorununuz bulunuyorsa doktorunuzdan bu yönde ilaç istemeyi unutmayın.

Burnunuzdan sargılar çıkarıldıktan sonra nefes alabilirsiniz ama on gün boyunca burundan üflememelisiniz. Hapşıracaksanız bunu önlemeye çalışıp ağzını açarak geçiştirin.

Burun deliklerini kremlerle yumuşatarak kabuklanmaların iyileşmesini sağlayın. Dişlerinizi fırçalarken dikkat edin, bu bölgedeki uyuşukluklar birkaç ay boyunca olabilir.

Sıcak uygulamalar, sıcak duş, sıcak içecekler ve sauna ödemin artmasına neden olabilir. Güneşten de uzak durmalısınız. Güneş yara izinizin belirginleşmesine, ödemin artmasına ve lekelenmelere sebep olabilir. Ayrıca güçlü egzersizlerden kaçınarak, ağırlık kaldırma, germe, eğilme gibi hareketleri yapmamaya özen gösterin. Kemiklerin iyileşmesi altı haftayı bulacağından bu süreçte yorucu egzersizlerden kaçınmalısınız.

Rinoplasti sonrasında gözlük takmamaya dikkat etmelisiniz; gözlüğün burun üzerinde yapacağı baskı ekstra ödem ve morarmaya neden olacaktır. Bu süreçte iyileşmenizi hızlandırmak istiyorsanız doktorunuzun tavsiyelerini dinlemeli ve önerilerini uygulamalısınız.

Prof. Dr. Selçuk İnanlı

KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı

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