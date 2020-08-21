SEPTOPLASTİ NEDİR?

Burun, koku almamızı sağlayan bir duyu organı olmasının yanı sıra solunum açısından da kritik öneme sahiptir. Burun iç yapısında oluşan deformiteler ya da doğum kusurları burnun sağlıklı çalışmamasına neden olabilmektedir. Septoplasti; farklı nedenlerle burun deliklerinin arasında bulunan kıkırdak ve kemikte meydana gelmiş eğriliği düzeltmek amacı ile yapılan cerrahi bir operasyondur. İki burun deliği arasındaki boşluğa septum denilmektedir. Kıkırdak ve kemikteki eğrilik ise sapmış septum olarak anılmaktadır. Septumun düz olması gerekir, eğrilmiş ya da bükülmüşse burundaki bir ya da iki odacığı da bloke ederek yeterli hava akışını engeller. Sapmuş septum, burnun nefes alma fonksiyonlarını yerine getirememesine, bazen burun tıkanıklığına ve sinüs enfeksiyonlarına neden olabilmektedir. Tıkalı bir burun, bakterilerin üreyip, çoğalabilmesi için elverişli koşullar sağlamaktadır. Bakterilerin yerleşerek bu bölgede çoğalması enfeksiyonlara neden olarak kronik hastalıklara yol açmaktadır.

Septum deviasyonunun pek çok nedeni olabilir. Doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan bu problem nedeni ile hava almak için burnunuzda çok küçük bir geçiş yolu oluşur. Sapmış septum; burun ve kulak tıkanıklıklarına, burun kanamasına, zayıf drenaj nedeni ile sinüzite, koku kaybı ya da azalmasına neden olabilmektedir. Sapmış septumu düzeltmenin tek yolu da cerrahi operasyondur.

Septoplasti en yaygın uygulanan cerrahi operasyonlardan biridir ve bu operasyonun sonucunda yaşam kaliteniz yükselecektir. Burnunuzdan nefes alma güçlüğü yaşam kalitenizi etkilerken çeşitli semptomlara da neden olabilecektir. Septoplasti operasyonu ile sapmış septum düzeltilir ve gerekli ise sinüzit tedavi edilir ayrıca burunda yer alan polipler çıkarılarak, burun içindeki genişlemiş burun dokusu (konka) azaltılır, hava yolu açılarak tekrar yeterince hava almanız sağlanır. Rahat nefes alma ve koku alma duyumuz büyük ölçüde arttırılır.

Septoplasti bir burun estetiği operasyonu değildir eğer hasta burun fonksiyonlarının iyileştirilmesini isterken şeklinin de düzeltilmesini talep ediyorsa rinoplasti ile birlikte aynı seansta yapılabilir. Operasyondan önce doktorunuzla konuşmalı, tercihlerinizi ve beklentilerinizi aktarmalısınız. Bazı semptomları gidermek için ek cerrahi işleme de ihtiyaç duyulabilir. Operasyondan önce doktorunuz tıbbi geçmişiniz hakkında bilgi aldıktan sonra sizi fiziki muayeneden geçirerek burnunuzu inceler ve sizden bazı testler isteyebilir. Burnunuz farklı açılardan fotoğraflanıp septoplasti operasyonu sonrasında karşılaştırma yapılarak, referans olarak kullanılır.

Septum deviasyonu genellikle dışardan belli olmayacağı için operasyon sonucunda da burun şeklinizde bir değişme olmayacaktır. Fakat burun şeklinde bir değişiklik istiyorsanız rinoplasti operasyonu ile bir arada yapılması gerekmektedir. Septoplasti’nin birincil amacı nazal septumdaki anormallikleri ve tıkalı burun sorununu çözebilmek ve ilaçlarla sağlanamayan rahatlamayı cerrahi operasyonla yapabilmektir.

Cerrahi operasyon dikkatlice planlanır, cerrahınız mümkün olan en başarılı sonucun alınabilmesi için burun yapınızı ve kusurlarını dikkatlice muayene eder.

Genel anestezi altında yapılabilen septoplasti’de kıkırdak veya kemik yeniden konumlandırılarak septum düzeltilir. Eğer nazal kemiklerde çarpıklık bulunuyorsa kesi yapılarak düzeltilir. Septoplasti ile nefes alma, hastanın burun akıntısı ve burunda tıkanıklık hissi iyileştirilir.

Sapmış septum nedeniyle sağlıklı nefes almak zorlaşır, bu da yaşam kalitesini oldukça bozmaktadır. Bazen kişi bu kusurla doğabilir. Septumdaki bir sorun; nefes almasını zorlaştıran, burun kanamalarına sebep olan ve tekrarlayan enfeksiyonlara neden olabilmektedir. Septoplasti ile yaşam kalitesi yeniden kazanılarak, bu kusurlar giderilmektedir.

Septumun yeniden konumlandırılması, koku alma duyumuzun da iyileştirilmesini sağlamaktadır. Kokuların burun boşluğuna ve duyu reseptörüne ulaşmasını mümkün kılmaktadır.

Bu operasyonlar kişiye özel, onun burun yapısına ve kusurlarına göre planlanarak yapılmaktadır. Cerrahınızın septumda yapacağı küçük değişiklikler dahi burun fonksiyonlarının iyileştirilmesinde oldukça büyük etkiler doğuracaktır.