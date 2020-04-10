Septorinplastinin yaptırmanın avantajları nelerdir?

Septorinoplasti, hem burnunuzun görünümünü hem de burun kemiği ve kıkırdağı (septum) deviasyonunu düzeltmek için yapılan cerrahi operasyondur. Burun septumunda deviasyon söz konusu ise bu durum burnun içinde hava dolaşımını engelleyecek ve dolayısıyla kronik ağız kuruluğuna, horlamanın artmasına, egzersiz toleransının ve genel yaşam kalitesinin düşmesine neden olacaktır. Septorinoplasti ile daha iyi nefes alabilir ve burnunuzun görünümünü iyileştirebilirsiniz. Hastalar burunlarının görünümünden memnun değildir.

Septorinoplasti, tıkalı burun pasajlarını tedavi etmeyi ve burnun işlevini geliştirmeyi amaçlayan burun rekonstrüksiyon cerrahisidir. Bu prosedür genellikle travmadan sonra veya nefes almayı iyileştirmek için yapılabilir. Burnunuza şekil ve yapı kazandıran kemikler ve kıkırdak üzerinde çalışmayı ve septumunuzu düzleştirmeyi içerir. Septum burnunuzdaki burun deliklerinizi ayıran kıkırdak ve kemiğidir.

Sapmış burun septumu nedeniyle burnunuzdan nefes almakta zorluk çekiyorsanız ve burnunuzun dış şeklinden memnun değilseniz, septorinoplasti önerilir . Her iki operasyonu da aynı anda yapmak mantıklıdır, çünkü bir operasyonda septoplasti ve diğerinde rinoplasti yapmak yerine sadece bir operasyonla her ikisi halledilmektedir.

Septorinoplasti ile burnunuz istediğiniz boyut ve şekle getirilirken, burun septumundaki deviasyon da düzeltildiği için her iki burun deliğinden de rahat nefes alabilirsiniz. Başarılı bir septorinoplasti olan çoğu hastanın burnunda da istenen değişim yakalanmaktadır. Burun şeklinden memnun olan ve sadece kıkırdaktaki deviasyonun düzeltilmesine ihtiyaç duyan hastalar için ise sadece septoplasti yeterli olacak ve nefes alma kalitenizi arttıracaktır.

Septorinoplasti ile burun kıkırdağı ve kemiğindeki eğrilikler düzeltilip, fazlalıklar çıkartıldıktan sonra burun şeklinizde de istenen değişim yapılabilecektir. Burun kemiğinin üzerindeki kemer törpülenip, burun ucu düzeltilir. Eğer burunda bir genişlik de söz konusu ise daraltma işlemi uygulanacaktır. Ayrıca kıkırdak grefti, kemik grefti veya yapay implant kullanarak burnun bir kısmının desteklemesi veya yeniden oluşturması gerekebilir.

Burun estetiğinde hava kanalları, geçiş yolları korunur ve gerekli görüldüğünde de onarılır. Estetik operasyonlarda burunun görünüşü için fonksiyonları asla feda edilmemektedir. Burun cerrahisinde önemli olarak burunun fonksiyonlarının korunması, bozuklukların iyileştirilmesidir.

Her burnun kendi bireysel anatomisi vardır ve bu da burun estetiğini planlamayı çok kişiselleştirilmiş ve ısmarlama bir süreç haline getirir. Etkili bir burun estetiği, yüz özelliklerinin geri kalanına dayanır ve genel bir yüz uyumu hissi yaratır. Burun estetiği yaptırmak için başvuran kişilerin büyük çoğunluğu dikkat çekmeyen ve doğal görünümlü bir burun tercih etmektedir. Konsültasyonunuz sırasında, ameliyatınızdan gerçekçi bir beklentinin ne olduğu ve gerçekten bekleyebileceğiniz sonuçların seviyesi hakkında bilgilendirilmelisiniz.

Septorinoplasti sonucunda; sapmış septum düzeltilerek, normal yerine yerleştirilecektir; bunun neticesinde de nefes almanız iyileşir ve burun tıkanıklığınız giderilir, horlama, gürültülü nefes alma ve uyku apnesi gibi sorunlar ortadan kalkar. Burun görünümü düzeltilerek, yüzde simetri ve görünümde belirgin iyileşme sağlanır. Bu geçirdiğiniz operasyondan sonra yeni görünümünüzden dolayı psikolojik olarak iyi hissederken, fonksiyonel olarak da burunuzda ve yaşam kalitenizde iyileşme sağlanacaktır.

Prof. Dr. Selçuk İnanlı

KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı

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