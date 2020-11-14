Septum Deviasyonu Nedir?

Burun deliklerinin arasında kıkırdak ve kemikten oluşan ince bir duvar bulunmaktadır. Bu ince duvar Septum olarak adlandırılır. Septum tipik olarak burnun tam merkezine oturur ve burun deliklerini eşit olarak ikiye böler. Ancak birçok insanda durum böyle değildir. İnsanların %80’i genetik faktörlerden, yaralanmalardan veya travmalara bağlı olarak gelişen nedenlerden dolayı sağa veya sola doğru eğilmiş bir septuma sahip olabilir. Bu çarpıklık Septum Deviasyonu olarak adlandırılır. Septum deviasyonu rahatsızlığına sahip birçok insan ya herhangi bir semptom yaşamazlar ya da var olan semptomları fark etmedikleri için tedavi görme ihtiyacı duymayabilirler. Fakat burun, insan sağlığı için çok önemli bir duyu organıdır. En önemli görevlerinin başında akciğere giden havayı temizleyip nemlendirerek ciğerlerin kurumasını önlemek gelir. Bunun yanı sıra insanların koku alma duyusunu gerçekleştirmeyi sağlayan sinirler de burunda bulunur. Dolayısıyla burun ile ilgili bir rahatsızlık vücudun geri kalanını büyük ölçüde etkilemektedir. Örneğin tıkalı bir burun nefes almayı, uyumayı veya rahatlamayı ciddi anlamda zorlaştırabilir.

Septum Deviasyonu semptomları genel olarak nefes almada zorluk, sinüzit veya nazal mukoza zarının iltihaplanması ile kendini gösterir. Bunların yanında diğer semptomlar genellikle solunum yolu enfeksiyonu, soğuk algınlığı veya alerji ile karıştırılır. Hafif bir septum deviasyonunda görülen yaygın semptomlar ise şunlardır; genel veya tek tarafta daha yoğun olan burun tıkanıklığı, sinüs enfeksiyonları, burun kanamaları, sık sık kabuklanma veya kuru burun, mukoza zarlarının kurumasından kaynaklanan hava akışının artması nedeniyle genellikle daha büyük burun deliğinde uyku sırasında sesli solunum, yüz ağrısı, geniz akıntısı, baş ağrıları, horlama, nefes alırken veya nefes verirken ıslık sesi görülmektedir. Ağır vakalarda ise genellikle tıkalı burun nedeniyle uyku apnesi en önemli semptomlardandır. Septum deviasyonu problemini düzeltmenin tek yolu ameliyattır. Septoplasti, septum deviasyonunu problemini düzeltmek için gerçekleştirilen cerrahi prosedüre verilen isimdir, yamuk septum düzelterek burundaki hava akışını düzeltir.

Septoplasti Ameliyatı nasıl gerçekleştirilir?

Septoplasti ameliyatının süresi ve kullanılan anestezi, septumun eğriliğinin seviyesine bağlıdır. Operasyon 60-90 dakika arasında sürebilir ve genel anestezi kullanılarak gerçekleştirilir. Cerrah hastanın burnunun içinde bir ufak kesi yapar ve bu sayede septumu burnun merkezine doğru hareket ettirir. Bu işlem sırasında septumun bazı parçalarını kesmesi veya çıkarması gerekebilir. Septoplasti ameliyatı burnu yeniden şekillendirmek veya yeniden boyutlandırmak için rinoplasti (burun estetiği) ile birleştirilebilir. Septoplasti sadece burun fonksiyonlarını iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda burnu da estetik olarak çok daha hoş hale getirmektedir. Bu nedenle hastanın en az 18 yaşında olması ve gelişimini tamamlamış olması tavsiye edilmektedir. Ameliyattan sonra burun üzerindeki atel yaklaşık bir ile iki hafta boyunca kullanılmaya devam edilirken bandajlar bir veya iki gün sonra çıkarılır. İyileşme döneminde, hastanın burnunun tekrar sağlıklı bir görünüme sahip olması ve hastanın iyi hissetmeye başlamasından önce yaklaşık 2-4 hafta boyunca nefes almada zorluk ve ufak ağrılar yaşanabilir. Septoplasti sonrasında iyileşme süresi hastadan hastaya farklılık gösterebilir. Ameliyat sonrasında hastanın sulu ve yumuşak gıdalarla beslenmesi gerekir. Hasta operasyondan yaklaşık 3 saat sonra yumuşak gıda alımına başlayabilir. Ortalama bir iyileşme süresi 1-4 hafta arasında olsa da septoplastinin nihai sonuçlarının görülebilmesi için operasyondan sonra 12 ay kadar bir süre geçmesi gerekebilir. Genellikle hasta ameliyatın ikinci gününden sonra normal hayatına ve beslenme düzenine döner ve kendi işlerini tek başına yapabilir. Septoplasti ameliyatı birçok kişinin nefes almasını ve yaşam kalitesini iyileştirmesine yardımcı olmaktadır. Eğer siz de Septum Deviasyonu problemi yaşıyorsanız ve kalıcı bir tedavi elde etmek istiyorsanız septoplasti hakkında daha fazla bilgi almak için bize bir mesaj gönderebilirsiniz.

Prof. Dr. Selçuk İnanlı

KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı

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