Sinüziti gözardı etmeyin

Sinüsler, başta bulunan dört hava boşluğundan oluşmaktadır. Bu boşluklar, beyni ve yüzü koruyan kemik ve doku yastıklarıdır. Sinüsler, burun içinden geçen havayı ısıtarak nemlendirir ve ayrıca sese rezonans verir. Sinüzit, sinüs zarlarının iltihaplanması ile oluşmaktadır. Burun boşluğuna bağlı bu küçük deliklerdeki iltihaplanma, mukusun sinüs içine yerleşmesine ve burada bakteri üretmesine neden olmaktadır. Sinüzit semptomları; baş ağrısı ve yüz ağrısı, eğilince sinüs bölgelerinde basınç hissetme, koyu renk burun akıntısı, burun tıkanıklığı olarak sayılabilir.

Sinüsler, burun yoluyla içeri giren hava parçacıklarını süpürmek için mukoza ile doludur. Mukoza mideye inmekte ya da burundan dışarıya atılmaktadır. Mukoza drenleri tıkandığında mukus boşaltılamaz ve bu bölgede iltihaplanmaya neden olur. Mukoza drenlerinde tıkanıklık; sigara içme, üst solunum yolu enfeksiyonu ve alerji nedeniyle oluşabilmektedir. Sinüs boşlukları bakterilerin çoğalması için mükemmel bir ortam hazırlar. Bakteriler, mukusun kalınlaşmasına neden olarak dışarı atılmasını zorlaştırır.

Kronik sinüzite yaygın olarak yol açan nedenler:

Alerjik rinit: Alerji nedeniyle sinüsler enfeksiyona açık hale gelmektedir.

Üst solunum yolu enfeksiyonları: Bu hastalık sırasında enfeksiyon, sinüs zarlarına yerleşerek kalınlaştırabilir ve mukusun bu bölgede birikmesine neden olabilir.

Polipler: Burunda doku büyümeleri nedeniyle burun hava yolları ve sinüsler tıkanabilmektedir.

Sapmış septum: Burun orta kıkırdağının eğrileşerek sinüs geçişlerini engelleyebilir ve sinüslerde bakteri birikmesine yol açabilir.

Bağışıklık sistemini çökerten HIV gibi çeşitli hastalıklar da burun tıkanıklığına yol açarak sinüs yollarını tıkamaktadır.

Genellikle alerjisi olan kişilerin sinüzite daha yatkın olduğu görülmektedir. Astımı ve nazal polipleri bulunan kişilerin de sinüs enfeksiyonlarına daha açık olduğu izlenmektedir. Sinüzit, bakterilerin yol açtığı sinüs enfeksiyonlarıdır ve genellikle tehlikeli değildir fakat yaşam kalitesini olumsuz olarak etkilemektedir. Bakterilerin yanı sıra mantar ve virüsler de sinüslerde enfeksiyonlara neden olmaktadır. Akut sinüzit yaklaşık olarak bir ay sürmektedir, kronik sinüzitse üç aydan daha uzun sürer ve belirtileri devam eder. Kronik sinüzitin tedavi edilmesi önemlidir çünkü nadiren de olsa ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Sinüs enfeksiyonları bazen gözlere ve beyne kadar yayılabilmektedir.

Sinüzit, göz çevresinde de komplikasyonlara neden olabilmektedir. Sinüsler, gözlerinizin altında ve arasında yer alır. Göz etrafında şişlikler, görmede azalma ve bazen körlüğe neden olabilecek ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Enfeksiyon yanaklarda, alnınızda ve üst dişlerinizin üzerinde baskı ve ağrıya yol açabilir. Frontal sinüsleriniz enfekte olmuşsa, anlınızda basınç ve baş ağrısı görülebilir. Bazen de sinüs enfeksiyonları beyne yayılarak menenjit ve beyin apsesi gibi hastalıklara dahi yol açabilir.

Sinüzit, drenleri tıkadığı için sinüslerde ve burunda mukus birikmesine neden olur. Sık sık burun akıntısı oluşabilir. Akıntı koyu renkli ve koyu kıvamdadır. Sinüzit nedeniyle oluşan geniz akıntısı; öksürüğe, boğaz ağrısına, ağza ekşi bir tat gelmesine, koku kaybına ve sesinizde boğukluğa neden olabilir. Hatta geniz akıntısına yol açan enfekte olmuş mukus, ağız kokusuna yol açacaktır.

Eğer sinüzite yol açan farklı bir neden yoksa antibiyotik tedavisi ile hastalık geçebilir. Fakat uzun süreli kronik sinüziti olan kişiler için sinüzit ameliyatı iyi bir tercihtir. Bilgisayarlı tomografi ile sinüzit ameliyatının gerekli olup olmadığı tespit edilebilecektir. Ameliyat neticesinde sinüslerdeki tıkanıklıklar giderilerek, buradaki açıklıklar büyütülebilir. Sinüsler yeterince havalandırılarak, burundaki polipler çıkarılır. Burun fonksiyonları düzeltilir. Koku duyunuz gelişebilir.

Sinüzit operasyonundan sonra hastanın yaşam kalitesinde fark edilir bir iyileşme sağlanacaktır. Burun tıkanıklığı ve akıntı tedavi edilerek sinüzite dair diğer semptomlarda giderilecektir. Uyku kaliteniz düzelecek, çalışma performansınız artarak ve kronik yorgunluğunuz iyileşecektir.