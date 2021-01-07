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07.01.2021 - 11:41 |

Psikiyatriste gitmeye ihtiyaç duymamızın sebepleri

Psikiyatrik hastalıklar beyin kaynaklı hastalıklar olduğu için sorunların ihmal edilmesi gelecekte daha büyük problemlere yol açabiliyor. Psikiyatrik hastalıkların tedavi edilmediği zaman işlev kaybına, toplum içerisinde sorunlara, mutsuzluğa, ailelerin bölünmesine, kişilerin akademik ve mesleki kariyerlerinin bozulmasına neden olduğunu belirten Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Barış Önen Ünsalver, beyinle ilgili rahatsızlıkların nedenlerini ve hastaların neden psikiyatriste ihtiyaç duyduğunu anlattı

Psikiyatriste gitmeye ihtiyaç duymamızın sebepleri
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Psikiyatri uzmanlarının tıp fakültesinden mezun olduktan sonra psikiyatri ihtisası yaparak psikiyatrik hastalıklar konusunda uzmanlaşmış kişiler olduğunu hatırlatan Dr.Öğr. Üyesi Barış Önen Ünsalver, “Psikiyatrik hastalıklar, beyin kaynaklı hastalıklarıdır. Beyin ve bedeni tabii ki bir bütün olarak görmeliyiz. Beynin işlevleri davranışlarımızı, duygularımızı, düşüncelerimizi yönlendirirken,bunları anlarken, bunları çözümlerken bedenle bir bütün halinde yerine getiriyor. Bu işlevlerde bir sorun olduğunda, bu işleyiş aksadığı zaman psikiyatrik belirtiler ortaya çıkar. Dolayısıyla bir bilim insanı olan psikiyatri uzmanı, kişinin yaşadığı öznel acının; uykusuzluk, iştah kaybı, kas ağrıları, hayattan zevk almama, hayata karşı isteksizlik, insanlara öfke duyma gibi durumların sebebini ayırt eden kişidir" dedi. 

Birçok sorun beyinden kaynaklanıyor

Beynimizin bir organ olarak işlevlerinde sorun olduğunda, kendini unutkanlık, dikkat dağınıklığı, karar verme güçlüğü, sebepsiz yere üzülme, sebepsiz yere sevinme, uyku düzensizliği, iştah düzensizliği, ikili ilişkilerde sorun yaşama şeklinde gösterdiğini belirten Dr.Öğr. Üyesi Barış Önen Ünsalver, bu sorunların fark edilmesinin önemine işaret etti.

Psikiyatrik hastalıkların kendiliğinden fark edilmesi zor

Çoğu zaman psikiyatrik hastalıkların kendiliğinden fark edilmesinin zor olduğunu ifade eden Yrd.Doç.Dr. Barış Önen Ünsalver, şunları söyledi:

“Beynimiz bizim aynı zamanda hasta olduğumuzu ya da hasta olmadığımızı, bir sıkıntımız olup olmadığını belirleyen organımız olduğundan çoğu zaman psikiyatrik hastalıkları kendiliğimizden fark etmemiz çok kolay olmuyor. Kişi kendisini organına yabancılaştırıp 'Akciğerimde bir problem var' diyebiliyor ama kendini biraz üzgün hissettiğinde ya da uykusu bozulduğunda 'Beynimde bir sorun var, acaba sebepsiz yere mi üzülüyorum?' diyemiyor. Bazı kişiler mesela sıklıkla kaygı bozuklukları veya depresyon olgularında kendi kendilerini suçlamaya başlıyorlar. İşte ben bir şeyleri yanlış algılıyorum, ben bir şeyleri yanlış yapıyorum ya da ben kusurluyum, ben tembelim, ben beceriksizim, ben şükürsüzüm. Yani kişinin kendisinin bir kusuru olduğunu ve bu yüzden bu sıkıntıları çektiğini ya da sevilmediği için bazı problemler yaşadığını söylüyorlar.”

Psikiyatriste gitmeye ihtiyaç duymamızın sebepleri

"Psikiyatrik hastalıklar beyin hücrelerinin hastalıklarıdır"

Psikiyatri uzmanlarının beyinden kaynaklanan psikiyatri hastalıklarını teşhisini ve tedavisini yaptığını belirten Dr.Öğr. Üyesi Barış Önen Ünsalver, “Çoğunlukla psikiyatrik hastalıklar, beyin hücrelerinin hastalıklarıdır. Bazı kimyasallarda dengesizlik olur, bazı hücreler arasında bağlantılarda yavaşlama ya da hızlanma olur, bazı beyin bölgeleri daha fazla bazıları daha yavaş çalışır ve böyle olduğu zamanda biz psikiyatrik belirtilerle karşılaşırız. Biz psikiyatri pratiğinde öncelikle bu problemi anlamaya çalışırız” diye konuştu.

"Hasta mahremiyeti psikiyatristin namusudur"

Hastaların kimliğinin, özel bilgilerinin kendilerinin onayı olmadan ne bilimsel ne edebi ne de başka bir ortamda paylaşılamayacağını aktaran Dr.Öğr. Üyesi Barış Önen Ünsalver, hasta mahremiyetinin önemine işaret ederek “Burası mahrem bir yer. Nasıl bir göğüs hastalıkları uzmanı kişinin bluzunu çıkartırıyor ve o kişiyi çıplak muayene etmesi gerekiyorsa, biz de insanların en mahrem konularını anlatmasını isteyerek bir nevi ruhlarını soymalarını isteriz. Bize en acı ve en yaralı en kırılgan tarafını açan kişilerin bu özel bilgilerini saklamak bir psikiyatristin namusudur” dedi.

Psikiyatrik hastalıklar toplum içinde sorunlara yol açıyor

Psikiyatrik hastalıkların toplumda oldukça sık görülen hastalıklar olduğunu vurgulayan Dr.Öğr. Üyesi Barış Önen Ünsalver, sorunlara zamanında müdahalenin önemine işaret ederek şunları söyledi:

“Psikiyatri uzmanlarının sayısı arttıkça artık biz bu hastalıkları daha fazla tanıyabiliyoruz ve görüyoruz ki psikiyatrik hastalıklar tanınmadığı, tedavi edilmediği zaman işlev kaybına, toplum içerisinde sorunlara, mutsuzluğa, ailelerin bölünmesine, kişilerin akademik kariyerlerinin, mesleki kariyerlerinin bozulmasına neden oluyor. Nasıl sırtınız ağrıdığında ya da başınız ağrıdığında başka bir tıp doktoruna gidiyorsanız gene bir tıp doktoru olan psikiyatri uzmanına aynı özenle gitmeniz tüm sağlığınız ve sevdiklerinizin sağlığı açısından önemlidir.”

 

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