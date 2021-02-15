Psikoloji sayesinde duygusal açlıktan kurtulabilirsiniz!

Dünya genelinde birçok insanın pandemi ve stres sebebiyle kilo artışının yaşandığı bu günlerde, dünya genelinde yaygınlaşmaya başlayan Fit Kivi adı verilen nöropsikoloji yöntemiyle 5 kademede 1 ayda 4-8 kilo kaybetmek mümkün.

Nöröpsikolojik bir yöntem

Stresten ve gelecek kaygısından ötürü alınan bu kiloların kalıcı olarak yok edilmesi adına geliştirilen bu yöntem, bütün dünyada Fit Kivi adıyla ilgi görmektedir. İlaç ya da çay olmadığı için emziren anneler tarafından daha çok tercih edilen Fit Kivi adı verilen bu yöntem, bitkisel adı altında satılan sahte çayları tamamen bitirmeyi hedefliyor.

Türk uzmanlar tarafından geliştirilen, ses kayıtları ve psikolojik metinler içeren Fit Kivi yönetimi, İngiltere pazarına da bu sene içerisinde giriş yapacağını duyurdu.

Nöröpsikolojik zayıflama yöntemi nedir?

Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan, kanıta dayalı bir psikoterapidir. Bazı düşünce ve davranış kalıplarının kişinin uyumunu bozduğu temeline dayanır. Bu düşünce ve davranış kalıplarını fark etmek ve bunları değiştirecek teknikler öğretmek tedavinin temel hedefidir.

Fit Kivi adı verilen portal sayesinde kilo veren insanlar diğer ilaçlara, bitkisel çaylara nazaran kalıcı olarak kilo vermektedirler. Tamamen zihinsel ve nöröpsikolojik olarak uygulanan bu yöntem, dünya çapında büyük ilgi görmüş, Türkiye’de ise 'Fit Kivi' ismiyle hayata geçirilmiştir.