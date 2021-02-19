Psikolojik Nefes Darlığı Neden Olur, Kaç Gün Sürer? Anksiyete Nefes Darlığı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Psikolojik nefes darlığının oluşması için birçok sebep bulunuyor.



Psikolojik Nefes Darlığı Neden Oluşur? Kaç Gün Sürer?



İnsanların psikolojisi yaşanılan bazı olaylardan etkilenerek bozulabilir. Herkesin ruhsal sağlığı yerinde olmadığında, büyük sorunlarla karşılaşabiliyor. Psikolojik sorunlar yaşanmasıyla birlikte, birçok yan etki görülebiliyor. Özellikle nefes darlığı ve uyku sorunları gibi birçok sorun psikolojik sorunların belirtileri arasında yer alıyor. Nefes darlığı yaşayan kişiler, psikolojik olarak etkilenip nefes alamadığını düşünür. Bu durumlarda hastalar ne yapacağını bilemez ve hemen paniğe kapılır.



Psikolojik nefes darlığı çekenler, daha büyük sorunların olacağını düşünür. Fakat durum psikolojik olarak yaşandığı için, hastaya herhangi büyük bir sorun teşkil etmiyor. Psikolojik olarak nefes darlığı yaşadığını düşünen kişiler öncelikle bir uzmana danışarak şikayetlerini dile getirmelidir. Psikolojik sorunlarda yapılan testlerle, hastalığın ne kadar ileri düzeyde olduğu ve neler yapılacağı ortaya çıkar. Nefes darlığını oluşturacak bazı psikolojik etkenler şu şekildedir;

● Yoğun stres

● Psikolojik travma

● Kötü bir olay

● Sosyal ve kültürel olaylar

● Sıkıntı

● Kötü düşüneler

Bu sebepler psikolojik anlamda hastayı etkileyen etkenlerdir. Psikolojisi etkilenen hastalar, nefes darlığı gibi birçok belirti gösterebilir. Nefes darlığı, yapılan tedavi yöntemine göre değişiklik gösterebilir. Hastanın hangi durumda olduğu ve hangi seviyede rahatsız olduğu göz önüne alınarak, tedavi süreci devam eder.



Anksiyete Nefes Darlığı Tedavisi Nasıl Yapılır?



Anksiyete hastaları psikolojik olarak kendini iyi hissetmezler. Birçok hasta nefes darlığı yaşadığında kendini daha kötü hissediyor. Bu durumlardan kurtulmak için bir an önce uzman hekimlere muayene olmak gerekiyor. Hastalığın daha net tespit edilebilmesi ve daha hızlı tedaviye başlanabilmesi için, hastanın belirtileri iyi şekilde anlatması gerekir. Yaşadığı tüm olaylar ver belirtiler tedavi sürecini hızlandırmak için önemli bir konudur.



Psikolojik olarak nefes darlığı yaşayan kişilere, ilaç tedavisi uygulanır. Yaşadığı sorunlar veya sıkıntılar için kendini rahat hissetmesi sağlanır. Kötü düşüncelerden ve gereksiz kaygılardan ulaştırılarak, daha sakin ve huzurlu olması sağlanır. Yapılan tedavi yöntemleri arasında en etkili yöntem, ilaç tedavileridir. Hastalar kendilerini iyi hissettirecek aktiviteler yaparak, bu durumdan daha hızlı kurtulabiliyor. Hastanın kötü düşüncelerden uzaklaştırılması, iyileşmesinde etkili bir faktör olacaktır.