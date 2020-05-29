Dolunaylar heyecanın ve duygusallığın zirve yaptığı zamanlardır. Dolunaylarda kendimizi daha huzursuz ve garip bir gerginlik içinde hissederiz. Işıklar karşı karşıya geldiğinde, farkındalığımız da en yüksek seviyeye ulaşır. Dolunaylar aynı zamanda birikmiş bir gerginliğin boşaldığı, enerjilerin tehlikeli bir şekilde çarpıştığı zamanlar da olabilir. İşte 5 Haziran’da Yay burcunda gerçekleşecek olan dolunayın hem bir Ay tutulması olması, hem de Mars’la partil (aynı derecede) kare açı yapıyor olması bu astrolojik fenomeni çok daha dikkat çekici ve riskli kılmakta. Diğer yandan Mars Balık’ta Neptün’le de birleşmekte. Bu astrolojik görünüm Mars’ın öfkesini ayrıca karışık, garip ve aldatıcı şekle sokmakta.

Ay tutulmasının Yay’da gerçekleşecek olması bu dönemde inançlar, görüşler, ideolojiler yönünde ters giden şeylerin, tarıştışmaların olabileceğini göstermekte. Dünyada uluslararası alanda, fikirlerde, inançlarda, dini konularda ya da uluslararası görüşme ve ticareti ilgilendiren konularda, hatta denizleri ya da sıvıları ilgilendirebilecek kolektif temalar içinde şiddet, öfke ve kopma getirebilecek olaylar yaşanabilir. Mars’ın Güneş’e zarar vermesi liderleri, yönetici olanların da zararına durumları yansıtıyor olabilir.

Kendi astrolojik haritanızda Yay burcunun olduğu evde önemli sonuçlar ve değerlendirmeler yaşanırken, Balık burcunun olduğu eve ait konularda aşırı risk almak ya da bir şeyleri zorluyor olmak bu dönemde sizi oldukça huzursuz edebilir. Eğer yükselen burcunuz Koç ise bu dönemde uzaklarla, yabancılarla ya da medya, eğitim gibi konularda önemli değerlendirmeler ve muhasebeler içinde olabilirsiniz. Ancak düşünmeden hareket etmek, aniden bir şeylere kapılmak zararlı olabilir. Boğa ise mali bir konuda, eşinizin parasal konularında ya da sizi ilgilendiren bir miras ya da borç alacak konusunda belirli sonuçlar gündeme gelmekte. Kimi zaman risk ve endişe içeren bir durumla yüzleşebilirsiniz. Gelecek beklentilerinizde, sosyal alanda daha gerçekçi olmalısınız. İkizler ise bu Ay tutulması eşinize ya da ilişkilerinize yönelik bir konuda aydınlatıcı ve uyarıcı olabilir. Ancak sosyal itibarınıza ve repütasyonunuza da özen göstermeniz gerekiyor olabilir. Aldanma ve hile içeren konulara özellikle dikkat edilmeli. Yengeç ise bu dönemde beraber çalıştığınız kişilerle ilgili konular, hizmet ya da sağıkla ilgili konulara daha bilinçli yaklaşmalısınız. Size hizmet eden kişiler, düzen ve uğraşı içeren bir konuda daha bilinçli olmaya bakın. İnançlarınıza körü körüne takılmamalısınız. Aslan ise bu dönemde çocuklarla ilgili işler, size harcama getiren spekülatif durumlar ya da aşk hayatınızı ilgilendiren bir konuda zorluklar ve masraflar gündeme gelebilir. Maddi konularda daha uyanık olmalısınız. Başak ise bu dönemde aile hayatınızı, evinizi ya da toprakla ilgili bir alanda değerlendirmeler, kararlar içinde olabilirsiniz. Evlilikte ve karşılıklı konular içinde akılcı davranmak büyük önem taşımakta.

Eğer yükselen burcunuz Terazi ise bir görüşme, anlaşma ya da diyalog içeren bir konuda daha dengeli ve sakin düşünmek gerekiyor. Kimi zaman çalışma hayatından kaynaklanan sorunları, hizmet ve sorumluluklarla ilgili detayları es geçmemek gerekiyor. Daha pratik olmaya gayret etmelisiniz. Akrep ise bu dönemde gelirleriniz, birikimlerinizle ilgili, maddi bir konuda önemli sonuçlar ya da zararlar gündeme gelebilir. Gereksiz ya da akılsız harcamalara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Aşkla ilgili ya da sevdiklerinizle ilgili konularda daha gözü açık davranmak yerinde olacak. Yay ise bugünlerde vereceğiniz şahsi kararlar ve değerlendirmeler çok kritik olabilir ve eşinizi de ilgilendirebilir. Bu dönemde evinizi, yuvanızı ilgilendiren konularda daha mantıklı ve kontrollü davranmaya özellikle dikkat etmelisiniz. Oğlak ise bu dönemde bazı kontrol dışı olaylar, kimi zaman yanlış değerlendirmelerinizden kaynaklanan konular sıkıntı kaynağı olabilir. Sözlerinize ve görüşmelerinize dikkat edin. Kardeşlerle ilgili uğraşlar da stres kaynağı olabilir. Saka ise bu dönemde arkadaşlıklar içinde ya da gelecekle ilgili bir proje üzerinde yeniden düşünmek ve farklılıklara gitmek gerekebilir. Özellikle parasal boyutu olan şeyleri daha dikkatli takip etmek gerekebilir. Balık ise bu dönemde çok önemli sonuçlar ve değerlendirmeler içindesiniz. İş alanında, itibarınızı ilgilendiren konularda, başarılı olmak isteği içinde çok dengesiz koşullar var. Bu nedenle öfkenizi kontrol etmek ve soğukkanlı olabilmek çok önem taşıyor olacak.