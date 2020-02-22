Balık’ta yeniay hayatımızda nelere işaret ediyor?

Yarın 23 Şubat’ta Balık burcunda yeniay gerçekleşiyor. 9 Mart’a kadar etkin olacak bu dönemde, gündemimize hangi konular gelebilir? Yeniay haritasında Başak burcu yükselmekte. Balık ise herkesi birden etkileyen evrensel konulara, hassasiyetlere ve bir yandan da yaratıcı çalışmalara işaret eder. Başak-Balık ekseninde özellikle sağlık, hijyen, düzen ve organizasyon gerektiren konuların da öne çıktığını görürüz. Bu nedenle, bu dönemde günlük hayatımız içinde kritik hale gelen, endişe yaratabilecek koşullara daha fazla özen göstermemiz gerekli olabilir. Benzer şekilde, tüm dünya için önemli riskler gösteren konulara (örneğin Korona virüsü gibi) karşı daha uyanıklık göstermek yerinde olacak. Diğer yandan Merkür de geri giderken, bu dönemde düşünce ve planlarımızda çok emin olamadığımız durumlar, karışıklıklar, olayları net görememe, fazla hayalci olma ya da ihmaller söz konusu olabilir.

Diğer yandan Balık teması altında sanatsal çalışmalar, hayal gücümüzü yeniliklerle bir araya getirebileceğimiz fırsatlar da var. Özellikle Yengeç, Akrep ve Balık burcunun ilk günlerinde doğanlar için sezgileri yaratıcı şekilde kullanmak, yeniliklere daha açık olmak mümkün. Bugünlerde gündemimizi aniden değiştiren olaylar, kimi zaman beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir. 24 Şubat -2 Mart tarihleri arasında daha yorucu ya da yıpratıcı olabilecek gelişmelerle karşılaşabiliriz. Bu tarihler arasında kimi zaman şiddet ya da yıkıcılık getirebilecek durumlar olabilir. Mars güney Ay düğümü ile birleşirken, iş hayatında ve içinde olduğumuz düzenle ilgili konularda daha fazla değişiklik ve yıpratıcı gelişmeler gündeme gelebilir. Bugünlerde parasal konulara, maddi açıdan bizi meşgul edebilecek koşullara ve sorumluluklara dikkat etmek durumundayız.

Aşk ve ilişkilerde durum

Aşk ve ilişkilerimiz açısından ise, Venüs Koç burcunda daha hızlı ve pek fazla düşünmeden kararlar alabileceğimizi anlatmakta. Aşkta istekler ve sabırsızlıklar daha fazla ve bu durum kimi zaman geçimsizliğe, acele etmeye ve anlayışsızlıklara yol açabilir. 28-29 Şubat civarında başkalarından beklentilerimizde daha zorlayıcı olabilir ya da manipülatif durumlarla karşılaşabiliriz. 3 Mart civarında da aşkta ve bizi mutlu edebilecek konularda daha gerçekçi olmalıyız. Bu tarih civarında ilişkilerimizde engeller, soğukluk ya da kopma getirebilecek durumlara daha açık durumdayız. Belki de diğer sorumluluklar ya da sınırlamalar söz konusu olabilir. Evlilik açısından rahat olmayan günlerdeyiz.

Eğer yükselen burcunuz İkizler, Başak, Yay ya da Balık ise 9 Mart’a kadar olan dönemde gündeminiz çok hızlı olabilir. Özellikle ilişkiler, ortaklıklar ve iş hayatına ait gelişmeler sizi oldukça meşgul edebilir. Hayatınızın en önemli alanlarında hızlı adım atmanız daha kolay. Eğer yükseleniniz Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak ise bu dönemde iletişimde ve görüşmelerde daha esnek olmanız ve olaylara daha fazla uyum göstermeniz gerekebilir. Ancak Mars’ın konumu adım atmaya zorlanmakta. Yükselen Boğa, Aslan, Akrep ve Saka burçları ise özellikle maddi alanda, kaynaklarını doğru kullanmak yönünde test edilebilirler.