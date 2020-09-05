Dikkat! Mars geri gitmeye başlıyor

Kritik dönem geldi

Bu hafta yılın dikkat çeken astrolojik göstergelerinden birisi olan Mars gerilemesi başlıyor. Savaş ve mücadele gezegeni 10 Eylül’den 14 Kasım’a kadar Koç burcunda geri harekette olacak. Bir gezegenin geri gitmesi temsil ettiği konularda gecikmelere, beklemelere ve zayıflıklara işaret eder. Mars ise sembolik olarak arzu ve isteklerimiz, niyetlerimiz ve girişimlerimizle ilgilidir. Mars bizi neyin kızdırdığını, nelerin öfkelendirdiği ve tehdit ettiğini gösterir. Dolayısı ile bu dönemde bizi daha fazla gerginleştiren, mücadeleye yönelten durumlarla daha çok karşılaşabiliriz. Ancak Mars kötücül bir gezegen olduğu için bu dönemde özellikle bizi huzursuz eden, kışkırtan olaylar karşısında iki kez dikkat etmeliyiz. Sıklıkla böyle zamanlarda gündeme gelen olaylar irademizi, kararlılığımızı daha çok test edecektir. Bu nedenle acele etmek ya da hemen girişimde bulunmak yerine mümkün ise durup beklemeliyiz. Zira böyle zamanlarda yapılan girişimler ya sonuçsuz kalabilir ya da ileride yeniden yapılmak zorunda kalabilir. Belki bu dönemde kendi içimizde motive olamadığımız, karar vermekte zorlandığımız hangi konular var ise, bunlar üzerinde yeniden düşünmek daha yararlı olacaktır.

Daha önceki yazılarda belirttiğimiz gibi Mars geri giderken Satürn ve Pluton ile de sert açılar kuracağı için, böyle bir dönemde sinirlerimize hakim olmak, fiziksel açıdan sınırlarımızı zorlamamak, öfkemizin kurbanı olmamak büyük önem taşıyor. Astrolojik haritanızda Koç burcunun olduğu evin konularında daha bilinçli ve sakin düşünmenin yollarını aramalı, işlerin aceleye getirilmeyeceğini fark etmek durumundayız.

Yükselen burcunuza göre

Eğer yükseleniniz Koç ise bu transit sizi çok yakından ilgilendiriyor. Bu dönemde kişisel hedeflerinize çok daha fazla odaklanmakla birlikte, istediğiniz yönde hızlı sonuçlar elde etmek mümkün olmayabilir. İşlerin zaman alacağını bilmelisiniz. Sağlık, bedenle ilgili konular, kimi zaman kriz çıkaran ortaklı işler, bir şeyleri başlatmak yönünde kararsızlıklar gündeme geliyor.

Boğa ise bu dönemde önünüzü göremediğiniz koşullar nedeni ile riskli işlere bulaşabilir ve bazı belalara bulaşabilirsiniz. Öfkenizi kontrol etmelisiniz. Kimi zaman gizli düşmanlıklar ya da talihsizlikler nedeni ile zarar görebilirsiniz. Karşıtlık, tartışma ya da mahkemeli işlere de dikkat etmek gerekebilir.

İkizler ise bu dönemde grup çalışmalarında, gruplar ya da arkadaşlıklar içinde daha sakin kalmaya bakmak gerek. Sosyal alanda sürdürdüğünüz bir iş var ise, bu alanda beklemeler, engeller gündeme gelebilir. Aynı zamanda organizasyon ve tecrübe gerektiren konularda daha dikkatli, daha az aceleci olmalısınız.

Yengeç ise bu dönemde iş hayatınızda ve hedeflerinizde daha sakin ama kararlı olmak durumundasınız. İşte rekabet ya da düşmanlık içeren koşullar, tartışmalar ya da sizi öfkelendirebilecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. İş alanında yeni adımlar atmak yerinde, şartların olgunlaşmasını beklemelisiniz. Yaratıcılığınızın, gücünüzün engellendiğini hissedebilirsiniz.

Aslan ise bu dönemde fikirleriniz, inançlarınız yönünde daha fazla tartışma ve düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz. Akademik alanda ya da içinde yabancıların, uluslararası durumların söz konusu olduğu alanlarda ilerleme yavaşlayabilir. Medya, eğitim ya da kardeşlerle ilgili konular da sizi zorlayabilir.

Başak ise bu dönemde parasal işlerde daha önlemci ve kontrollü olmaya bakın. Borçlar, miras ya da paylaşımlı daha çok uğraştırabilir. Birikimlerinizi korumaya özen göstermelisiniz. Kimi zaman fiziksel açıdan risk taşıyan durumlar, kazalar, ameliyat gibi endişe içeren durumlar gündeme gelebilir.

Eğer yükseleniniz Terazi ise bu dönemde evlilikte, karşılıklı konularda, davalı konularda daha sakin ve dengeli olmaya bakmalısınız. Açık düşmanlıklar gündeme gelebilir. Bu konular parasal işlerle yakından alakalı olabilir. Bu süreçte sizi öfkendiren konulara daha objektif yaklaşmaya gayret etmelisiniz.

Akrep ise bu dönemde sağlık, hizmet ve düzen gerektiren konularda daha fazla uğraşı gündeme gelebilir. Bu başkalarının sağlığı ile ilgili de olabilir. Çalışma ortamındaki yeni koşullara ayak uydurmak ya da işten ayrılmak söz konusu olabilir. Fiziksel açıdan riskli işlerde daha özenli olmaya gayret etmelisiniz.

Yay ise bu dönemde gereksiz risklere, israflara yönelmemelisiniz. Bu dönemde aşk hayatınızda, çocuklarla ilgili konularda problemler, huzursuzluklar daha sık gündeme gelebilir. Kendinize aşırı güvenmek yerine daha ölçülü, dengeli olmaya bakmalısınız.

Oğlak ise bu dönemde önemli bitişler ve başlangıçlar içindesiniz. Evde, ailevi konularda, yerleşim gibi konularla daha çok uğraşabilirsiniz. Evde daha fazla meşgul olabilir, zaman geçirebilirsiniz. Toprağa, ülkeye yönelik konular sizi daha çok meşgul edebilir. Kariyer alanında sabırlı olmalısınız.

Saka ise bu dönemde iletişimde, eğitim ve zihinsel uğraşlar içinde konsantrasyon söz konusu. Ancak görüşmeler, kardeşler, yakın çevrenizde olup bitenler istikrarsızlık yaratabilir. Konuşma ve yazışmalarınızda daha sakin ve sabırlı olmaya gayret etmelisiniz.

Balık ise bu dönemde harcamalarınızı kontrol etmeniz zorlaşabilir. Fazladan masraflar artabilir. Bu nedenle işte ve maddi kaynaklarla ilgili konularda daha çok destek arayabilirsiniz. Parasal alanda, birikimlerinizi kullanma konusunda aceleci davranmamalısınız.