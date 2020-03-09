Düşüncelerimizi gözden geçirme zamanı

Son zamanlarda düşüncelerinizde, planlarınızda daha çok bozulma, eksiklikler ve zorunlu değişiklikler yaşamış olabilirsiniz. Bu dönemde, 17 Şubat’tan bu yana Balık burcunda geri giden Merkür, birkaç gün içinde, 10 Mart’ta düzgün hareketine dönüyor olacak. Tanrıların habercisi Merkür başta iletişim ve bilgi olmak üzere, organizasyonel işler, görüşmeler, haberler ve aynı zamanda hareketle, yolculuklarla da ilgilidir. Merkür bu süreçte, oldukça karışıklık yarattı. Merkür özellikle Balık’ta iken daha hayalci, dağınık ve dikkatsiz olabilir. Ayrıca geri gittiğini düşündüğünüzde, bu dönemde yanlışlıklar, ihmaller ya da hatalı değerlendirmeler ve büyük bir karışıklık, dağınıklık içine girmiş olabilirsiniz.

Şimdi düşüncelerimizi yeniden toparlama ve gözden geçirme zamanı geliyor. Nihayet 10 Mart’ta Merkür düzgün hareketine dönüyor. Bu süreç içinde, Saka burcuna geri dönen Merkür, eksik olan şeyleri yeniden ele al ve biraz daha gerçekçi ve kontrollü ol diyor. Özellikle 16 Mart’a kadar olan dönemde, bitirilmesi gereken işler ve iletişimde bizi zorunlu olarak strese sokan gerginlikler yaşanabilir. 16 Mart’tan sonra yeniden daha taze ve ilham veren düşüncelere açılabiliriz.

9 Mart’ta dolunay var

Ayrıca bu dönemde, çok dikkat çekici bir dolunay da gerçekleşiyor olacak. 9 Mart, Pazartesi günü, Başak burcunun 19 derecesinde bir dolunay olacak. Bu dolunay aynı zamanda Balık burcundaki Neptün’ü de daha çok öne çıkarmakta. Dolayısı ile, düzen, organizasyon, kişisel hijyen ve sağlık konularında daha özenli olmamız gereken günlerdeyiz. Neptün belirsizlik, yönsüzlük getiren, pasifize eden bir güçtür. Dolunay zamanında öne çıkıyor olması bir bakıma bizi ilişkilerde ve kararlarımızda daha hassas ve yine fazla hayalci kılabilir. Kimi zaman fedakarlıkta bulunmayı gerektiren olaylarla da karşılaşabiliriz.

İçinde bulunduğumuz şu günlerde, kritik değerlendirmeler içinde olabiliriz. Bunu anlamak için Başak-Balık burçlarının hangi evlerde yer aldığına bakabilirsiniz. (Tüm burç ev sistemine göre daha açıklayıcı olacaktır) Bu iki evin ortak temalarında aşırı bir hassasiyet, kabullenme ve kendimizi duygusal açıdan bağlanmış hissedebiliriz. Ayrıca Saka burcunun yer aldığı evin konularında da, eksiklerimizi tamamlıyor ve daha çok iletişim içine giriyor olabiliriz.

Dolunay ile birlikte, ortaklı işleriniz içinde yeni imkanlar gündeme gelebilir. Zira dolunay zamanları karşılıklı konuları, ilişkileri daha fazla öne çıkarır ve ilişkilerimizle ilgili muhasebe yapmamızı vurgular. Ortaklaşa imkanlar, özellikle maddi alanda kazançlı koşullar ya da yeni ilişkiler kurabiliriz. Jüpiter’in dolunayla olan açısı eğer biraz daha planlı ve kararlı davranırsak, imkanlardan daha çok şey isteyebileceğimizi anlatıyor.

Kısaca içinde bulunduğumuz bu dönemde, daha önce eksik ya da fazla hayalci şekilde yaklaştığımız konularda düzeltmelere gidebilir ve düşüncelerimizi bir düzene sokabiliriz. Ancak bizi bağlayan ya da aşırı hassas kılan konularda pasifize olmamaya, daha tutarlı olmaya bakalım. Ortak kazançlar getirebilecek koşullar da bulabiliriz.