Umalım bu yazıyı okuduğunuzda salgın riski en azından azalmış ve kısıtlamalardan kurtulmuş olalım. Evde çalışmak, evde kalmak zaruri bir önem kazanırken, ben de sizlere astrolojik açıdan evle ilişkimizden söz edeceğim. Astrolojik haritamızda ev hayatımızı gösteren işaret Ay’dır. Ay duygusal açıdan nereye ait olduğumuzu, yuva kurma isteğimizi ve kuşkusuz güvenlik konularını anlatır. Ay hangi burçta ise eve yönelik tutumumuz farklı şekiller alır. Belki bu yazı ile evde sizi daha mutlu kılacak bazı ipuçları verebilirim. Kuşkusuz, Ay’ın bulunduğu ev ve yaptığı açılar da önemlidir ancak burada kısaca Ay burçlarından söz edeceğim.

Eğer Ay’ınız Koç’ta ise, evde bedensel olarak fit kalmak için daha çok şey yapabilirsiniz. Bedeninizi hareketsiz tutmak istemeyeceksiniz. Evde düzenli fitness için bir düzen kurabilirsiniz. Ayrıca evde tamir ya da marangozluk işleri ya da içinde rekabet olan oyunlar ilginizi çekebilir. Enerjinizi boşaltamadığınız durumlar öfkelenmeye, huzursuzluklara yol açabilir. Ay Boğa’da ise başta bahçe işleri, toprakla ilgili konular aynı zamanda aşırıya kaçmadan yemek ve mutfak işleri dikkatinizi çekebilir. Belki terzilik yönünüz var ise bunu değerlendirin. Resim, sanatsal uğraşlar size iyi gelecek. Bedensel tembelliğe yönelmemelisiniz. Ay İkizler burcunda ise kitaplar ve yazı yazmak, bir blog tutmak hatta bunları internet üzerinde yayınlamak isteyebilirsiniz. Kolayca sıkılabiliyor ve değişiklik arıyorsunuz. Bu nedenle sosyal medyada daha aktif olabilirsiniz, belki bir youtube kanalı açmak mümkün. Ancak sadece düşüncede kalmamalı, bedensel olarak da dinç kalmaya bakmalısınız. Ay Yengeç’te ise zaten evle çok yakın bağlarınız var. Evde kalmayı seviyorsunuz. Bu nedenle, sevdiklerinizle bir arada olmak size iyi gelecek. Bununla birlikte, kolayca depresif ve endişeli olabiliyorsunuz. Eve yönelik hobiler, size daha pozitif bir bakış açısı getirecek tüm işler uygun ancak buzdolabından uzak durmanız gerekiyor. Ay Aslan’da ise evde oyunlar ya da keyif veren uğraşlar sizi meşgul edebilir. Yaratıcı olduğunuz bir hobinize daha fazla odaklanabilirsiniz. Belki de online partiler, sohbetler, eğer sanatsal yetenekleriniz var ise, bu yönde uğraşlar uygun olabilir. Ay Başak’ta ise, evde kendinize meşguliyet bulmakta zorlanmayacaksınız. Temizlik işlerinden, mutfağı ve kitaplığınızı yeniden düzenlemeye, tamirata kadar pek çok şey dikkatiniz çekebilir. Sizi zihnen meşgul edecek ve belki başkalarına da fayda sağlayabilecek uğraşlar yaratabilirsiniz.

Eğer Ay’ınız Terazi’de ise sosyal kalmak, entelektüel uğraşlar sizin için önemli. Aynı zamanda evde güzellik ve hoşluk yaratabilecek uğraşlar, çiçeklerinizden, dekorasyona kadar pek çok konu aklınıza gelebilir. Komşularla aranız iyi ise, daha avantajlısınız. Ay Akrep’te evde enerjisini boşaltabilecek uğraşlara ihtiyaç duyar. Aksi halde gerginlikler mümkün. Beden-ruh dengenizi ihmal etmemelisiniz. Hareket de önemli. Yoga, jimnastik ya da sizi zihinsel ve duygusal açıdan konsantre eden bir uğraşınız olabilir. Yeter ki kendinizi duygusal açıdan huzur içinde tutabilin. Ay Yay’da ise sürekli hareket halindesiniz ve bir araya uzun süre kalmak size büyük bir azap gibi gelebilir. Dolayısı ile mümkünse açık havada olabileceğiniz uğraşlar, fiziksel açıdan hareket önemli. Ayrıca şimdiye kadar okumak isteyip, zaman bulamadığınız kitaplar, belki online eğitimler, dil öğrenmek son derece faydalı olabilir. Ay Oğlak’ta evde çok rahat edemese de, evde de eksik kalan şeyleri belirleyebilir. Tek başına kalabilen Oğlak için evden sürdürülen işleri daha organize hale getirmek mümkün. Aynı zamanda toprakla, bahçe ile ilgili işler, marangozluk, hatta sanatsal uğraşlar iyi bir fikir olabilir. Ay’ı Saka’da olanlar sosyal alanda aktif olmaya devam edebilirler. Sosyal medya, arkadaşlarla online platformlarda buluşmak yanı sıra, entelektüel faaliyetler, sizi kafaca hareketli tutacak pek çok uğraşlar söz konusu. Tek başına kalmak istemeyeceğiniz için teknolojinin pek çok imkanından yararlanabilirsiniz. Ay Balık’ta ise kolayca hareketsizleşebiliyorsunuz. Duygularınızı olumlu yönde tutmaya çalışmalısınız. Bunun için sanatsal işler, hayal gücünüzü kullanabileceğiniz uğraşlar, edebiyat, resim ya da bedensel açıdan fit kalabilmek için egzersizler, belki yoga çok yararlı olabilir.