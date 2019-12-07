Astrolojik haritamızda ay düğümleri akan zaman nehrindeki gündeme gelen değişiklikleri, neleri değiştirdiğimizi, geride bıraktığımızı ve neleri geliştirebileceğimizi anlatır. Ruhsal yolculuğumuzda güney ay düğümü geçmişi, bizi bu hayatımızda şekillendiren tecrübeleri, olumlu ya da olumsuz birikimleri açıklarken, kuzey ay düğümü gelecekte nerelere doğru evrilebileceğimizin işaretlerini verir. Ancak ne geçmişteyiz, ne de gelecekte. Geçmiş bize ipuçları verse de, geçmişle fazla uğraşmak bizi bir yere götürmeyeceği gibi, gelecek de hep gelecektedir. Peki şimdi nerededir ? Haritamızda şimdiyi anlamadan, bu hayatımızda neler yapabileceğimizi çok kolay anlamayabiliriz. Gerçekte şimdi, her zaman geçmiş ve geleceğin tam ortasındadır. Şimdi, geçmiş ve geleceğin yarattığı itme ve çekme kuvvetlerinin kesişmesinde yer alır ve büyük bir gerilim taşır.

Bu orta nokta, şimdi anı, haritamızda Güney ve Kuzey ay düğümlerinin tam ortasındadır. Güney ay düğümünden, Kuzey ay düğümüne burçlar yönünde gittiğimizde, tam ortadaki burç “Şimdi”yi gösterir. Örneğin Güney ay düğümü Koç’ta olan (Kuzey Terazi) birisi için şimdi Yengeç burcunun olduğu yerdir. Bu durumda Yengeç’in anlattığı konular, annelik, hassasiyetler, koruma ve güvende olma duygusu şimdimizi yaratan ana unsurlar, eylem ve istekler olacaktır. Kuşkusuz bu konuyu daha etraflıca yorumlamak için, o burcun haritamızda hangi evde olduğuna, o burçta herhangi bir gezegen olup olmadığına ve aynı zamanda sonuçlarını görebilmek için, yöneticisinin haritada hangi ev/burçta olduğuna bakabiliriz. Birkaç örnekle açıklayalım.

Örneğin Arjantin doğumlu sosyalist lider ve savaşçı Che Guevara’nın haritasında Güney düğüm Yay’da, (Kuzey İkizler) olduğu için, tam ortasında Balık burcunun olduğunu görürüz. Haritasında Balık 12. evde olduğu gibi ,bu burçta Ay ve Mars da yer almaktadır. Bu açıdan bakıldığında onun “şimdi”sinde kolektif temalar, kendini bir görüşe adama ve hayatını verme temasını görürüz. 12. Ev aynı zamanda elde olmayan nedenleri ve gizli düşmanlıkları ve özellikle de savaş gezegeni Mars bura olduğunda, gözü kapalı hareket edip, risk alabilecek eğilimleri de açıklar. Nitekim, Balık’ın yöneticisi Jüpiter de yükselen burçta Koç’ta yer alarak, ona bu konularda liderlik ve cesaret getirmektedir.

Serap Erener’in haritasında Güney düğüm Yay’da (Kuzey İkizler) yer alırken, şimdiyi açıklayan burç Balık, sahneyi ve yaratıcılığı açıklayan 5. evde görülüyor. Balık sanat ve hayalgücü ile yakından ilişkilidir ve yöneticisi Jüpiter ise yine sanatla yakından alakalı Boğa’da 7. Eve dururken, ona yaratıcılığını somut hale getirmekte ve işbirlikleri yapabilme imkanı sunmakta.

Modern hemşireliğin kurucusu sayılan Florence Nightingale’in haritasında Güney düğüm Terazi’de yer alırken, (Kuzey Koç), şimdi 5. Evde Oğlak’taki Neptün’le dikkat çekiyor. Oğlak’ın tam 0 derecesindeki Neptün ona dünya çapında dikkat çeken fedakarlıklar, kabullenme ve sosyal hizmet temalarını bir görev olarak da getirmekte. Yöneticisi Satürn de, 8. Evde Koç’ta yer alırken, ona zor koşullar altında hareket etme, genç yaşta büyük yükler altına girme ve kriz yaratan, zorlu koşullar içinde hareket edebilme kapasitesi getirmiş.

Özellikle karmik astroloji konusu ile ilgilenenler için önerim, sadece güney/kuzey düğümlerinin ne anlattığına bakmak yerine, haritayı daha dinamik bir şekilde değerlendirerek, bize faydalı olacak, şimdi bilgisine odaklanıp, kişinin hayatını harekete geçiren temaları görmek olacak.