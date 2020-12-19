Jüpiter ve Satürn size nasıl bir dönem getiriyor?

Özellikle kariyer ve sosyal alanda hayat yönümüzü şekillendiren bir döngüden söz ediyoruz. Jüpiter büyüme fırsatlarını, artan tecrübe ve kendine güveni temsil ederken, Satürn sorumluluklar yolu ile inşa etme ve sınırlarımızı bilmekle ilgilidir. Şimdi bu iki gezegen Saka burcunda birleşti ve yepyeni bir döngünün de başlangıcını oluşturdu. Kısa vadede 2021 boyunca ancak uzun vadeli etkileri en azından önümüzdeki 10 yıla kadar uzanacak olan bu döngü yükselen burcunuza göre neler getirebilir?

Yükselen burcunuz Koç ise bu döngü size sosyal alanda, gruplar içinde, hatta politika alanında yepyeni açılımlar ve daha fazla aktivite anlamına geliyor. Belirli bir sosyal çevre, grup ya da dernek içinde daha faal olabilirsiniz. Gelecek yönünde yeni ümitler, herkesi birden ilgilendiren konulara ilginiz artıyor. Değişik reformlar içinde olabilirsiniz. Boğa ise bu transitler mesleki alanda önemli uğraşlar, daha fazla dikkat çekme ve aynı zamanda sorumluluk alma anlamına geliyor. Toplum önünde daha önemli fırsatlar ve mevkiler elde edebilirsiniz. Ancak yükleriniz de çok olacağı için, sürekli bir test altında olacaksınız. İkizler ise bu döngü size eğitim, akademik çalışmalar ve yabancılarla ilgili konularda daha büyük fırsatlar ve kendinizi geliştirme olanağı vermekte. İçinde uzakların, yolculukların olduğu konular mesleki alanda sürekli bir keşif havası içinde olacağınızı göstermekte. Entelektüel alanda, felsefe, inançlar ve dünya görüşünüz açısından çok şey öğreneceksiniz. Yengeç ise bu süreç size finansal konularda ortak amaçlar, büyük yatırımlar ve kazançlar getirebilir. Eşinizin ya da ortağınızın kaynaklarından daha çok yararlanabilirsiniz. Kimi zaman miras, borç, alacak ve bankalarla ilgili gelişmeler de iş hayatınızı yakından şekillendirebilir. Krizleri ve korkularınızı yönetmeyi daha iyi öğreneceksiniz. Aslan ise bu süreçte kariyer alanında artık daha gözle görülür hale geliyorsunuz. Son iki yıldır çok uğraştınız ve kölelik yaptınız. Bu dönemde ise karşılıklı konular, ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar hayatınızı belirgin şekilde etkileyecek. Kişiliğinizi dengede tutarak ifade etmeyi öğreniyorsunuz. Başak ise bu dönemde çalışma hayatınız açısından oldukça yoğun, çok şey öğrenip çıraklık yapacağınız bir döneme giriyorsunuz. İşler artabileceği gibi, sorumluluklar bağlayıcı olabilir. Yaşça yüksek olanlar sağlıklarına da özen göstermeliler.

Yükselen Terazi açısından bu dönemde kendinizi anlatmak, yaratıcılığınızı göstermek ve mutlu olmak konusunda daha bilinçli davranacaksınız. Aşk ve iş temaları birbiri ile bağlantılı olabilir. Hayattan keyif almak önemli ancak kimi zaman bazı kısıtlamalar ya da soğumalar da olabilir. Çocuklarınızla ilgili uğraşlar, fırsatlar sizin içinde önemli hale geliyor. Yine de iş hayatında bir istikrar olacak. Akrep ise bu dönemde hayatında önemli bir köşe noktasından geçmekte. Evde, ailenizde yeni sorumluluklar var. Bu çocuk doğumu da olabilir. Evde sorumluluklar artmakta. Evden uzaklaşma ya da yeni bir yere yerleşme mümkün. Şu anda devam eden iş biterken, yenisinin temellerini de atacaklar. Toprak ve emlak işleri önem kazanabilir. Önümüzdeki yılların da temellerini atmış olacaklar. Yay’lar bu süreçte iş hayatında daha fazla hareket, görüşme ve iletişim içinde olacaklar. Yakın çevreleri, kardeşler ya da zihnen meşgul oldukları konular sürekli bir değişim getirmekte. Eğitim ve akademik alanda daha kalıcı ve uzun vadeli adımlar atabilir ve sosyal konular içinde kalabilirler. Oğlak’lar üzerlerindeki ağır yüklerden hafifliyorlar. Bu süreçte maddi durumlarını, birikimlerini daha sağlam hale getirmeye başlayabilirler. İşte yeteneklerini kullanabilecekleri yeni başlangıçlar var. İşle ilgili yatırımlara odaklı olacaklar ve bu alanda aceleci olmamalılar. Saka’lar bu süreçte kariyer alanında kendi istedikleri, seçtikleri alanlarda başlangıç yapabilecekler. Kendilerine güvenleri artıyor. Sorumluluklarda da artışlar var. Daha olgun ve sorumlu oldukları bir döneme girmekteler. Yine de iyimser ve akılcı kalabilecekler. Balık’lar ise bu süreçte bazı belirsizlikler, dağılmalar ve kimi zaman onları bekleten değişiklikler içine girebilirler. İş hayatlarını tanımlamaları kolay olmayabilir. Kimi zaman kayıp duygusu yaşanabilir. Daha arka planda kalabilirler ve olayların akışına güvenmeleri gerekebilir. Yine de yaz aylarında fırsatlarda artış ve yeni istekler gündeme gelebilir.