Kritik zamanlar geliyor

Uluslararası gündemde ülkemizi öne çıkaran pek çok koşul var

Uzun bir süredir Oğlak burcunda yan yana gelen Satürn ve Pluton’un getirdiği yeni döngüden söz ediyoruz. Ortalama 33 yılda bir gerçekleşen bu birleşim tüm dünyada katı kalıpların değişmesine, güç mücadelesine ve ölüm-kalım temalarına işaret etmekte. Siyasi alanda ve kurumsallığın ağır bastığı tüm alanlarda yeni şartlar boy göstermekte. Korku ve ölüm teması, kuşkusuz doğada da kendisini, pek çok yerde depremler, volkan patlamaları ve ölümcül virüslerle birlikte gösteriyor. İlginçtir, Satürn-Pluton bundan evvel 1982’deki birleşimi sırasında da Aids hastalığı tüm dünyada yayılma aşamasında idi. Bu kombinasyon bir bakıma eski ve yeni arasında, güç savaşı ve dengelerin yeniden kurulması anlamına gelmekte.

2020’de savaş gezegeni Mars da son derece dikkat çekici transitler göstermekte. Şimdi Mars 16 Şubat’ta Oğlak burcuna ilerleyecek ve sözünü ettiğimiz Satürn-Pluton döngüsünü de tetikleyecek. Aynı zamanda bu dönemde 20 Mart’ta, astrolojik açıdan önemli görülen İlkbahar haritası aktif hale gelecek. Oğlak burcu ülkemiz haritasında, köşe bir ev olan 7. evde, bir başka deyişle, karşıtlıklar, anlaşmalar ya da açık düşmanlıklar evinde yer almakta. Kuşkusuz savaş gezegeninin bu evde ilerleyecek olması ülkemizin de içinde olduğu anlaşmaları, görüşmeleri ve karşıtlıkları çok daha hararetli hale getirebilir. Bu nedenle, 16 Şubat – 30 Mart arasında dış ilişkilerde ve diplomaside son derece kritik zamanlar söz konusu. Bu süreci soğukkanlılıkla ve planlı şekilde ele almak gerekiyor.

Mars 25 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında ülkemizin yükselen burç derecesinin tam karşısından geçiyor olacak. Kuşkusuz 23 Şubat’ta Balık burcunda, ülkemizin uluslararası ilişkilerini, yabancılarla ilgili konuları ve içinde inançlar, fikirler alanı olan 9. Evdeki yeniay bu temaları daha belirgin hale getirmekte. Ancak ondan önce, 9 Şubat’ta Saka burcunda gerçekleşecek olan dolunay da önemli zira 9 Şubat dolunay haritasında da, Koç burcu yükselmekte. Bu burç yönetsel konuları ve liderlik temasını bir arada öne çıkarmakta. Dolayısı ile 9 Şubat civarında tetiklenebilecek gelişmelere dikkat etme gereği olacak. Ayrıca Mars’ın Satürn-Pluto birleşim derecesi (22 46 Oğlak) üzerinden geçeceği 18-22 Mart civarı da oldukça hareketli sayılır.

Ankara’ya göre bakıldığında, İlkbaharın başlayacağı 20 Mart haritasında Balık burcu yükselmekte. Bahar aylarında uluslararası konular, inançlar ve olaylara bakış açısı önemini iyice arttırırken, koşulların oldukça değişken ve inişli, çıkışlı olacağı görülmekte. Mars hem Jüpiter hem de Pluton’la birleşirken, askeri konularda büyük güç savaşı dikkat çekmekte. Tüm bu gezegenlerin yönü, Hatay’ın güneyine işaret ederken, Suriye’deki gelişmelerle alakalı görülmekte. Halkın durumunu anlatan Ay olduğu için, ülkemiz haritasında 29 derece İkizler burcunda olan Ay’ın bu haritanın dip noktasına düşmüş olması, özellikle mültecilerle ilgili konuların hassasiyetini daha da arttırabileceğini açıklamakta. Bu aşamada en önemli konuların halkın güvenliği olacağını söyleyebiliriz.