Numerolojik olarak 2020 yılınız

Sembolik açıdan sayılar anlam yüklüdürler. Eski Yunan Filozofu Pisagor’a göre her şey sayılardan ibarettir. Sayılar yarattıkları geometrik ilişkilere farklı anlamlar kazanırlar. 0 ve 1, hiçlik ve varlığı, 2 sayısı bir doğru oluşturduğu için kutupsallığı, 3 sayısı, 360 derece içinde dengeli görülen üçgeni oluşturduğu için uyumu anlatır. Sayıların her kültürde değişik şeyleri ifade ettiğini görürüz. Benzer şekilde, doğum tarihimizdeki sayıların sembolizmi de tesadüf değildir. Doğum tarihimizdeki sayıları toplayarak, hayatımızın bütününe yansıyan ilginç işaretler görürüz. Örneğin Steve Jobs’ın doğum tarihi 24.2.1955, toplandığında, 2+4+2+1+9+5+5= 28’i, 2+8=10/1 rakamını verecektir. 1 sayısı liderlik ve buluşçulukla ilgilidir.

Benzer şekilde, her yılımızın da bir sayısı vardır. Bunu bulabilmek için, doğum günü ve ayımızı değiştirmeden, sadece yılı değiştirerek yeni bir sayı elde ederiz. Örneğin Steve Jobs, Iphone’u ilk defa piyasaya sürdüğü 2007 yılında, 2+4+2+2+0+0+7=17/8 nolu yılında idi. 8 sayısı maddi alandaki konuları en güçlü şekilde ifade eden sayıdır. Sizler de doğum günü ve ayınızın sayılarını 2020 ile toplayarak, bu yıl doğum gününüzden itibaren gündeme gelen ana temaları bulabilirsiniz. Aşağıda her sayının karşılık geldiği bazı ana temalara yer veriyorum.

Yıl sayınız

Eğer bu yıl 1 sayısını yaşıyorsanız, yeni bir döngü ve önemli başlangıçlar devrede demektir. Bu yılınızda iradenize ve niyetlerinize güçlü bir şekilde odaklanabilirsiniz. Daha kararlı, girişken ve risk alabileceğiniz bir yıldasınız. 1 sayısı altında kendinize güven geliştirebilir, kişisel gelişiminiz açısından önemli adımlar atabilirsiniz. 2 sayısını yaşıyorsanız, bu yılınızda önemli değişikliklerden sonra kendi içinize daha fazla dönebileceğiniz, yavaşlayacağınız koşullar ortaya çıkar. Bu yılınızda duygusal alanda dalgalanmalar gündeme gelebilir ve ilişkilerin de artan bir bağlayıcılığı olabilir. Duygusal reaksiyonlarınıza daha çok dikkat etmelisiniz. 3 sayısını yaşıyorsanız, bu yılınızda eğitim ve yaratıcı çalışmalar için yeni imkanlar ortaya çıkıyor demektir. Zihinsel açıdan çok daha verimli olabilirsiniz. Eğitim ve yolculukların öne çıkabileceği bu yılınızda kişisel kapasitenizi daha güçlü bir şekilde geliştirebilirsiniz. 4 sayısını yaşıyorsanız, bu yılınızda mücadele ve temel atma ihtiyacı vurgulanacaktır. 4 sayısı temel atmakla yakından ilişkilidir. Bu dönemde acele etmek pek kolay olmayacaktır. İşler yavaşlayabilir ve siz de daha çok kök salabilirsiniz. Sabırlı olmak, aynı zamanda bedensel sağlığınızı da güçlendirmeniz yararlı olabilir. 5 sayısını yaşıyorsanız, hızlı çevresel değişiklikler ve hareketlilik gündeme gelir. Bu sayı duygusal ifadeyi ve yaratıcı çalışmaları öne çıkarır. Sürekli bir hareketlilik, oynaklık söz konusu olur. Eğitsel uğraşlar ve yolculuklar açısından daha keyifli bir dönem sayılabilir ancak istikrar yoktur. Artistik yönlerinizi geliştirebilirsiniz. 6 sayısını yaşıyorsanız, bu dönemde ilişkileriniz yeniden önem kazanır. Daha fazla bir araya gelme ve uyum sağlama imkanı vardır. Evlilik, eve ve aileye yönelik uğraşlar yoğunluk kazanabilir. Bu yılınızda keyif ve güzellikler yaratmak adına daha çok şey yapabildiğinizi görebilirsiniz. 7 sayısını yaşıyorsanız, zihinsel açıdan oldukça ilginç ve yeni şeylere merak geliştirebileceğiniz bir yıldasınız demektir. Düşüncelerinizde derinleşerebilirsiniz. Ancak kişisel açıdan içe kapanma ya da kendi özünüze dönme ihtiyacı gündeme gelebilir. Hayatın getirdiği değişiklikler sizi daha yalnız bırakabilir ve kendinize dönmenize neden olabilir. Düşüncelerinizin sizi dağıtmasına izin vermemelisiniz. 8 sayısını yaşıyorsanız, bu yılınızda maddi konular ve sonuçlar önemli sonuçlar doğuracaktır. Bu yılınız başarı ya da başarısızlık yılı olabilir ancak her durumda daha fazla sorumluluk ve mücadele söz konusu olacaktır. Bu yılınızda son yıllarda yaptığınız çabaların sonuçlarını somut bir şekilde görmeye başlarsınız. 9 sayısını yaşıyorsanız, bir önceki yılın yükleri ardından bazı bitişler ve değerlendirmeler gündeme gelecektir. Bu yılınızda daha çok tolerans geliştirebilir ve yaşadıklarınızın ruhsal bir muhasebesini yapabilirsiniz. Aynı zamanda bir sonraki yıl yeni başlangıçlar geleceği için, bu yönde hazırlıklar ve size arınma getiren olaylar yaşayabilirsiniz.