Oğlak’ta Güneş tutulması gerçekleşiyor

26 Aralık Perşembe günü sabah saatlerinde Oğlak burcunun 4 06 derecesinde halkalı bir Güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma ülkemizden izlenmeyecek ancak Suudi Arabistan’dan başlayarak, Hindistan yarımadası, Endonezya, Çin’in Güney kısmı, Avustralya’nın Kuzey kıyıları üzerinde, kısaca Güney Doğu Asya’da büyük oranda izleniyor olacak. Bu bakımdan, dünyada Güneş tutulmasından bu bölgeler daha fazla etkilenebilirler. Ancak tutulmanın etkilerinin yine de herkes tarafından kendi haritasına göre ortaya çıkabileceğini söyleyebiliriz.

Bu tutulma 2020’nin ortalarına kadar etkin olmaya devam edecek. Tutulmanın Oğlak burcunda olması özellikle hayatımızda kurallar, sorumluluklar ve sistemlerle ilgili konulara değişim getirmekte. Güney düğümü yönünde olan tutulmalar hayatımızdan çıkan, boşalan, biten koşullara işaret eder. Bu nedenle, bu dönemde hayatımızda otorite figürleri, kurulu düzenler ya da uzun vadede güçlü olduğunu düşündüğümüz organizasyonlar, devlet ya da yönetime yönelik konularda köklü değişiklikler, bozulmalar görebiliriz. Eğer haritanızda Oğlak burcunun ilk derecelerinde gezegenler var ise, bu gezegenlerin anlattıkları konularda da önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Yükselen burcunuza göre bakıldığında, tutulmanın genel etkileri şu şekilde olabilir: Yükselen Koç’lar açısından iş hayatında, otorite figürleri, baba gibi figürleri etkileyen değişiklikler, iş hayatında, tanınma ve kariyer alanında, statü ve ünvanla ilgili zorunlu bir değişim söz konusu olabilir. Yükselen Boğa’lar bu dönemde uzaklarla, yabancılarla ilişkilerde, eğitimde ve medya ile ilgili konularda düşünceleri ve inançları yüzünden bazı değişikliklere gidebilirler. Yükselen İkizler bu süreçte özellikle finansal konulara, borç, alacak konularına, eşin ya da ortakların maddi durumlarına daha fazla dikkat etmek durumunda kalabilirler. İşle, sorumluluklarla ilgili krizler gündeme gelebilir. Yükselen Yengeç’ler açısından evlilikte önemli değişiklikler, güç savaşı ama aynı zamanda ortaklıklarda zorunlu değişiklikler, kimi zamanda karşıtlıklar yaşanabilir. Yükselen Aslan’lar açısından sağlık ve düzen konuları önemli değişiklikler getirebilir. İş ve çalışma ortamında daha fazla hizmet ve uğraş söz konusu. Bedenlerine daha çok bakmalılar. Yükselen Başak’lar özellikle aşkta ve sevdikleri ile ilgili konularda zorlanmalar yaşayabilirler. Kendilerini daha fazla gevşetmeliler. Çocuklarla ilgili konulara da daha çok odaklanabilirler.

Yükselen Terazi’ler bu süreçte ev ve aileleri ile ilgili önemli değişiklikler yaşayabilirler. Kariyer alanında da bitişler ve yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. Toprakla, gayrimenkullerle ilgili konular öne çıkabilir. Yükselen Akrep’ler bu dönemde yakın çevrelerinde onları meşgul konularla, eğitim ve zihinsel uğraşlarla daha fazla uğraşabilirler. Kardeşler, görüşmeler ve düşüncelere ciddiyet getiren konular öne çıkabilir. Yükselen Yay’lar açısından ekonomik koşullara, kaynaklara dikkat etmek gerekiyor. Harcamalar, masraflar ve özellikle işle ilgili yatırımlar dikkatle izlenmeli. Yükselen Oğlak’lar açısından şahsi alanda büyük değişiklikler, başlangıçlar ve yeni istekler söz konusu. Sağlık ve beden konularına daha çok özen gerekebilir. Yükselen Saka’lar bu dönemde olayları kontrol etmekte zorlanabilirler. Bazı elde olmayan ya da gizli kalan süreçler nedeni ile beklemeler ya da engeller gündeme gelebilir. Bu dönemde daha fazla ruhsallık ve kabullenme geliştirmek gerekebilir. Yükselen Balık’lar ise grup çalışmalarında, arkadaş grupları içinde daha gerçekçi ve sorumlu davranmak durumundalar. Gelecek yönünde yeni hedefler kurmak ve hayallerle değil, olgularla hareket etmek önem kazanıyor.