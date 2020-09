Ragdoll Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Ragdoll Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Ragdoll kedisi zeki bir kedi türüdür. Eğitilen kedi türleri arasındadır. Eğitilmesi halinde pek çok komutu öğrenebilme özelliğine sahiptir.



Ragdoll Kedisi Özellikleri



Ragdoll kedisi ile olarak 1960 yılında ortaya çıkmıştır. Bu kedi türü insanlara ve sahiplerine bağlı bir türdür. Özellikle sürekli oyun oynamayı çok severler. Sahipleri ile birlikte aktivitelerde bulunmaktan çok mutlu olurlar.



Ragdoll kedileri anlatılan her şeyi öğrenebilme kabiliyetine sahiptir. Diğer kedilere göre kabiliyetleri daha güçlüdür. Bu kedilere Beyaz İran kedileri adı verilir. Özellikle sevecen özellikleri ile birçok kişi tarafından da merak edilen bir kedi türüdür. Ragdoll kedisine ait özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:



- Bu ırk akıllı olmak ile bilinen bir türdür. Çocuklar ile çok iyi anlaşır.

- Acıktıkları zaman sahiplerine seslenerek yemek isterler.

- Bahar aylarında tüy dökerler.

- Ragdoll ırkı kalp rahatsızlıklarına yatkın bir kedi türüdür. Bu sebeple düzenli bakımı yapılmalıdır.

- Sevilmeyi çok sever. Kucağa alındığında kendini tamamen serbest bırakır.



Yavru Ragdoll Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?



Yavru Ragdoll kedisi özel bir bakım istemektedir. Herkesin dikkatini çeken ihtişamlı ve gür tüylere sahiptir. Fakat bu tüylerin bakımı zor değildir. Günlük olarak tüylerin fırçalanması yeterli olacaktır. Düzenli tüylerin fırçalanması özellikle tüylerin karışmaması için önemlidir.



Bunlar dışında ağız bakımına da özen gösterilmesi gerekir. Günlük olarak ağız ve diş sağlığına dikkat edilmelidir. Diş eti hastalıklarına yakalanmaması için ağız ve diş sağlığı çok önemlidir.



Ragdoll kedisinin tırnak bakımı da çok önemlidir. Tırnakları iki haftada bir kez tırnakların kesilmesi gerekir. Ayrıca her kedide olduğu gibi bu ırk için de göz akıntısı olabilir. Bu akıntılar için yumuşak bir bez ile temizlik yapılması gerekebilir. Her iki göz içinde bezin temiz kısmı kullanılmalıdır.



Kedilerin diğer bir bakımı da kulaklardır. Haftada bir kez kulaklar kontrol edilmelidir. Kulağın kirli olması durumunda pamuk veya yarı su yarı elma sirkesi karışımı kullanılan bezler ile temizlenmelidir. Kulak çubuğu kullanımı önerilmemektedir.



Ragdoll kedilerinde tuvalet ihtiyacı için her gün temiz kum ve kap hazırlanmalıdır. Ayrıca bu kedilerin güvenli bir ortamda tutulması gerekmektedir.



Ragdoll Kedisi Karakter Özellikleri



Ragdoll kedilerinin diğer kedilere göre farklı karakterleri bulunmaktadır. Özellikle kucağa alındığı zaman kendilerini tamamen serbest bırakmaktan çok hoşlanırlar. Bu kedilere bebek muamelesi yapabilirsiniz.



Ragdoll kedisi sahiplerini çok severler. Her gün kapıda sahiplerini karşılayabilirler. Seslere ve durumlara kolay adapte olabilirler. Özellikle sahiplerinin eve gidiş ve geliş saatlerine kolayca adapte olabilme özelliğine sahiplerdir.



Oyun oynarken sahipleri ile birlikte olmak isterler. Eğitimleri düzgün bir şekilde yapılır ise her oyunu öğrenebilirler. Karakteri ve zekası köpeklere benzeyen bu kedi türleri sahiplerinin attıkları oyuncakları geri getirebilirler.



Ragdoll Kedisi Fiziksel Özellikleri



- Mavi gözlü olan bu ırk iri kaslı ve iri vücut yapısına sahiptir.

- Vücutlarının belirli bölgelerinde koyu renkler bulunmaktadır.

- Amerika- California ülkesine ait bir kedi türüdür.

- Boyutları 4.5 ile 7 kilogram ağırlığında değişmektedir.

- Zeki ve sadık kedilerdir.

- Çok tüylü bir yapısı bulunur.

- Orta derecede tüy dökerler.

- Yumuşak türleri bulunur.

- Kuyrukları çok türlü ve kalındır.