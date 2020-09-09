Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEvcil Hayvan Haberleri Ragdoll Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Ragdoll Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?
09.09.2020 - 16:46 |

Ragdoll Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Ragdoll Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Doğada farklı türlerde pek çok kedi çeşidi bulunmaktadır. Her birinin fiziksel özellikleri ve karakterleri birbirinden farklıdır. Bunlardan birisi de Ragdoll kedisidir. Ragdoll kedisi bakımı ve özellikleri diğer kedilere göre farklıdır. Peki Ragdoll kedisi özellikleri nelerdir? Yavru ragdoll kedisinin bakımı nasıl yapılır? Sizlere Ragdoll kedisi ile ilgili bilgileri detaylıca inceledik.

Ragdoll Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Ragdoll Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?
ABONE OL

Ragdoll kedisi zeki bir kedi türüdür. Eğitilen kedi türleri arasındadır. Eğitilmesi halinde pek çok komutu öğrenebilme özelliğine sahiptir.

Ragdoll Kedisi Özellikleri

Ragdoll kedisi ile olarak 1960 yılında ortaya çıkmıştır. Bu kedi türü insanlara ve sahiplerine bağlı bir türdür. Özellikle sürekli oyun oynamayı çok severler. Sahipleri ile birlikte aktivitelerde bulunmaktan çok mutlu olurlar.

Ragdoll kedileri anlatılan her şeyi öğrenebilme kabiliyetine sahiptir. Diğer kedilere göre kabiliyetleri daha güçlüdür. Bu kedilere Beyaz İran kedileri adı verilir. Özellikle sevecen özellikleri ile birçok kişi tarafından da merak edilen bir kedi türüdür. Ragdoll kedisine ait özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

- Bu ırk akıllı olmak ile bilinen bir türdür. Çocuklar ile çok iyi anlaşır.
- Acıktıkları zaman sahiplerine seslenerek yemek isterler.
- Bahar aylarında tüy dökerler.
- Ragdoll ırkı kalp rahatsızlıklarına yatkın bir kedi türüdür. Bu sebeple düzenli bakımı yapılmalıdır.
- Sevilmeyi çok sever. Kucağa alındığında kendini tamamen serbest bırakır.

Yavru Ragdoll Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Yavru Ragdoll kedisi özel bir bakım istemektedir. Herkesin dikkatini çeken ihtişamlı ve gür tüylere sahiptir. Fakat bu tüylerin bakımı zor değildir. Günlük olarak tüylerin fırçalanması yeterli olacaktır. Düzenli tüylerin fırçalanması özellikle tüylerin karışmaması için önemlidir.

Bunlar dışında ağız bakımına da özen gösterilmesi gerekir. Günlük olarak ağız ve diş sağlığına dikkat edilmelidir. Diş eti hastalıklarına yakalanmaması için ağız ve diş sağlığı çok önemlidir.

Ragdoll kedisinin tırnak bakımı da çok önemlidir. Tırnakları iki haftada bir kez tırnakların kesilmesi gerekir. Ayrıca her kedide olduğu gibi bu ırk için de göz akıntısı olabilir. Bu akıntılar için yumuşak bir bez ile temizlik yapılması gerekebilir. Her iki göz içinde bezin temiz kısmı kullanılmalıdır.

Kedilerin diğer bir bakımı da kulaklardır. Haftada bir kez kulaklar kontrol edilmelidir. Kulağın kirli olması durumunda pamuk veya yarı su yarı elma sirkesi karışımı kullanılan bezler ile temizlenmelidir. Kulak çubuğu kullanımı önerilmemektedir.

Ragdoll kedilerinde tuvalet ihtiyacı için her gün temiz kum ve kap hazırlanmalıdır. Ayrıca bu kedilerin güvenli bir ortamda tutulması gerekmektedir.

Ragdoll Kedisi Karakter Özellikleri

Ragdoll kedilerinin diğer kedilere göre farklı karakterleri bulunmaktadır. Özellikle kucağa alındığı zaman kendilerini tamamen serbest bırakmaktan çok hoşlanırlar. Bu kedilere bebek muamelesi yapabilirsiniz.

Ragdoll kedisi sahiplerini çok severler. Her gün kapıda sahiplerini karşılayabilirler. Seslere ve durumlara kolay adapte olabilirler. Özellikle sahiplerinin eve gidiş ve geliş saatlerine kolayca adapte olabilme özelliğine sahiplerdir.

Oyun oynarken sahipleri ile birlikte olmak isterler. Eğitimleri düzgün bir şekilde yapılır ise her oyunu öğrenebilirler. Karakteri ve zekası köpeklere benzeyen bu kedi türleri sahiplerinin attıkları oyuncakları geri getirebilirler.

Ragdoll Kedisi Fiziksel Özellikleri

- Mavi gözlü olan bu ırk iri kaslı ve iri vücut yapısına sahiptir.
- Vücutlarının belirli bölgelerinde koyu renkler bulunmaktadır.
- Amerika- California ülkesine ait bir kedi türüdür.
- Boyutları 4.5 ile 7 kilogram ağırlığında değişmektedir.
- Zeki ve sadık kedilerdir.
- Çok tüylü bir yapısı bulunur.
- Orta derecede tüy dökerler.
- Yumuşak türleri bulunur.
- Kuyrukları çok türlü ve kalındır.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Konuşma ve yazışmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Gün içinde fikirlerde abartı söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Gün ortasında iletişim yoğunluğunuz artabilir. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa içinde olabilirsinizDevamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda kişisel yeteneklerinizi kullanmak size fayda getirecektir. Sabah saatlerinde ufak tefek şanssızlıklar yaşayabilirsiniz. Gün içinde hareketli zamanlar sizi bekliyor. Zihinsel yoğunluğunuz sizi yorabilir. İşlerinizi akşam saatlerine bırakmamaya çalışın, hata yapma riskiniz çoğalabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde engellendiğinizi düşündüğünüz zamanlar olabilir. Öğleye doğru koşullar hareketlenecektir. İletişiminiz abartılı olabilir. Dengede kalmaya çalışın. Bedene ait konuları göz ardı etmemeye özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konularla ilgili kayıp yaşayabilirsiniz. Yaşayacağınız içsel süreçler, ruhsal gelişiminizi destekleyebilir. Sabah saatlerinde aksilikler olabilir. Gün içinde eğitimler organize edebilirsiniz. İş hayatınızda yapacağınız konuşmalar olabilir. İşlerinizi gün içinde bitirmeye çalışmalısınız. Akşam saatlerinde kafa karışıklığı içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili kendinize yeni hedefler koyabilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirmek size iyi gelecektir. Gün içinde abartılı davranışlar sergileyebilirsiniz. Sosyal konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir.  İşten gelen destekler var. Akşam saatlerinde kendinizi duygusal karmaşa içinde bulabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Toplum önünde olmaktan hoşlanacağınız bir gündesiniz. Davranışlarınızda abartıdan kaçınmalısınız. Gün içinde hareketli zamanlar olabilir. Yoğunluğunuz içinde annenizle ilgili konuları kaçırabilirsiniz. Sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa içinde olabilirsinizDevamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Yeni yolculuklar planlayabilirsiniz. Sabah saatlerinde engellerle karşılaşacağınız zamanlar var. Gün içinde düşüncelerinizde olayları abartabilirsiniz. Hareketli yoğun bir gündeminiz olabilir. Akşam saatlerinde işleriniz istediği gibi ilerlemeyebilir. Kafa karışıklığından kaynaklı hatalara dikkat ediniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde bazı şansızlıklar, kontrolsüzlükler yaşayabilirsiniz. Gün içinde kriz yaratan koşullardan uzak durmanızda fayda var. Endişe duyduğunuz konular gündeminize gelebilir. Parasal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yenilenmeye gidebilirsiniz. Duygusal açıdan bağlayıcı konular söz konusu. Hareketli ve yoğun bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Denge arayışı içinde olabilirsiniz. Yenilik arayacağınız zamanlar olabilir. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Sabah saatlerinde engellerle karşılaştığınızı düşünebilirsiniz. İlerleyen saatlerde yoğun bir tempo içine gireceksiniz. Eğitimle ilgili konulara zaman ayırmak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İş arkadaşlarınızla birlikte sorumluluklarınızı yerine getirebilmek için günü planlayabilirsiniz. Sizi yoran ve yıpratan konulara karşı dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Zihinsel yoğunluğun fazla olduğu zamanlar söz konusu. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Daha rahat risk alabileceğiniz bir gündesiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Gündeminizi aşk hayatınız meşgul edebilir. Sabah saatlerinde engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Gün içinde yoğun ve hareketli bir gündem sizi bekliyor olacak.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Sabah saatlerinde küçük aksilikler yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde yazışmaların ve konuşmaların yoğun olduğu saatler geçirebilirsiniz. Güven aradığınız yerlere doğru çekilebilirsiniz. Bazı konularda iç sesinizi dinlemeniz gerekebilir. Akşam saatlerinde kendinizi duygusal olarak yıpranmış hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginKolajen nedir?
Uzman Estetisyen Şafak Sol
Uzman Estetisyen Şafak SolPRP ile gençleşin
Özlem Mekik
Özlem MekikTrend meslek: Gastronomi
Adil Yıldırım
Adil YıldırımSeni sahiplenmesini istiyor musun?
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşTatlı bir mola: Özel brownie tarifi
Nur Demir
Nur DemirAtalardan aktarımı temizleme
Betül Yergök
Betül YergökMantık mı, aşk mı?
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüOrtodontik tedaviye hazırlık
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğluİlişkilerde şüpheli hareketler
Uzm.Dr.Hüseyin HIRA
Uzm.Dr.Hüseyin HIRA Her damlasında güzellik saklı
En Çok İzlenen Videolar
Elon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne KonuştukElon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne Konuştuk
Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ragdoll Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Ragdoll Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Ragdoll Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Ragdoll Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Akita Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Akita İnu Cinsi Hakkında Bilgiler

Akita Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Akita İnu Cinsi Hakkında Bilgiler

Sibirya Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Siberian Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Sibirya Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Siberian Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Norveç Orman Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Norwegian Forest Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Norveç Orman Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Norwegian Forest Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Sıradaki Haber