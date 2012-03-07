Rahat bir hamilelik

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi’nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doç. Dr. M. Murat İnal; sağlıklı bir hamilelik süreci için tavsiyelerde bulundu.

Hamileler nasıl giyinmeli?

Üçüncü aydan itibaren kilo artışı olacağı için karın büyümeye başlayacak, ayaklarda, bacaklarda ve kollarda şişmeler görülecek. Bu nedenle anne adaylarını ve bebeklerini sıkmayacak şekilde, rahat, geniş, terletmeyen, pamuklu veya penye giysiler tercih edilmeli. Ayrıca dar ve sentetik çamaşırlar, mantar enfeksiyonu riskini artırır ve dolaşımı zorlaştırır. Yüksek topuklu ayakkabılar yerine rahat, topuksuz ve ortopedik tabanlılar tercih edilmeli.

Nefes almakta zorluk çekmek normal mi?

Hamileliğin ilerleyen aylarında akciğer, soluk alma sırasında rahat genişleyemez ve nefes alma zorlaşır. Bu yüzden anne adaylarının kalabalık, havasız ve sigara içilen ortamlardan uzak durması gerekir. Yorucu hareketlerden kaçınmalı ve günlük işler dinlenerek yapılmalı. Çarpıntıya karşı da stresten uzak durulması, aşırı çay ve kahve tüketilmemesi gerekir.

Vücutta şişmeler varsa ne yapılmalı?

Hormonların etkisiyle vücutta su tutulması yani ödem görülür. Şişmeleri ve ödemi önlemek için; uzun süre ayakta durulmamalı, sıkı lastikli çorap ve iç çamaşırı giyilmemeli, bacaklar yükseğe kaldırılarak dinlendirilmeli.

Sürekli yorgunluk, aşırı uyku ve uykusuzluk normal mi?

Özellikle ilk dört aylık dönemde anne adayları kendilerini aşırı yorgun ve uykusuz hissedebilir. Bu konuda yapılabilecek ve yapılması gereken bir şey yok. Vücudunuzun ihtiyaçlarına kulak verin ve bol bol dinlenin. Düzenli uyku ve beslenmeyle yaşam kalitesini yükseltmek mümkün.

Baş ağrılarına karşı ne yapılmalı?

Erken dönemlerde baş ağrılarına sık rastlanır. İstirahat etmek ve açık havada yürüyüş yapmak yardımcı olabilir. Bu baş ağrıları genellikle hamileliğin ortalarına doğru kendiliğinden kaybolur.

İYOTLU TUZ KULLANIN

* Her anne adayı günde; 80 gr. protein, 1.5 gr. kalsiyum, 30-60 gr. demir ve A,B1, B2, C vitamini almalı.

* İçerisinde katkı maddeleri bulunan salam, sosis ve sucuk gibi besinlerden uzak durulmalı.

* D vitamini besinlerde bulunmadığı için güneşle cildin teması sağlanmalı.

* İyotlu tuz kullanılmalı.

* Taze sıkılmış meyve suları tercih edilmeli, kola ve hazır meyve suları içilmemeli.

* Kansızlığı önlemek için yemeklerle birlikte çay içilmemeli, kahve tüketimi azaltılmalı.

* Doktora danışmadan ilaç kullanılmamalı.

EV İŞİ YAPARKEN DiKKAT!

* Anne adayları günlük ev işlerini yaparken, toz alırken ve yerleri silerken dizlerinin üzerinde durmaya özen göstermeli.

* Sırt üstü yatarken, kalkıp oturmak için önce yan dönüp sonra kollardan destek alarak kalkmalı.

* Sandalyeden, ağırlığını bacaklarına verip destek alarak kalkmalı.

* Ani hareketlerden ve ağır yük kaldırmaktan kaçınmalı.

KRAMPLARI ÖNLEMEK İÇİN

* Hamilelikte ortaya çıkan ve geceleri uykudan uyandıran bacak kramplarına karşı; fazla ayakta kalınmamalı, uzun süreli oturmalarda ayak ayak üzerine atılmamalı.

* Ayaklar, yükseğe uzatılarak dinlendirilmeli.

* Dar ve yüksek topuklu ayakkabılardan uzak durulmalı.

* Bacaklarda varis varsa destekleyici çoraplar kullanmalı.

KABIZ OLMAYIN

* Hamilelikte gelişen kabızlık ve hemoroit sorununa karşı bol çiğ sebzeyle meyve yenmeli.

* Sık sık tuvalete gidilmeli.

* Sabah aç karnına bir su bardağı ılık şekerli su içilmeli.

* Kuru kayısı, erik ve incir kompostoları tüketilmeli.

* Haftada üç gün yarım saat yürüyüş yapılmalı.