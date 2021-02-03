Rahim Alma Ameliyatı (Histeroktomi) Nedir, Nasıl Yapılır? Rahim Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Histerektomi, rahmin alınmasını içeren bir prosedürdür. Histerektomi, ameliyat sırasında uterusun bir kısmının veya tamamının çıkarılmasıdır.



Rahim Alma Ameliyatı (Histeroktomi) Nedir?



Histerektominin sadece rahim gövdesi çıkarıldığında subtotal olduğu söylenir. Serviks bu nedenle yerinde kalır. Özellikle 40-55 yaş arası kadınlar için yılda 80.000 histerektomi yapılmaktadır.

Histerektomi, rahmin tamamını veya bir kısmını ve bazen yumurtalıkları ve fallop tüplerini de çıkarmak için yapılan ameliyattır. Rahmin kadın vücudundaki önemli rolü göz önüne alındığında, bu operasyon belirli koşullar altında yapılır.



Histerektomi, rahmin ameliyatla alınmasıdır. Embriyonun, ardından fetüsün toplanması için kullanılan bu organ, aynı zamanda dönem kanamalarının da sebebidir.



Rahim alma Ameliyatı Nasıl Yapılır?



Rahmin tamamen çıkarılıp çıkarılmama kararına yol açabilecek birkaç neden ve patoloji vardır. Bunlardan biri miyomlardır. Çoğu durumda, bu miyomlar herhangi bir bozukluğa neden olmaz. Bununla birlikte, alt karın bölgesinde ağırlık, seks sırasında ağrı ve kanama dönemlerine neden olabilen bazı, genellikle submukoz membranlar vardır. Sadece miyomları çıkarmak mümkün değilse hasta daha fazla çocuk istemiyorsa veya istemiyorsa histerektomi önerilebilir.



Operasyon, kullanılan operasyon tekniğine bağlı olarak genel veya lokorejyonel anestezi (epidural veya spinal anestezi) altında yapılabilir. Karında, genellikle kasık kıllarının üst sınırında (Pfanenstriel insizyonu) bir kesi yapılır. Bu yöntem özellikle uterusun büyük olması durumunda kullanılır. Rahim, vajinanın derinliklerinde bir kesi ile çıkarılır. Bu teknik, küçük ve orta büyüklükte uterus, eksternalize genital prolapsus ve benign patoloji vakalarında endikedir.



Rahim Ameliyatı Sonrasında Nelere Dikkat Edilmeli?



Rahim iç yüzeyinde gelişen bu iyi huylu, hormona bağımlı kitleler, özellikle 40 yıl sonra yaygındır.

Hastanede yatış 3 ila 6 gün sürer. Analjezikler ilk birkaç gün intravenöz, ardından ağızdan verilir.

Genelde operasyondan sonraki gün ayağa kalkmak mümkündür. Ameliyattan sonraki günlerde vajinal kanama normaldir. İpler veya zımbalar ortalama 1 hafta sonra çıkarılır.



Histerektomi tipine bağlı olarak 2 ila 4 hafta süreyle hastalık izni verilir. İyileşme döneminde spor yapmak, ağır yükler taşımak, cinsel ilişki, banyo yapmak ve tampon takmak yasaktır. Vajinal kanama, ateş, şiddetli karın veya vajinal ağrı, idrar yaparken ağrı, yara izinden kızarıklık veya akıntı, baldır ağrısı, nefes almada güçlük halinde doktora başvurun.



Fizyolojik olarak histerektominin arzu ve zevki azaltması için hiçbir neden yoktur. Hatta bazen, örneğin miyomlarda, penetrasyondaki ağrıya son vermeyi mümkün kıldığında, bunun tam tersi bile olabilir.